Si votre chien a visiblement mal à une oreille, manifeste sa gêne par des mouvements de la tête ou s’il se frotte les yeux anormalement ou se lèche beaucoup entre les doigts ou qu'il se met à boiter, observez-le de près. Il est fort possible qu’un épillet fiché dans la peau soit à l’origine du problème.Lorsqu’un épillet s’insinue dans les orifices naturels ou sous la peau, il peut voyager très loin. Examinez votre animal en entier si vous trouvez un épillet sur lui : il y en a probablement d’autres… Si vous détectez l’épillet avant qu’il ne s’enfonce (il est parfois visible dans l’abcès qui se développe au point d’entrée), tirez-le par la pointe avec une pince à épiler.Mais souvent, l'épillet ne peut être retiré par une simple manipulation à cause de la douleur infligée et des mouvements du chien qui en découlent. L'intervention du vétérinaire est indispensable. N’attendez pas, sinon l’épillet avancera encore plus loin dans l’oreille et l’opération sera plus compliquée. Elle exige souvent de tranquilliser le chien sous anesthésie générale. Si l’épillet s'est infiltré dans les espaces interdigitaux de ses coussinets, le vétérinaire devra inciser la lésion, enlever l'épillet et administrer un antibiotique.En prévention, si vous passez beaucoup de temps à la campagne, il est recommandé de faire tondre les régions corporelles où les épillets risquent le plus de pénétrer chez les races de chiens les plus exposés : face interne des chiens aux oreilles longues et tombantes ( cockers épagneuls …) ou les races de chiens à poils longs ou frisés aux extrémités des pattes et espaces interdigités plus exposées ( caniches colleys …).