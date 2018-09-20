甚麼因素可助愛犬擁有健康的消化系統？

幫助愛犬保持健康的消化系統可以幫助改善其整體健康狀況，包括糞便質素和他們的外貌。

狗的消化系統如何運作

與其他哺乳動物一樣，狗的消化系統負責分解並消化吃進去的食物，並在食物通過器官的時候吸收所需的營養。

他們的小腸是消化系統中的主要器官，負責吸收維生素、礦物質、蛋白質、脂肪和碳水化合物。 這器官的表面面積很大，有各類幫助消化和吸收的細胞覆蓋著，亦有促進腸道健康的微生物群 (亦稱「益菌」）。 他們的消化系統中亦有他們體內數量最多的免疫細胞，幫助保護愛犬的健康。

健康的犬類消化系統必須具備均衡的「益菌」，及正常運作的免疫細胞；而適合個別犬隻的飲食可助維持消化系統健康。