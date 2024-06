Amical, vif, réceptif, digne, docile et courageux : tels sont les adjectifs qui qualifient le mieux l'akita américain. Ce compagnon puissant est apprécié pour son instinct de garde inné. Une sociabilisation dès le plus jeune âge est fortement recommandée. Plutôt méfiant envers les étrangers, il est quelque peu dominateur avec ses congénères.

Il émane de ce chien, vigilant, mais peu aboyeur, une confiance en toutes circonstances. Sa tête ressemblerait à celle d'un ours, plus particulièrement d'un ours polaire, mais il existe en réalité beaucoup plus de similitudes entre les deux espèces.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)