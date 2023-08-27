Як підготувати цуценя до першої прогулянки

Як би ви не прагнули якнайшвидше познайомити цуценя з навколишнім світом, перед тим, як почепити повідець і вийти за двері, можете для початку налаштувати його на позитивний досвід. Прогулянки повинні бути веселими для вас обох, тому невеличка підготовка перед першою прогулянкою допоможе полегшити наступні.

Раніше собаки були дуже зайняті різними справами, залежно від породи — наприклад, вигоном худоби у стада, чи охороною. Ці заняття забезпечували фізичну та розумову активність, тримаючи стан здоров'я собак у рівновазі. Багато сучасних міських собак ведуть малорухливий спосіб життя, тому вони потребують прогулянок, щоб підтримувати фізичну активність і соціалізацію. Прогулянки дозволяють собакам використовувати свої природні інстинкти, такі як обнюхування, дослідження та взаємодія з різними людьми та іншими собаками. Навіть якщо у вас є сад, де ви можете випускати свого собаку погуляти, прогулянки околицями стануть для цуценяти ще більш захопливою пригодою!