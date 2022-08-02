Соціалізація — важливий момент у вихованні цуценяти. Цей процес має на увазі знайомство собаки з усім, що знаходиться в будинку та за його межами: різними предметами, матеріалами, звуками, запахами, ситуаціями. При цьому поняття «соціалізація» охоплює багато аспектів життя тварини вдома та поза ним: знайомитися з усією територією квартири або двору та предметами, що там є, навичка залишатися вдома одному, поїздки на автомобілі, відвідування ветеринарного лікаря та грумера.

Знайомство з навколишнім світом варто розпочати з моменту появи цуценяти вдома. Після повної вакцинації соціалізацію можна продовжувати на прогулянках та знайомити цуценя з іншими собаками, людьми та маленькими дітьми.

Ознаки гарної соціалізації тварини: цуценя впевнено гуляє та з цікавістю знайомиться із собаками та іншими людьми, швидко звикає до нової обстановки.

Етапи соціалізації собаки

Цей процес не такий простий, як може здатися. Він вимагає від власника тваринного терпіння, розважливості та витримки.

Етап 1. Підготовка до соціалізації на вулиці

До закінчення періоду вакцинації цуценя знаходиться вдома. Для того, щоб цей час його чимось зайняти — почніть підготовку до активних прогулянок уже зараз.

Перше, за що слід взятися — навчіть цуценя ходити на повідку і бути в нашийнику. Створюйте активні ігри, в яких можете знайомити цуценя з усіма приміщеннями будинку та його предметами. Вчіть перші команди для того, щоб пізніше відпрацьовувати їх на вулиці. Привчіть цуценя до ваших рук та різних процедур.

Етап 2. Вакцинація та початок соціалізації

Наступний етап — соціалізація після вакцинації. Перше щеплення зазвичай проводиться, коли вихованцеві ще немає 2 місяців, у 6-8 тижнів. До вакцинації цуценяті краще не гуляти на вулиці та не контактувати з іншими тваринами. Як тільки карантин закінчиться, сміливо приступайте до соціалізації вихованця на вулиці.

Під час прогулянок поводьтеся впевнено, постарайтеся не нервувати, адже вихованець відчує це. Не беріть цуценя на руки, привчайте до повідця. Якщо цуценя боягузливе, ніяк не реагуйте, але постарайтеся зрозуміти причину його страху та дізнатися у фахівця як працювати з цими страхами, а якщо, навпаки, виявляє хоробрість і відвагу — похваліть, але слідкуйте, щоб вихованець не поводився агресивно.

Знайомство з вулицею можна розпочинати з території довкола будинку. Поступово збільшуйте тривалість прогулянки та змінюйте маршрут. Також не забувайте про дисципліну, приділіть час вивченню команд.

Етап 3. Соціалізація цуценяти у 3-4 місяці

До цього віку тварина вже має звикнути до прогулянок на повідці. Саме час навчити його взаємодії з іншими тваринами та людьми. Цуценя не повинно показувати боягузливу поведінку або гавкати на перехожих.

Пам'ятайте, що соціалізація цуценяти вимагає терпіння, намагайтеся не злитися та не форсувати події. Маленькому цуценяті складно фокусуватися та швидко реагувати у різних ситуаціях. Дайте йому час, хвалите за правильну поведінку, а від неправильної намагайтеся його обмежити, не створюючи умов для її проявів. Якщо ви стикаєтеся зі складнощами — саме час звернутися до фахівця з дресирування.

Етап 4. Соціалізація у 4-5 місяців

У цьому віці цуценя вже досить добре соціалізоване, знає базові команди. Тепер можна ускладнити завдання та навчити його правилам поведінки у людних місцях. Воно повинне спокійно ставитися до оточуючих, впевнено проходити повз них, не чіпляючись і не гавкаючи, а також не боятися та не скиглити.

На цьому етапі важливо повернутися до незакріплених моментів у соціалізації та додати нові елементи.

Етап 5. Завершальний

Останній етап первинної соціалізації завершується, коли тварині виповнюється 5-6 місяців. До цього часу вихованець повинен добре слухатися вас, вміти поводитись у відпрацьованих раніше ситуаціях. У цьому віці цуценя привчене до намордника, не бігає вулицею, не їсть з чужих рук і землі.

Під час соціалізації ваше завдання — показати вихованцеві якнайбільше різних ситуацій, з якими він може зіткнутися в майбутньому, та показати йому, яку поведінку ви від нього очікуєте.

Найважливіший момент правильної соціалізації тварини — це можливість налагодити контакти з усіма членами сім'ї. Етапи адаптації можуть проходити не так, як описано вище, можуть займати більше або менше часу. До 7-9 місяців ваш вихованець повинен повністю засвоїти основні навички поведінки. Якщо у вас виникли проблеми із соціалізацією цуценяти, зверніться до досвідченого кінолога.