Здається, нещодавно ви взяли у свій будинок миле й беззахисне цуценя. Але його поведінка, характер, відносини з іншими собаками та з вами почали непомітно змінюватися. Усе це свідчить про те, що вихованець перетворюється на підлітка — юніора.

Перші зміни починають відбуватися, коли цуценяті 6-9 місяців, залежно від породи. У цей період важливо переглянути раціон та режим дня тварини. Проте головні ознаки дорослішання проявляються на 9-10 місяці життя. Приблизно в цей період у вашого вихованця починається статеве дозрівання, у нього проявляється темперамент та породні задатки.

Що ще потрібно знати про перетворення цуценяти на підлітка та як слід поводитися власнику?

Перехідний вік та характер цуценяти

Перехідний вік — час, коли слухняне й добродушне цуценя раптом починає показувати свою незалежність і норовливість. Він може не виконувати команди з першого разу або відмовлятись виконувати їх зовсім. На прогулянках більше цікавиться компанією інших собак, ніж вашою, а вдома стосунки з членами сім'ї можуть змінитися — цуценя може огризнутися або поводитися впевненіше.

Також у цей період поведінка вихованця може стати нелогічною, або він може намагатися демонструвати лідерство.

Як повинен поводитися власник?

Як тільки ви помітили такі зміни у поведінці свого вихованця, почніть приділяти йому максимум часу. Тривожитися не варто: подібні зміни в поведінці цуценяти закономірні — цуценя поступово перетворюється на дорослого собаку. Постарайтеся не прогаяти час — період дорослішання швидкоплинний, тому постарайтеся сформувати правильні звички протягом першого року життя собаки. Ось що ви можете зробити:

Приділяти більше часу тренуванням, збільшити тривалість прогулянок.

Підтримувати вже вивчені команди та розпочати відпрацювання нових, складніших команд. Але переходити до них потрібно поступово, щоб не перевантажувати собаку, який у підлітковому віці проходить період деякого оновлення (нервові клітини мозку (носії інформації) масово відмирають і замінюються якісно іншими, що впливає на здатність засвоювати великий обсяг нової інформації).

Припиняти будь-який непослух, спілкуватися з вихованцем за допомогою команд.

Запастись терпінням і вибудовувати взаємини з підлітком, незважаючи на те, що він виконує команди не з першого разу. Намагайтеся терпляче наполягати на своєму й підібрати для вихованця мотивацію, що буде для нього вагомою. При цьому варто прагнути такого рівня виховання, щоб вихованець виконував команди з першого разу

Попросити всіх членів родини ставитись до собаки однаково. Якщо прийнято забороняти якусь дію вихованцеві, цього мають дотримуватись усі.

Переглянути раціон та режим годування. Харчування собаки-юніора може вимагати перегляду поточної порції, адже активність зростання знижується. Кількість годувань на добу скорочується до двох-трьох разів.

Не перевантажувати суглоби тварини під час тренувань: якомога рідше змушувати собаку стрибати та лазити сходами. Зв'язки у підростаючого собаки ще недостатньо міцні, тому надмірні навантаження можуть погано позначитися на здоров'ї тварини.

Собаці у підлітковому віці рекомендовані активні прогулянки та ігри з власником, а також обов'язковий загальний курс дресирування навичкам, які стануть у нагоді в дорослому житті. Ці нехитрі прийоми допоможуть власнику та його вихованцю пережити складний підлітковий період та не втратити контакт один з одним.