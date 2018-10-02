為新來的幼貓準備居家環境

替您新飼養的幼貓準備花園

您的幼貓剛出生不久時還不會外出，不過請確保花園安全，替您的愛貓將來想出去時做好準備。

檢查您的花園是否存在潛藏風險，就像檢查室內環境一樣，看看是否有對幼貓會造成危險的東西，比如容易摔落或卡住的地方。

請把殺蟲劑、除草劑和老鼠藥收起來—如果您有使用除草劑等花園產品，請務必確保它們存放在幼貓無法接觸到的地方。

有毒植物—居家內外

一般而言，幼貓不會吃有毒植物，但安全起見還是避免她們有機會接觸。 有關有毒植物的完整清單，請諮詢您的獸醫，以下提供您居家內或周圍可發現最常見的有毒植物種類：

仙客來

冬青

槲寄生

紫藤

花葉萬年青

蔓綠絨

杜鵑花

山杜鵑花

玉珊瑚

夾竹桃

聖誕紅

常春藤

桃葉珊瑚

甜豌豆

垂葉榕

透過提前進行一系列檢查並以正確方式準備好您的家，可以幫助幼貓在新環境中安全舒適的生活。