透過本⽂您可以了解：

⼀、常見的狗狗腸胃問題：腹瀉

⼆、狗狗腸胃不適的另一種可能：狗狗便秘

三、要留意狗狗腸胃疾病：炎性腸病（IBD）

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雖然狗狗的消化系統通常相當健康，但牠們可能會受到各種因素影響，例如由感染、飲食、生活方式等，而引發狗狗腹瀉、便秘或其他疾病。狗狗出現這些症狀可能代表許多潛在健康問題，因此請務必諮詢獸醫，尋求進一步的建議和治療方案。

（你知道從狗狗的行為和外觀也可以判斷消化系統是否有問題嗎？可以參考這篇文章：發現愛犬出現消化問題的跡象）

一、常見的狗狗腸胃問題：腹瀉

1、狗狗腹瀉症狀有哪些？

如果狗狗肚痛腹瀉，腸胃會比平常更頻繁地蠕動，而且糞便會變得稀爛。獸醫會診斷這種腹瀉是由小腸或是大腸所引起，通常後者較常讓狗狗反覆腹瀉。

2、狗狗腹瀉原因是什麽？

狗狗腹瀉有多種原因造成，可能是由於誤食異物，導致狗狗腸胃不適。也可能是受到細菌、病毒、蠕蟲或其他寄生蟲感染，或者可能是患有潛在疾病的跡象。建議主人如果發現家中狗狗，尤其是幼犬，出現腹瀉問題需要特別留意，因為牠們的消化系統和免疫系統非常脆弱，因此出現腹瀉症狀就會特別危險。（延伸閲讀：愛犬腹瀉應怎麼辦-ROYAL CANIN ® | Royal Canin）

寄生蟲感染可能會導致狗狗腹瀉，包括球蟲、條蟲、蛔蟲等。雖然驅蟲可以幫助清除消化道中的蠕蟲，但並非所有治療方式對寄生蟲都有效，因此仍然會導致狗狗腸胃不適或有危險。

如果狗狗對食物過敏，有可能會引發狗腹瀉。相對於因誤食食物引起的腹瀉，由食物過敏引起的胃腸道問題通常更為持續和慢性。但是，如果牠們患有慢性腹瀉，請先諮詢獸醫的意見再更換飲食，因為狗狗腹瀉的原因有很多種。

3、狗狗腹瀉怎麼辦？淺談治療方法

獸醫會根據上述提到的潛在原因，針對狗狗的腹瀉狀況採用不同的治療方法。其中包括驅蟲、治療感染的藥物和飲食管理，例如量身定制的狗飲食清單，幫助牠們降低腸道的蠕動頻率，改善糞便形狀。

二、狗狗腸胃不適的另一種可能：狗狗便秘

1、狗狗便秘症狀如何判斷？

狗便秘的症狀如下：

排便不順暢

排便困難便、費力

糞便過乾

很少排便

2、狗狗便秘原因是什麼？

便祕可能是由缺乏運動、飲食、腸道阻塞、膳食纖維不足、水喝太少、環境變化和潛在疾病所引起的。

3、狗狗便秘怎麼辦？治療、飲食方法大公開

您的獸醫會根據情況採取藥物治療，幫助狗狗緩解不適，也會根據問題的嚴重程度，在需要時建議愛犬接受溫和的手術療程。主人可以調整愛寵的飲食方式，改善狗便秘症狀，例如以乾濕混合的方式餵食，增加水分攝取。此外，攝取高度易消化蛋白質和均衡纖維素，有助維持腸道間微生物群系平衡，改善糞便質量，有助愛犬擁有健康的消化系統。