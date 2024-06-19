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Цуценя німецької вівчарки, що сидить, у відтінках сірого на білому тлі
Від 8 тижнів

Період росту цуценяти

Цуценята починають вчитися жити в суспільстві. Звички та поведінка, набуті на цьому етапі, матимуть суттєвий вплив на все подальше життя. У цей період цуценята маленьких та середніх порід вже досягають фізіологічної зрілості, тоді як для представників великих і гігантських порід цей процес триває від 18 місяців до 2 років.

Харчування

Це ключова складова фізичного й статевого розвитку цуценят. Отже, раціон обов’язково має відповідати потребам цього особливого етапу розвитку. Дивіться додаткову інформацію в довіднику з харчування цуценят або ознайомтеся з нашими продуктами для цуценят
Цуценя шнауцера грається на свіжому повітрі

Здоров’я

Саме час почати встановлювати графік активності та вправ для вашого улюбленця. Закріплення гарних звичок зараз допоможе розвитку й підготує цуценя до здорового майбутнього. Порадьтеся з ветеринаром щодо схеми вакцинації, а також щодо того, чи варто стерилізувати чи каструвати цуценя.

Розвиток

Тіло й м’язи цуценяти інтенсивно ростуть у віці від шести до дев’яти місяців, залежно від розміру, характерного для конкретної породи. Молочні зуби замінюються постійними, а м'яка шерсть цуценяти змінюється на дорослу. Приблизно у віці від шести місяців до року цуценя вступить у період статевого дозрівання: самець почне піднімати ногу під час прогулянок, а в самки почнеться перша тічка.

Поведінка

На цьому етапі на перший план виходять дисципліна, активність і визначення меж дозволеного. Цуценята в такому віці мають природну здатність до навчання, тому важливо дотримуватися засвоєних за цей час уроків, а також приділяти більше уваги дресируванню й соціалізації. Це допоможе цуценяті вирости вихованим, упевненим у собі собакою.

Середовище

Облаштуйте цуценяті постійні місця для їжі та сну, а також забезпечте його різноманітними іграшками, щоб зайняти його вільний час. Це сприятиме природному розвитку й допоможе розуміти основні домашні правила. Знайомство з навколишнім середовищем надворі та нові враження стимулюватимуть жагу до навчання, сприятимуть розвитку впевненості та створять міцніший зв’язок між цуценям і власником.

Великі та гігантські породи

Залежно від розміру породи цуценята дорослішають по-різному. Собакам великих порід потрібно до 18 місяців, щоб досягти повної зрілості, у той час як собак гігантських порід не вважають дорослими, аж поки їм не виповниться два роки. Протягом 8–9 місяців у цуценят великих і гігантських порід активно росте кістяк, а решту часу розвиваються м’язи, доки собака не набере вагу дорослої тварини (яка в 70 разів перевищує вагу за народження цуценят великих порід і в 100 разів – цуценят гігантських порід).

Статті, присвячені періодам росту цуценят

Цуценя лабрадор-ретривера гризе м’ячик, лежачи на дерев’яній підлозі.

Підготовка будинку до появи цуценяти

Young Jack Russell sitting in a vets office being given an injection.

Вакцинація цуценят

Dog Beagle sitting with a white head cone on his head.

Кастрація собак

Adult Weimaraner standing on a beach playing with a Weimaraner puppy.

Коли щеня стає дорослим собакою

Young dog sitting on an examination table in a vets office.

Вірус парагрипу у собак

Puppy Saint Bernards sitting together in a field.

Коли цуценя дорослішає

Puppy Siberian Husky lying down being examined in a vets office.

Перший візит до ветеринара з цуценям

Three puppies standing in a kitchen eating from the same silver bowl.

Чим годувати цуценя

Puppy Jack Russell sitting on an examination table in a vets office.

Парвовірус у собак

Цуценя лабрадора стоїть у приміщенні і їсть з червоної миски

Як часто слід годувати цуценя?

Puppy Beagle running outdoors in grass with a dog toy.

Контроль ваги та підтримка активності цуценяти

Puppy range pack shot

Здорове харчування для цуценяти

Гама раціонів, що допомагають зміцнювати природні захисні сили організму, підтримують здоровий ріст і сприяють розвитку травної системи.

Дізнатись більше
Цуценя лабрадора ретривера, що сидить, у відтінках сірого на білому тлі
4–8 тижнів

Відлучення

Коли цуценята вперше розплющують очі та вчаться ходити, вони починають відкривати для себе світ.

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