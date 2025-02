En plus du coût d'achat, il y a plusieurs coûts annexes à prévoir lors de l'acquisition d'un chiot bouledogue français. Ces coûts incluent l'alimentation, les soins vétérinaires, le toilettage et les soins, l'éducation et la formation, ainsi que les accessoires indispensables.





Alimentation adaptée

Le prix lié à l'alimentation du chiot bouledogue français est difficile à déterminer. Il existe en effet plusieurs façons de nourrir son animal de compagnie : le "fait maison", l'alimentation humide et l'alimentation sèche, en l'occurrence les croquettes. Concernant ces dernières, on trouve dans le commerce une très grande variété de prix et de qualités, qui rendent délicate une estimation.



Néanmoins, un chiot bouledogue français a besoin d'une alimentation adaptée à sa race, à son âge et à son niveau d'activité. Il s'agit d'un investissement essentiel pour sa santé et son bien-être.



Les croquettes ROYAL CANIN® French Bulldog Puppy ont été exclusivement conçues pour répondre aux besoins nutritionnels des chiots bouledogues français en pleine croissance, jusqu'à l'âge d'un an. Un complexe d'antioxydants (incluant de la vitamine E) aide le renforcement des défenses naturelles du chiot, à une période de sa vie où son système immunitaire est en plein développement.



Nos croquettes contiennent des protéines de très grande qualité, choisies pour leur très haute digestibilité. Associées à une combinaison de nutriments, elles renforcent la santé digestive du jeune chien et renforcent le rôle barrière de la peau, ce qui joue un rôle important dans la bonne santé cutanée.

Naturellement, ces croquettes tiennent compte du fait que le bouledogue français est brachycéphale (son crâne est court et sa face écrasée). Leur forme, leur taille et leur texture ont été spécifiquement étudiées pour que le chiot puisse aisément saisir sa nourriture, avant de bien mâcher puis d'avaler.

Combien de grammes de croquettes Royal Canin pour un chiot bouledogue français ?

Âge en mois Poids adulte de 8 kg Poids adulte de 10 kg Poids adulte de 14 kg 2 122 grammes 144 grammes 182 grammes 3 143 grammes 169 grammes 215 grammes 4 152 grammes 180 grammes 230 grammes 5 154 grammes 183 grammes 235 grammes 6 153 grammes 182 grammes 234 grammes 7 138 grammes 165 grammes 217 grammes 9 110 grammes 131 grammes 185 grammes 11 Transition vers les croquettes adultes 129 grammes 166 grammes 12 Transition vers les croquettes adultes Transition vers les croquettes adultes Transition vers les croquettes adultes

Soins vétérinaires

Les soins vétérinaires sont une autre dépense incontournable à prévoir. Les vaccinations sont indispensables pour protéger le chiot bouledogue français de certaines maladies (maladie de Carré, hépatite de Rubarth, parvovirose, rage, leptospirose...). Le prix de chacun de ces vaccins pour le chiot bouledogue français varie en fonction des vétérinaires mais oscille entre 30 et 60€.



Si le chiot n'a pas été identifié, la pose d'une puce électronique est indispensable et coûte environ 70€. Le tatouage constitue une solution alternative, légèrement moins onéreuse (autour de 60€), mais présente l'inconvénient de pouvoir s'estomper au fil des années.



Si vous n'envisagez pas de reproduction pour votre chien, la stérilisation peut être intégrée à votre budget prévisionnel. Le prix pour un chiot bouledogue français oscille entre 100 et 200€ pour les mâles, et entre 300 et 400€ pour les femelles.



Enfin, le détartrage représente également une dépense dont il faut tenir compte, car il limite l'apparition de maladies parodontales. Pratiqué sous anesthésie générale, son prix pour le chiot bouledogue français est d'environ 70€.





L'éducation

L'éducation est essentielle pour un chiot bouledogue français. Il est parfois nécessaire de faire appel à un professionnel, ce qui représente un coût supplémentaire. Le prix des séances dépend de la formule choisie, mais il faut compter environ 15€/heure pour un cours collectif et 25€/h pour un cours individuel.





L'assurance

Il n'existe pas de vérité absolue en la matière, mais aucun chien n'est à l'abri d'un problème de santé important. Souscrire une assurance santé peut constituer une aide très appréciable si des traitements onéreux s'avèrent indispensables ou si une opération chirurgicale est nécessaire.

Pour un chiot bouledogue français, le prix dépend notamment des garanties choisies, mais il se situe entre 20 et 40 euros par mois.

Accessoires indispensables

Enfin, il y a plusieurs accessoires indispensables à prévoir pour un chiot bouledogue français, comme un couchage, des jouets, un harnais et un collier, et des gamelles pour l'eau et la nourriture. Ces accessoires représentent une dépense certaine, mais ils sont essentiels pour le confort et le bien-être du chiot.