На що варто зважати, перш ніж взяти собаку
Потрібно відповісти на низку запитань, які стосуються не лише того, якої породи варто завести собаку чи цуценя, а й куди слід звернутися: у притулок або до фахівця з розведення тварин. Однак передусім запитайте себе, чи готові ви до появи собаки та необхідних змін, враховуючи ваш спосіб життя.
Запитання, на які варто відповісти, перш ніж завести собаку
- У вас є діти? Якщо так, скільки їм років? Можливо, знадобиться навчити дітей, як поводитись із собакою. Також може знадобитися подбати про те, де собака проводитиме час, коли вас немає поруч, оскільки маленьких дітей не слід залишати з ним наодинці.
- Чи є у вас інші тварини? Якщо так, як вони можуть відреагувати на поповнення? Знайомити собаку з іншими домашніми улюбленцями потрібно поступово.
- У вас є сад? Якщо так, чи там безпечно? Чи слід перевірити його на наявність отворів у огорожі або отруйних рослин та інших небезпек? Якщо у вас немає саду, де собака зможе вийти назовні, коли йому знадобиться це зробити?
- Ви працюєте повний робочий день? Якщо так, чи будете ви відсутні весь день і чи зможе хтось інший доглядати за собакою, щоб допомогти з дресируванням або гуляти з ним і перевіряти, чи є в нього вода?
- Як багато ви подорожуєте? Якщо ви часто їздите відпочивати, чи братимете ви собаку із собою? Що ви плануєте робити, якщо взяти собаку в мандрівку неможливо?
- Чи можете ви фінансово забезпечити потреби собаки, зокрема оплачувати страхування, харчування, ветеринарні рахунки та грумінг?
Чи є у вас час на цуценя?
Одне з найважливіших запитань: чи є у вас час, щоб доглядати за цуценям і дресирувати його? Цуценята потребують багато турботи й уваги, щоб вони не завдали собі шкоди. Їх потрібно дресирувати, щоб допомогти їм стати добре вихованими собаками.
Наприклад:
- Цуценятам необхідно допомогти адаптуватися до нового житла, а також їх потрібно дресирувати. Коли вони виростуть, їм потрібно буде й надалі вести активний спосіб життя. Якщо вас цілий день немає вдома, можливо, заводити цуценя не варто.
- Програма дресирування має починатися якомога раніше, коли в цуценяти є чудова природна здатність до навчання. Це тривалий процес, який забирає багато часу та потребує постійного закріплення.
- Коли цуценя вперше прибуде до вашого помешкання, потрібно буде регулярно його годувати, а також стежити за його поведінкою в домі.
- Оскільки цуценя сповнене енергії та цікавиться всім, йому потрібно грати потроху й часто, що потребує уважного нагляду й планування. Наприклад, під час ігр з іншими собаками цуценя може навчитися спілкуватися із ними.
Чи безпечне ваше помешкання для собаки?
Не існує єдиного виду середовища, що є правильним для собаки. У вас можуть бути діти, інші домашні тварини, і це слід взяти до уваги. Ви можете жити в місті або селі, квартирі або приватному будинку. Яким би не було оточення, воно має бути безпечним для вашого улюбленця.
Цуценята, зокрема, дуже сприйнятливі до оточення, і негативний досвід матиме тривалі наслідки. Сьогодні багато людей живуть у великих містах, де безліч сильних зорових і слухових подразників. Надзвичайно важливо, щоб ваше цуценя не пов’язувало своє оточення з відчуттям страху або будь-якими неприємними відчуттями.
Життя у місті може бути дуже активним, але для цуценяти воно може стати занадто динамічним. Варто поступово знайомити цуценя з оточенням, а також із різними ситуаціями, у які він може потрапити: автомобілі, ескалатори, ліфти, потяги, трамваї, автобуси – ось лише кілька прикладів.
Цуценяті потрібно також навчитися залишатись вдома одному на більш тривалий період та не бути наляканим, не псувати речі та не здіймати галас.
Потрібно взяти до уваги такі аспекти:
- Незахищені електричні кабелі.
- Будь-які місця, де цуценя може застрягти або впасти, такі як вікна, балкони та східці.
- Легкодоступні токсичні речовини, зокрема мийні засоби, наповнювачі для електронних сигарет, домашня аптечка, хімічні добрива, гострі інструменти, гербіциди й інсектициди.
- Будь-які отвори на подвір'ї, через які цуценя може втекти, а також отруйні рослини.
- Отруйні рослини, такі як фікус, цикламена, гостролист, омела, філодендрон, алое, нарцис, гіацинт, ірис, азалія, рододендрон, олеандр і духмяний горошок.
Стати власником собаки – це захопливий досвід й ви можете розраховувати на тривалі взаємини. Вневпеність, що ваш будинок і спосіб життя можуть забезпечити собаці підтримання здоров’я та безпеку, буде впливати на комфортне й щасливе життя разом.
Поставте лайк та поділіться цією сторінкою