À l’âge de huit semaines, le chiot mange de façon autonome et est assez grand pour quitter sa portée. Dans son nouveau foyer, tout est nouveau et inconnu. Il peut y avoir de nouveaux chiens et chats, plusieurs nouvelles personnes et de nouvelles règles ou routines. Le chiot peut être impressionné pendant un certain temps, ce qui peut affecter son appétit.



C’est aussi le moment où, en tant que nouveau propriétaire, vous commencez à socialiser et à éduquer votre chiot. Récompensez son bon comportement en lui donnant quelques croquettes de sa propre nourriture et déduisez-les de sa quantité quotidienne recommandée pour réduire le risque d’obésité.