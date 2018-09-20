甚麼因素可助愛犬擁有健康的消化系統？
健康的消化系統會影響狗的行為和外表等等。 怎樣才是健康的消化系統，並且如何分辨愛犬的消化系統運作不良？
幫助愛犬保持健康的消化系統可以幫助改善其整體健康狀況，包括糞便質素和他們的外貌。
狗的消化系統如何運作
與其他哺乳動物一樣，狗的消化系統負責分解並消化吃進去的食物，並在食物通過器官的時候吸收所需的營養。
他們的小腸是消化系統中的主要器官，負責吸收維生素、礦物質、蛋白質、脂肪和碳水化合物。 這器官的表面面積很大，有各類幫助消化和吸收的細胞覆蓋著，亦有促進腸道健康的微生物群 (亦稱「益菌」）。 他們的消化系統中亦有他們體內數量最多的免疫細胞，幫助保護愛犬的健康。
健康的犬類消化系統必須具備均衡的「益菌」，及正常運作的免疫細胞；而適合個別犬隻的飲食可助維持消化系統健康。
不健康的消化系統所帶來的影響
如果愛犬因急症發作 (通常是因為吃了不該吃的東西)、寄生蟲或慢性疾病而患有消化道敏感，就可能會出現以下症狀：
- 嘔吐
- 腹瀉或便秘
- 體重降低
- 可能的飲食習慣改變
- 毛髮乾燥、無光澤或易斷裂
犬隻飲食如何影響消化系統
犬隻的飲食對他們的身體有很大的影響，其中也包括他們的消化系統。 針對您愛犬的需求度身定製的特定飲食，不但可以改善愛犬的消化道敏感問題，還可以促進出健康的消化系統。
包含益生元的食物可以有效改善愛犬體內的微生物群，令腸胃更健康。 益生是碳水化合物，可以促進健康好菌生長的碳水化合物，進而影響腸道中細菌的組成。
容易消化的高品質蛋白質相當重要，可以促進愛犬體內的細胞生長。 使用高品質蛋白質食材製作的食物，可以維持消化系統健康，避免消化道敏感的問題惡化。
犬隻的飲食內亦需要適當平衡的纖維。 高品質的食物要有適當平衡的纖維，才能確保愛犬可以輕鬆吸收營養，不會對腸道造成不必要的壓力。
選擇可以促進消化道健康的飲食時，亦要將愛犬的年齡、品種、體型和生活方式納入考慮。 請向獸醫咨詢，進一步了解適合自己寵物的飲食選擇相關資訊和建議。
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