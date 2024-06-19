Залежно від розміру породи цуценята дорослішають по-різному. Собакам великих порід потрібно до 18 місяців, щоб досягти повної зрілості, у той час як собак гігантських порід не вважають дорослими, аж поки їм не виповниться два роки. Протягом 8–9 місяців у цуценят великих і гігантських порід активно росте кістяк, а решту часу розвиваються м’язи, доки собака не набере вагу дорослої тварини (яка в 70 разів перевищує вагу за народження цуценят великих порід і в 100 разів – цуценят гігантських порід).