Домашні тварини можуть заразитися гельмінтами, навіть якщо жодного разу не залишали будинок. Для цуценят, організм яких продовжує розвиватися, це не лише ризик для здоровʼя, а й уповільнення росту. Тому регулярна дегельмінтизація цуценят має бути обовʼязковою.

Що таке дегельмінтизація у цуценят

Дегельмінтизація — процедура, що допомагає усунути або запобігти появі ендопаразитів. Цуценя може захворіти внутрішньоутробно, через молоко матері, внаслідок заковтування бліх чи укусів кліщів, при споживанні їжі, зараженої інвазивними яйцями або личинками, тощо.

Хворе цуценя зазвичай має проблеми з травленням (відсутність апетиту, блювота, діарея, здуття живота), виглядає млявим, у його фекаліях можуть бути сліди крові. За серйозної інвазії гельмінтів можна знайти у блювотних масах, фекаліях, біля анального отвору.

Коли проводити першу дегельмінтизацію у цуценят

Якщо тварина не заражена гельмінтами, починають із профілактики. Перше «проглистування» цуценят здійснюється у віці трьох тижнів. Кількість та дозу суспензії розраховують згідно з віком і вагою тварини. Окрім цього, обов‘язкові профілактичні обробки проводять для собак перед в’язкою та впродовж вагітності для запобігання зараження майбутніх цуценят.

Чому це важливо

Ендопаразити локалізуються у травній системі, що пов’язано з їхнім життєвим циклом (також, залежно від виду, можуть локалізуватись у легенях, серці, м’язах, головному мозку цуценяти, живлячись його кров'ю). Вони міцно прикріплюються до стінок кишечника за допомогою гачків або присосок. За активного розвитку та розмноження гельмінти провокують інтоксикацію організму. Внаслідок цього самопочуття тварини погіршується, цуценя втрачає вагу, може бути затримка розвитку.

Своєчасна дегельмінтизація попереджає розповсюдження гельмінтів і допомагає зберегти улюбленцю здоров‘я. Деякі типи гельмінтів (наприклад, аскариди та анкілостоми) здатні жити в організмі як собаки, так і людини. Тому, дбаючи про добробут собаки, власники дбають і про себе та свою сімʼю.

Які існують препарати для дегельмінтизації

Програму дегельмінтизації призначає ветеринарний лікар, ґрунтуючись на віці та вазі тварини, її способі життя й стану здоровʼя. Також враховується, профілактика це чи лікування.

За лікарською формою препарати від гельмінтів можна поділити на такі:

таблетки. Кладуть на корінь язика, і цуценя має їх заковтнути (бувають зі смаком м’яса);

суспензії, пасти. Перші вводять у ротову порожнину за допомогою шприца без голки, який входить у комплект із препаратом, другі дають злизати;

краплі. Наносять на шкіру на загривку.

Перед тим, як проводити обробку, обовʼязково проконсультуйтеся з лікарем і дотримуйтеся його рекомендацій.

Графік дегельмінтизації

Після першої дегельмінтизації у віці 3-4 тижні кожна наступна процедура виконується щомісяця до шестимісячного віку. Далі — кожні 3-6 місяців.

Догляд за цуценятами після дегельмінтизації

Догляд після дегельмінтизації цуценяти нескладний. Забезпечте спокій та чисту питну воду. Якщо у тварини сильна інвазія, вона блює або фекалії містять величезну кількість гельмінтів, зверніться до ветеринарного лікаря.

FAQ

Що таке дегельмінтизація?

Дегельмінтизація — це заходи, які здійснюються для позбавлення організму тварини чи людини від гельмінтів, їхнього знищення в навколишньому середовищі.

Чому дегельмінтизація важлива для цуценят?

Позбутися гельмінтів у цуценяти потрібно, щоб зберегти його здоров'я і нормальний ріст та розвиток, запобігти зараженню інших тварин або людей.

Коли я маю розпочати дегельмінтизацію свого цуценяти?

Якщо ви взяли тварину в розпліднику чи притулку, орієнтуйтеся на дату останньої обробки цуценяти від паразитів, вказану в документах. Якщо ваш новий улюбленець раніше жив на вулиці, ветеринарний лікар надасть рекомендації з дегельмінтизації під час першого візиту.

Як часто я маю здійснювати дегельмінтизацію свого цуценяти?

Періодичність дегельмінтизації цуценят залежить від віку, ваги, способу життя тварини та наданих рекомендацій ветеринарного фахівця.

Чи може дегельмінтизація зашкодити моєму цуценяті?

Якщо ви вагаєтеся щодо підбору препарату, зверніться за рекомендацією до вашого ветеринарного лікаря. Він зможе порадити та підібрати препарати за діючою речовиною, а також скласти графік профілактичних обробок від гельмінтів у поєднанні з обробкою проти бліх і кліщів.