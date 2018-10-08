Поява цуценяти вдома зазвичай викликає цілу бурю емоцій у членів сім'ї — кожен хоче взяти його на руки, погладити, пройтися по вулиці, розучити пару команд. З одного боку, це добре — тварина швидше адаптується до нових умов життя, звикне до власника та прийме ваші правила спільного проживання. Але є й мінус — довгий час перебуваючи в центрі уваги, вихованець часто не знає, що робити, коли раптом залишається наодинці з собою.

Як залишати цуценя одне вдома та не викликати у нього стрес?

У вас з'явилося цуценя: як організувати побут

Перше, що ви повинні зробити, коли принесете тварину додому, — провести розмову з усіма членами сім'ї щодо її виховання та дисципліни. Дітям слід пояснити, що з вихованцем не можна гратися постійно, він повинен мати можливість відпочити.

Іншим членам сім'ї важливо підтримувати порядок дня та режим годування цуценяти. Також усі без винятку повинні виконувати встановлені правила щодо вихованця. Наприклад, не дозволяти йому спати на ліжку, не давати їжу зі столу. Важливо, щоб правил дотримувалися беззастережно. Це допоможе виховати слухняного собаку.

Варто розучити з вихованцем команду «місце». Підготуйте для цуценяти лежак або підстилку для сну. За командою «місце» воно має сісти на підстилку і не заважати вам збиратися на роботу чи займатися своїми справами.

Але яким би розумним і слухняним не виявився ваш новий чотирилапий друг, швидше за все, він скиглитиме й витиме, якщо ви залишите його вдома одного. Як упоратися з цією проблемою?

Як привчити цуценя залишатися вдома наодинці?

Отже, настає момент, коли цуценя залишається одне у квартирі. Воно не може зрозуміти, куди подівся власник та інші члени сім'ї. Зазвичай після короткого періоду туги йому стає нудно, і воно шукає способи розважитися: гризе взуття, меблі, може зіпсувати килими та здерти шпалери.

Щоб запобігти такій поведінці, з першого дня появи тварини вдома уважно вивчайте її розпорядок та звички. Спочатку підлаштуйте свій режим дня під режим вихованця, а потім плавно змінюйте його, як вам буде зручніше.

Визначте періоди, в які цуценя спить, голодне або хоче погратися. Тоді вам буде легше розпланувати свої справи. Ситий, вигуляний вихованець, що награвся, спокійно відпочиває вдома, не скиглить і не псує речі. Поступово у тварини виробиться звичка лягати спати, коли ви йдете з дому.

Правильно побудований розпорядок дня — це і є ключ до розв'язання проблеми, як навчити вихованця залишатися на самоті вдома.