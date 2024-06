Børnevenlig hund

Det er vigtigt at vælge den rigtige hvalp til dit hjem og forberede dine børn på dens ankomst, så alle kan være glade og trygge.

Sådan lærer du dine børn at håndtere et kæledyr

Det er meget spændende for børn at få en hvalp, men det er vigtigt, at forklare dem, at deres nye kæledyr ikke er legetøj, og at de skal være forsigtige med deres nye ledsager. Det kan være skræmmende for en ung hvalp at blive præsenteret for familien, og negative oplevelser har varig effekt. Socialiserings- og frygtperioden begynder ved fire uger og varer til 14 uger og eventuelle traumer, der opstår i løbet af denne tid, kan have varige konsekvenser, så det er vigtigt, at det sker i stille og rolige omgivelser, hvor børnene ved, at de skal være rolige.

Du kan gøre følgende for at understøtte processen:

Bed dine børn om at sidde på gulvet, og lad hvalpen komme til dem først.

Lær børnene, hvordan de skal håndtere deres nye kæledyr ved forsigtigt at støtte dets krop, hvis de tager det op. Den bedste måde er at placere en åben hånd under dyrets mave og støtte bagenden med den anden hånd.

Når børn kæler med hvalpen, skal du sørge for, at de ikke holder hvalpen for fast.

Sørg for, at hvalpen og dine børn er sikre

Der er en række ting, som kan hjælpe med at give din hvalp og dine børn en sikker opvækst sammen. Hvis du forklarer dine børn, at de spiller en vigtig rolle i hvalpens udvikling og dens sikkerhed, kan de også få ansvarsfølelse for opgaven.

Du bør lære dit barn følgende for at undgå, at det bliver bidt eller kradset:

Forstyr ikke hvalpen, når den sover eller spiser.

Se ikke hvalpen direkte i øjnene.

Favn ikke hvalpen for hårdt.

Giv ikke hvalpen mad fra bordet.

Børn under 10 år må ikke være alene med hvalpen. Der skal altid være en voksen til stede, når børn og hvalpe leger sammen.