Як підготувати цуценя до першої прогулянки
Як би ви не прагнули якнайшвидше познайомити цуценя з навколишнім світом, перед тим, як почепити повідець і вийти за двері, можете для початку налаштувати його на позитивний досвід. Прогулянки повинні бути веселими для вас обох, тому невеличка підготовка перед першою прогулянкою допоможе полегшити наступні.
Раніше собаки були дуже зайняті різними справами, залежно від породи — наприклад, вигоном худоби у стада, чи охороною. Ці заняття забезпечували фізичну та розумову активність, тримаючи стан здоров'я собак у рівновазі. Багато сучасних міських собак ведуть малорухливий спосіб життя, тому вони потребують прогулянок, щоб підтримувати фізичну активність і соціалізацію. Прогулянки дозволяють собакам використовувати свої природні інстинкти, такі як обнюхування, дослідження та взаємодія з різними людьми та іншими собаками. Навіть якщо у вас є сад, де ви можете випускати свого собаку погуляти, прогулянки околицями стануть для цуценяти ще більш захопливою пригодою!
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Коли цуценя може вперше вийти на вулицю?
Молоді цуценята мають незрілу імунну систему, тому вони сприйнятливі до серйозних захворювань, таких як парвовірусна інфекція та собача чума. Поки цуценя не буде повністю вакциноване, використовуйте для прогулянок на вулиці захищений візочок або переноску. Запахи, звуки і примітні місця зачаровуватимуть і втомлюватимуть цуценят, навіть якщо їхні лапки не торкатимуться землі.
Цуценя може виходити з вами на вулицю (обов'язково під наглядом) у безпечне місце, куди не заходять незнайомі тварини. Виводячи цуценя на повідці під час привчання до туалету або для коротких дослідницьких прогулянок, ви привчаєте його до повідця змалечку.
Через скільки часу після 2-го щеплення цуценя можна випускати на вулицю?
Щоб захистити цуценя від хвороб, уникайте прогулянок до двох тижнів після всіх щеплень. Імунітет може змінюватися між щепленнями, тому уточніть у ветеринара, коли почне діяти захист. Багатьом цуценятам роблять щеплення до того, як вони покидають заводчика або притулок, тому переконайтеся, що заводчик або ветеринар надав вам усю інформацію про щеплення, перш ніж забирати цуценя додому.
Ваш песик буде готовий до занять із дресирування, щойно йому зроблять першу серію щеплень. Усі цуценята на заняттях матимуть однаковий рівень вакцинації, тож ваше цуценя зможе безпечно навчитися соціалізації та опанувати основні навички.
Підготуйтеся до першої прогулянки вашого цуценяти
Коли ви вийдете на прогулянку з цуценям, воно буде жадібно досліджувати всі незнайомі запахи та відволікаючі фактори. Є багато речей, які можна зробити, щоб прогулянки з цуценям стали позитивним досвідом.
Під час перших прогулянок із цуценям давайте йому багато смачних ласощів і часто хваліть. Знайдіть для прогулянки із цуценям тихе місце. Він зможе досліджувати місцевість без людей та інших собак. Цуценя може тягнути повідець або ходити між вашими ногами, заплутуючи вас обох, але якщо ви будете терплячими, цуценя зрозуміє, чого ви очікуєте від нього під час прогулянки. Хваліть цуценя, коли він іде поруч з вами, і дозволяйте йому досліджувати нове оточення.
Три найпоширеніші помилки, яких слід уникати під час першої прогулянки:
1.
Виходити на вулицю до того, як цуценя звикне ходити на повідці
2.
Заходити занадто далеко або занадто багато дресирувати
3.
Не налаштовуватися на позитивний досвід
Підготовка цуценя до успішної першої прогулянки
Спочатку спробуйте маленькі кроки
Не всі цуценята спокійно приймуть новий нашийник або ходитимуть на повідці. Навіть найбезстрашніше цуценя може перехвилюватися й злякатися машин, галасливих дітей і занадто великої кількості відволікаючих чинників навколо. У тихому місці цуценя з більшою ймовірністю отримає задоволення від прогулянки на свіжому повітрі.
Ідентифікаційні жетони необхідні
Усі собаки повинні носити нашийники із жетоном, на якому вказані ім'я власника, контактна інформація та адреса. Нашийник повинен залишатися на цуценяті, навіть якщо ви одягаєте і шлею. Шлея безпечніша для маленьких цуценят. Вона не травмує ніжну шию і м’язи, та й загалом вона зручніша.
Змінюйте напрямок для відволікання уваги
Коли з'являються відволікаючі фактори (наприклад, білка), приверніть увагу цуценяти, покликавши його, і винагородіть за те, що він обрав вас, а не білку.
Практика — шлях до досконалості!
Ваше цуценя має ходити на повідці, а не боротись із ним. Перед прогулянкою потренуйтеся в саду або в домі, щоб цуценя відчувало себе комфортно з нашийником, шлейкою або повідцем. Не очікуйте, що цуценя освоїть ці навички на першій же прогулянці.
Дайте цуценяті можливість обирати свій темп
Не очікуйте, що темп ходьби вашого цуценяти буде постійним. Цуценя досліджує оточення за допомогою очей, вух, носа і рота (але стежте за тим, що воно збирається підібрати). Вигул може швидко розчарувати, якщо ви очікуєте, що цуценя буде спокійно йти поруч із вами під час перших же прогулянок на свіжому повітрі.
Підготуйтесь
Якщо ви йдете на прогулянку з метою дресирування, візьміть із собою достатній запас пакетиків для екскрементів, води та ласощів. Не забувайте враховувати останні в щоденній порції їжі вашого собаки!
Спочатку спробуйте маленькі кроки
Не всі цуценята спокійно приймуть новий нашийник або ходитимуть на повідці. Навіть найбезстрашніше цуценя може перехвилюватися й злякатися машин, галасливих дітей і занадто великої кількості відволікаючих чинників навколо. У тихому місці цуценя з більшою ймовірністю отримає задоволення від прогулянки на свіжому повітрі.
Ідентифікаційні жетони необхідні
Усі собаки повинні носити нашийники із жетоном, на якому вказані ім'я власника, контактна інформація та адреса. Нашийник повинен залишатися на цуценяті, навіть якщо ви одягаєте і шлею. Шлея безпечніша для маленьких цуценят. Вона не травмує ніжну шию і м’язи, та й загалом вона зручніша.
Змінюйте напрямок для відволікання уваги
Коли з'являються відволікаючі фактори (наприклад, білка), приверніть увагу цуценяти, покликавши його, і винагородіть за те, що він обрав вас, а не білку.
Практика — шлях до досконалості!
Ваше цуценя має ходити на повідці, а не боротись із ним. Перед прогулянкою потренуйтеся в саду або в домі, щоб цуценя відчувало себе комфортно з нашийником, шлейкою або повідцем. Не очікуйте, що цуценя освоїть ці навички на першій же прогулянці.
Дайте цуценяті можливість обирати свій темп
Не очікуйте, що темп ходьби вашого цуценяти буде постійним. Цуценя досліджує оточення за допомогою очей, вух, носа і рота (але стежте за тим, що воно збирається підібрати). Вигул може швидко розчарувати, якщо ви очікуєте, що цуценя буде спокійно йти поруч із вами під час перших же прогулянок на свіжому повітрі.
Підготуйтесь
Якщо ви йдете на прогулянку з метою дресирування, візьміть із собою достатній запас пакетиків для екскрементів, води та ласощів. Не забувайте враховувати останні в щоденній порції їжі вашого собаки!
Як навчити цуценя ходити на повідці
Цуценя має сприймати повідець і нашийник або шлею як безпечні та позитивні. Звикання має відбуватися поступово. Багато похвали — і цей навчальний процес стане для вас і вашого цуценяти веселим часом зближення.
Нашийники та повідці
Почніть із введення нашийника і повідця. Дайте цуценяті можливість спочатку дослідити ці предмети. Поступово переходьте до вільного надягання нашийника на шию цуценяти. Якщо ваше цуценя ще ніколи не носило нашийник, вільно повісьте його йому на шию й поступово припасовуйте: песику має бути комфортно в нашийнику, який повністю охоплює шию.
Щойно ви зрозумієте, що цуценя залишається спокійним із нашийником на шиї, зробіть те ж саме з повідцем, поступово припасовуючи його на нашийнику або шлейці. Можна дозволити цуценяті походити по будинку або саду з прив'язаним до нього повідцем. Тільки пильнуйте, щоб цуценя десь не зачепилося і не запанікувало.
Практикуйтеся, практикуйтеся, й ще раз практикуйтеся
Продовжуйте тренуватися ще і ще, доки цуценя не відчує себе абсолютно комфортно і не буде саме хотіти ходити з нашийником і повідцем. Ви навіть можете дресирувати його вдома між прогулянками, поки цуценя не навчиться зберігати спокій і ходити на вільному повідці.
Як навчити цуценя стояти на п'ятах або залишатися поруч з вами
Наступний крок у навчанні цуценяти прогулянкам на повідці — навчити його лишатися поруч із вами. Винагороджуйте його щоразу, коли він стоїть або сидить поруч із вами. Використовуйте будь-яку команду, яку вважаєте за потрібне, але послідовно. Це навчить цуценя асоціювати команду з перебуванням поруч із власником. Чітке пояснення команд і бажаної поведінки допоможе цуценяті швидше навчитися.
Щойно він зрозуміє, що отримає винагороду і похвалу за те, що йде поруч із вами, зробіть крок. Якщо він піде поруч із вами, дайте йому велику винагороду і похваліть. Повторіть цю дію кілька разів, поки цуценя не зрозуміє, що найкраще місце для нього — поруч із вами.
Як довго та як часто потрібно вигулювати цуценя?
Цуценята мають низьку витривалість: втомившись, вони сідають на місці, і прогулянка припиняється. Відстань і тривалість прогулянок залежать від фізичного стану, породи та витривалості вашого цуценяти.
Керування тривалістю дресирувань
Універсальне правило вирахування тривалості прогулянок — п'ять хвилин на кожен місяць віку вашої собаки. Так, тримісячні цуценята можуть гуляти 15 хвилин. Звісно ж, це не догма, скоріше загальне уявлення. Австралійська вівчарка може втомлюватися не так швидко, як такса з її короткими лапками, тож слідкуйте за ознаками втоми цуценяти. Ознаками виснаження є задишка, облизування губ, позіхання, втрата інтересу і відмова йти далі. Якщо це сталося, значить, ви перестаралися: можливо, вам доведеться нести цуценя додому на руках.
Відстежуйте дистанцію
Відстань вашої прогулянки також може бути різною. Більш енергійний золотистий ретривер пройде далі, ніж маленький йоркширський тер'єр. У перший рік життя цуценята повинні ходити на короткі, нетривалі прогулянки. Ніжні подушечки лап можуть розболітися, а недорозвинені суглоби — пошкодитися.
До і після вакцинації: міркування безпеки та рекомендації щодо вигулу цуценяти
- Переконайтеся, що нашийник і повідець вашого цуценяти легкі та добре припасовані. Шлейки спричиняють менше навантаження на тендітні шиї собак. Вони також більш зручні для цуценят.
- Вдягніть на нашийник адресний жетон із контактною інформацією — вашим іменем, адресою та поштовим індексом. У деяких країнах цього вимагає законодавство, та це саме по собі є хорошою ідеєю. Якщо для прогулянок ви використовуєте шлейку, прикріпіть жетон до нашийника.
- Приготуйте пакетики для екскрементів, ласощі для дресирування (їх потрібно враховувати в щоденному раціоні), воду, пляшку або переносну миску.
- Перш ніж виходити на першу прогулянку з цуценям на вулицю, відпрацюйте слухняність на вигулі в саду або вдома. Цуценя має залишатися поруч із вами і йти поряд.
- Коли цуценя опановує нові навички, головне — прогрес, а не досконалість. Щоразу, коли цуценя робить те, що ви очікуєте, винагороджуйте його. Дресирування з позитивним підкріпленням — найефективніший метод навчання й запорука адаптації собаки в майбутньому.
- Важливість щоденних прогулянок із цуценям полягає не лише у фізичному навантаженні. Прогулянки не тільки допомагають спалювати деяку кількість калорій, але й стимулюють мозок собаки, забезпечують свіжим повітрям, сприяють соціалізації та розвитку впевненості у незвичних ситуаціях. Собаки, яких не вигулюють регулярно і які не були соціалізовані належним чином, можуть нудьгувати і вдаватися до деструктивної поведінки.
- Чи можна виводити цуценя на вулицю після перших щеплень? І так, і ні. У цуценяти ще не розвинена імунна система, і йому не можна виходити на прогулянки без захисту раніше, ніж через два тижні після 2 щеплення. До того часу виводьте цуценя на вулицю в переносці або безпечному візочку, і ніколи не кладіть його на землю, де могли перебувати невідомі тварини, які можуть бути переносниками хвороб.
- Можливість соціалізувати цуценя ще до завершення вакцинації існує. Заняття з дресирування цуценят — це безпечні, контрольовані заходи з соціалізації, оскільки всі присутні на них цуценята мають однаковий вік і отримали однакову кількість щеплень. Також можна дозволяти цуценяті гратися з собакою одного з ваших друзів, який, як вам відомо, дотримується графіку щеплень.
- Довгі повідці-рулетки у вигляді тросу чи стрічки популярні, але це не найкраща ідея для собак, які ще не звикли до вигулу. Перш ніж перейти на довгий повідець, ви маєте привчити цуценя постійно ходити на звичайному повідці. Повідці-рулетки дозволяють цуценяті досліджувати територію далі від вас, а вам — тримати його біля себе в неприємних ситуаціях за участі інших собак або людей.
- Щенята великих та гігантських порід ростуть повільніше, ніж собаки малих та кімнатних порід. Вони потребують частіших коротких прогулянок із мінімумом бігу, аби не травмувати суглоби та зв'язки, які ростуть.
- Песики невеликих порід також потребують коротких прогулянок. Уявіть, наприклад, яку відстань може подолати німецька вівчарка, а яку — мальтійська болонка. Якщо болонка намагатиметься не відставати, то дуже втомиться. Регулюйте тривалість та відстань прогулянки відповідно до розміру та енергійності вашого цуценяти.
- Звертайте увагу на погоду. Гарячі поверхні можуть швидко обпекти ніжні подушечки лап. Холодні або вкриті льодом поверхні можуть порізати подушечки лап, спричинити обмороження або натерти лапки, лишивши на них болючі ранки. Якщо ви живете в екстремальних погодних умовах, собачий одяг або комплект собачих черевичків зможуть зробити прогулянку більш комфортною.
Прогулянки необхідні для розвитку вашого цуценяти — як фізичного, так і розумового. Підготовка до першої прогулянки цуценяти допомагає переконатися, що досвід та враження, яких прагне ваше цуценя, стануть позитивними для вас обох.
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