На що варто зважати, перш ніж взяти собаку

Чи безпечне ваше помешкання для собаки?

Не існує єдиного виду середовища, що є правильним для собаки. У вас можуть бути діти, інші домашні тварини, і це слід взяти до уваги. Ви можете жити в місті або селі, квартирі або приватному будинку. Яким би не було оточення, воно має бути безпечним для вашого улюбленця.

Цуценята, зокрема, дуже сприйнятливі до оточення, і негативний досвід матиме тривалі наслідки. Сьогодні багато людей живуть у великих містах, де безліч сильних зорових і слухових подразників. Надзвичайно важливо, щоб ваше цуценя не пов’язувало своє оточення з відчуттям страху або будь-якими неприємними відчуттями.

Життя у місті може бути дуже активним, але для цуценяти воно може стати занадто динамічним. Варто поступово знайомити цуценя з оточенням, а також із різними ситуаціями, у які він може потрапити: автомобілі, ескалатори, ліфти, потяги, трамваї, автобуси – ось лише кілька прикладів.

Цуценяті потрібно також навчитися залишатись вдома одному на більш тривалий період та не бути наляканим, не псувати речі та не здіймати галас.

Потрібно взяти до уваги такі аспекти:

Незахищені електричні кабелі.

Будь-які місця, де цуценя може застрягти або впасти, такі як вікна, балкони та східці.

Легкодоступні токсичні речовини, зокрема мийні засоби, наповнювачі для електронних сигарет, домашня аптечка, хімічні добрива, гострі інструменти, гербіциди й інсектициди.

Будь-які отвори на подвір'ї, через які цуценя може втекти, а також отруйні рослини.

Отруйні рослини, такі як фікус, цикламена, гостролист, омела, філодендрон, алое, нарцис, гіацинт, ірис, азалія, рододендрон, олеандр і духмяний горошок.

Стати власником собаки – це захопливий досвід й ви можете розраховувати на тривалі взаємини. Вневпеність, що ваш будинок і спосіб життя можуть забезпечити собаці підтримання здоров’я та безпеку, буде впливати на комфортне й щасливе життя разом.