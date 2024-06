In den ersten Lebenswochen ernähren sich Welpen und Kätzchen von Muttermilch. Nach etwa drei bis vier Wochen sollten Sie langsam mit der Zufütterung einer ausgewogenen und bedarfsgerechten Festnahrung beginnen. Gewöhnen Sie das Tier behutsam und schrittweise an die neue Kost, damit sich der Verdauungstrakt allmählich an die feste Nahrung anpassen kann. Die Entwöhnung von der Muttermilch sollte mit etwa 8 Wochen abgeschlossen sein. Ab diesem Zeitpunkt sollten Sie Ihr Kätzchen oder Ihren Welpen mit spezieller Welpen- und Kittennahrung füttern, die auf die verschiedenen Wachstumsphasen abgestimmt ist – so fördern Sie die optimale Entwicklung Ihres tierischen Mitbewohners. Auch die Portionsgröße sollte altersgerecht sein: Im Allgemeinen sollten Welpen und Kätzchen in den ersten Lebensmonaten mindestens fünf bis sechs kleine Mahlzeiten pro Tag erhalten. Ab einem Alter von etwa einem halben Jahr sollten Sie die Nahrung auf zwei bis drei Mahlzeiten pro Tag verteilen.

Wiegen Sie Ihr Kätzchen oder Ihren Welpen, um die richtige Futtermenge zu bestimmen und das voraussichtliche Endgewicht des Tieres zu ermitteln. Die empfohlene Portionsgröße finden Sie als Empfehlung auf der Verpackung der Nahrung.

Wichtig: Informieren Sie sich am besten bei einem Tierarzt oder einer Tierärztin über die richtige Ernährung Ihres Haustieres und die Auswahl geeigneter Produkte.