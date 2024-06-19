Від 8 тижнів
Період росту цуценяти
Цуценята починають вчитися жити в суспільстві. Звички та поведінка, набуті на цьому етапі, матимуть суттєвий вплив на все подальше життя. У цей період цуценята маленьких та середніх порід вже досягають фізіологічної зрілості, тоді як для представників великих і гігантських порід цей процес триває від 18 місяців до 2 років.
Харчування
Це ключова складова фізичного й статевого розвитку цуценят. Отже, раціон обов’язково має відповідати потребам цього особливого етапу розвитку. Дивіться додаткову інформацію в довіднику з харчування цуценят або ознайомтеся з нашими продуктами для цуценят
Здоров’я
Саме час почати встановлювати графік активності та вправ для вашого улюбленця. Закріплення гарних звичок зараз допоможе розвитку й підготує цуценя до здорового майбутнього. Порадьтеся з ветеринаром щодо схеми вакцинації, а також щодо того, чи варто стерилізувати чи каструвати цуценя.
Розвиток
Тіло й м’язи цуценяти інтенсивно ростуть у віці від шести до дев’яти місяців, залежно від розміру, характерного для конкретної породи. Молочні зуби замінюються постійними, а м'яка шерсть цуценяти змінюється на дорослу. Приблизно у віці від шести місяців до року цуценя вступить у період статевого дозрівання: самець почне піднімати ногу під час прогулянок, а в самки почнеться перша тічка.
Поведінка
На цьому етапі на перший план виходять дисципліна, активність і визначення меж дозволеного. Цуценята в такому віці мають природну здатність до навчання, тому важливо дотримуватися засвоєних за цей час уроків, а також приділяти більше уваги дресируванню й соціалізації. Це допоможе цуценяті вирости вихованим, упевненим у собі собакою.
Середовище
Облаштуйте цуценяті постійні місця для їжі та сну, а також забезпечте його різноманітними іграшками, щоб зайняти його вільний час. Це сприятиме природному розвитку й допоможе розуміти основні домашні правила. Знайомство з навколишнім середовищем надворі та нові враження стимулюватимуть жагу до навчання, сприятимуть розвитку впевненості та створять міцніший зв’язок між цуценям і власником.
Великі та гігантські породи
Залежно від розміру породи цуценята дорослішають по-різному. Собакам великих порід потрібно до 18 місяців, щоб досягти повної зрілості, у той час як собак гігантських порід не вважають дорослими, аж поки їм не виповниться два роки. Протягом 8–9 місяців у цуценят великих і гігантських порід активно росте кістяк, а решту часу розвиваються м’язи, доки собака не набере вагу дорослої тварини (яка в 70 разів перевищує вагу за народження цуценят великих порід і в 100 разів – цуценят гігантських порід).
Статті, присвячені періодам росту цуценят
Здорове харчування для цуценяти
Гама раціонів, що допомагають зміцнювати природні захисні сили організму, підтримують здоровий ріст і сприяють розвитку травної системи.
4–8 тижнів
Відлучення
Коли цуценята вперше розплющують очі та вчаться ходити, вони починають відкривати для себе світ.