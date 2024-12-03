幼貓肚痾：一文了解幼貓腹瀉原因、改善方法及注意事項

幼貓肚痾原因有哪些？

幼貓拉肚子並不奇怪，而當中的貓肚屙原因有很多，可能是壓力、飲食出現變化或是潛在的健康問題。雖然肚瀉是貓咪消化系統的常見問題，但亦可能意味著更嚴重的疾病，例如腸道感染、寄生蟲或食物不耐症。肚瀉時的幼貓糞便形態可能是鬆散的、柔軟的、水狀的，甚至帶血的。假如不幸發現幼貓糞便有血，應立即求醫。

獸醫會根據貓咪的情況來建議進行相關的診斷測試，例如貓糞便檢測或血液檢測，以確定問題所在。檢查報告能夠提供更詳細的幼貓身體情況，從而找出治療的方向。

處理完幼貓拉稀的大便後，必須使用洗手液徹底消毒雙手，清潔被污染的貓床、物件或貓砂盆，以減少受到感染的風險。此外，在幼貓完全康復前，亦應避免牠與其他寵物或幼兒接觸。