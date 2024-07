Le chien possède en effet un sens de l’odorat exceptionnel ! Le flair du chien est en partie lié à la surface importante de muqueuse qui tapisse ses cavités nasales : jusqu’à 200 cm2 chez un berger allemand comparé à 10 cm2 chez l’homme. Environ un tiers de son cerveau est dédié à l’analyse et à la mémoire olfactives. Les capacités olfactives varient également en fonction des races. En règle générale, les grands chiens ont un meilleur odorat que les petits, en particulier quand ils ont un museau bien développé. Les chiens à face courte (type bouledogues) sont moins performants. La sélection génétique joue aussi un grand rôle : un Labrador qui utilise en premier son flair pour suivre une piste sent beaucoup mieux qu’un grand lévrier qui a pour habitude la chasse à vue.Or l’odeur est le 1er critère de choix d’un aliment et son odorat est encore plus performant quand il a faim. Contrairement à son propriétaire, la couleur des croquettes lui importe peu ! En revanche, la taille, la forme, la texture et le goût des croquettes sont quand même des critères importants quand l’animal marque des préférences.L’odorat est un sens dont l’acuité diminue naturellement avec le temps. Chez les animaux âgés , la perte de l’odorat est parfois telle qu’ils finissent par ne plus manger suffisamment si on ne stimule pas un peu leur appétit en leur proposant des produits différents. Même si on conseille d’habitude de ne pas céder aux caprices alimentaires d’un animal, le bon sens doit ici prévaloir : le chien doit manger pour maintenir son poids et rester en bonne santé. S’il faut alterner plusieurs types d’aliments pour qu’il daigne s’intéresser à son assiette, n’hésitez pas.Les arômes sont ajoutés dans l’enrobage des croquettes pour être perçus par le nez fin du chien : elles sont donc volatiles et l’aliment risque de perdre son appétence si l’air circule à son contact. Refermez le sac le plus hermétiquement possible après usage ou mieux, mettez-le dans un container à l’abri de la lumière, de l’humidité et des rongeurs qui rôdent dans le garage ! Les croquettes se conservent en revanche plusieurs semaines une fois le sac ouvert. Il est cependant conseillé de choisir un conditionnement qui permette de finir le sac en trois à quatre semaines au maximum, pour préserver les arômes.