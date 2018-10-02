為新來的幼貓準備居家環境
家中存在許多危險，某些疏忽可能危及到幼貓的安全。 不過，只要為您的幼貓準備好新環境且適應簡單的習慣，他們來到您家時就能在受到保護的環境中開始新生活。
當您的幼貓到家時，您需要讓他們感到安全和受保護。 您或許沒有注意到，其實家中存在許多危險，某些疏忽可能危及到幼貓的安全； 然而，只要為您的幼貓準備好居家環境且適應簡單的習慣，當他們來到您家時就能在受到保護的環境中開始新生活。
為新來的幼貓準備居家環境
您可以採取一些措施來保護幼貓的安全，
- 將電線隱藏起來：幼貓有時會咬電線，因此檢查家中環境十分重要，使用電源線束線帶或防護管避免您的愛貓碰觸到電線。
- 把電源插座蓋好：在家中使用插座蓋，以避免幼貓接觸到電源插座。
- 檢查窗戶、陽台和樓梯：在房子周圍巡視，尋找所有危險隱患。 是否存在您的幼貓可能被卡住或者跌落的地方？ 如果是這樣，請進行一些調整，例如將可打開的窗戶鎖上。
- 收好所有藥物：如果家中有任何藥物，請將這些藥物存放在安全且貓咪觸碰不到的地方。
- 收起小型和鋒利的物品：像是橡皮筋、圖釘和針等東西應收好，以免愛貓受傷。
- 蓋上垃圾桶和馬桶：養成隨手蓋上垃圾桶和馬桶的習慣很重要，這樣可避免您的幼貓掉進去。此外，您還需要小心垃圾袋拉繩，因為貓有可能吞下它們。
- 取下塑膠袋和泡沫狀液體：請確保沒有塑膠袋或泡沫狀液體留在周圍，幼貓若吞下它們可能會噎到。
替您新飼養的幼貓準備花園
您的幼貓剛出生不久時還不會外出，不過請確保花園安全，替您的愛貓將來想出去時做好準備。
- 檢查您的花園是否存在潛藏風險，就像檢查室內環境一樣，看看是否有對幼貓會造成危險的東西，比如容易摔落或卡住的地方。
- 請把殺蟲劑、除草劑和老鼠藥收起來—如果您有使用除草劑等花園產品，請務必確保它們存放在幼貓無法接觸到的地方。
有毒植物—居家內外
一般而言，幼貓不會吃有毒植物，但安全起見還是避免她們有機會接觸。 有關有毒植物的完整清單，請諮詢您的獸醫，以下提供您居家內或周圍可發現最常見的有毒植物種類：
- 仙客來
- 冬青
- 槲寄生
- 紫藤
- 花葉萬年青
- 蔓綠絨
- 杜鵑花
- 山杜鵑花
- 玉珊瑚
- 夾竹桃
- 聖誕紅
- 常春藤
- 桃葉珊瑚
- 甜豌豆
- 垂葉榕
透過提前進行一系列檢查並以正確方式準備好您的家，可以幫助幼貓在新環境中安全舒適的生活。
點讚和分享此頁