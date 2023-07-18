對貓有毒的植物、食物、化合物有哪些？誤食怎麼辦？

二、對貓有毒的食物有哪些？請讓愛貓遠離這6大類貓食物！

人類吃的一些食物對貓來說可能是有毒的，不但會使牠們出現病症，嚴重一點還會損害器官，以下整理6大對 貓有毒食物 種類，請貓奴務必注意：

（一）可可鹼

由於巧克力含有可可鹼，因此巧克力對貓犬都具有毒性。巧克力顏色越深，可可鹼含量就越高。根據進食巧克力的份量和類型，您的愛貓可能會出現心律不整、顫抖、癲癇發作甚至死亡的情況。

（二）香料

洋蔥和大蒜都會導致貓身體出狀況，它們可能造成紅血球分解並導致 貓貧血 ；還會造成愛貓腸胃不適 ，進而引發 貓腹瀉 或嘔吐。

（三）葡萄

葡萄和葡萄乾同樣屬於 對貓有毒的食物 ，將導致貓腎功能衰竭，早期的症狀 表現 為反覆嘔吐和多動。

（四）部分蛋白質

雖然蛋白質在 貓食物 中占有舉足輕重的地位，但某些類型的蛋白質卻可能危害其健康。例如：用生雞蛋餵食您的愛寵會讓牠面臨 貓食物中毒 的風險，由於蛋清中存在一種叫做抗生物素蛋白的蛋白質，它還會阻礙貓咪吸收維生素 B 群中生物素的能力。

另外，如果您的愛貓吃了大量的肝臟，容易造成維生素 A 中毒，且會對骨骼帶來負面影響並帶來骨質疏鬆的風險。

（五）人類的飯菜

請 避免以剩餘的人類飯菜餵食您的愛貓，這可能會鼓勵貓咪出現討食行為，使 貓體重 增加甚至損害牠們的消化系統 。高脂肪或油炸食品可能對您的愛貓太油膩，並可能導致 貓腹瀉 。其次，酒精和咖啡因都不適合牠們，將人類體驗到這類物質的感受，套用到貓身上，將會使牠們出現更劇烈的負面影響，並且可能造成嚴重傷害。

（六）乳製品

雖然貓喝牛奶是一般人既定的印象，但在 貓斷奶 後，您的愛貓對乳糖的不耐受會逐漸加劇，飲用牛奶可能會讓貓出現消化不良、腸胃不適的狀況。





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三、貓不能碰的有毒藥品和化學物質

您的愛貓生理上對某些化學物質和化合物特別敏感，牠們碰到這些物質，不一定能順利排毒，還可能因此生病甚至死亡。了解您的愛貓不能碰哪些有毒食品和其他物質，就能更妥善保護牠們和避免生病或受苦。



您的愛貓對於家用產品中存在的特定化合物會產生不良反應， 包括：

● 撲熱息痛（解熱鎮痛藥）、阿斯匹靈和普服芬（止痛退燒藥）。

● 酚類消毒劑，例如常用來清潔廁所的清潔劑，以及石油溶劑油這類溶劑也對貓有害。

● 某些殺蟲劑中存在的防蛀劑，以及乙二醇（防凍劑）同樣對貓都是有毒的。

請您務必讓這些產品遠離您的愛貓，放在牠們不容易接觸到的地方。

如果您認為愛貓吃下了有毒物質，請立即與您的 獸醫師聯繫 ，他們會告訴您最合適採取的行動；此外請確保您已做好完善的預防措施，讓愛寵遠離有毒物質、食物或植物。