狗狗常見疾病：狗白內障原因、症狀、預防措施

造成狗狗患上白內障的原因比較複雜，可能是先天性遺傳，也可能是後天的外傷或疾病所致，無論是何種原因造成狗狗患上此病，都建議主人先帶毛孩前往醫院進行檢查，配合醫生的診斷進行治療。在此之前，您可以預先了解狗狗白內障相關知識，提前做好預防及保養措施。

透過本⽂您可以了解：



⼀、狗狗為甚麼會得白內障？

⼆、狗狗白內障症狀有哪些？

三、哪些狗狗品種容易患上白內障？

四、如何給狗狗治療白內障？

五、狗白內障預防措施有哪些？

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一、狗狗為甚麼會得白內障？

狗狗眼睛內部的晶狀體，是位於眼球內瞳孔後面的特殊透明球形結構，可以將光線聚焦到的視網膜上，使視網膜感知到光線及影像，由此形成視覺影像。狗狗白內障是指狗狗的晶狀體呈現出渾濁或不透明狀況，導致無法順利將清晰的影像投射到視網膜中，影響或損傷狗狗視力。

狗狗白內障原因有很多，包含先天因素和後天疾病的影響：

先天性的遺傳因素

眼睛外傷或損傷（如電擊、碰撞）

狗糖尿病帶來的後遺症

營養缺乏（如代乳品中缺乏精氨酸）

葡萄膜炎

狗狗年紀增大，眼睛老化

血鈣水平低（低鈣血症或甲狀旁腺功能減退症）

經常暴露與紫外線、輻射或含有有毒物質的環境中

而除了白內障之外，熟齡犬的常見疾病還有甲狀腺機能低下症、骨關節炎和認知功能障礙，主人也需要依據狗狗各症狀判斷各種病徵，並做好預防手段。

二、狗狗白內障症狀有哪些？

（一）狗狗白內障各發展階及相關症狀介紹

1.初期

狗狗白內障初期，白內障覆蓋範圍比較小，渾濁的晶狀體面積少於15%，肉眼觀看無法察覺，通常需要醫生用醫療手段放大才能看到，因此不會對狗狗視力造成顯著的影響。在此階段，獸醫很少會建議進行手術。

2.未成熟期

在狗狗白內障未成熟期，白內障的覆蓋範圍是15%~99%，獸醫檢查時，仍可以觀看到視網膜。在此時，不同狗狗會因為白內障覆蓋面積的大小，而遭受程度不一的視力缺陷。當白內障覆蓋晶狀體範圍超過75%，狗狗視力退化情況則比較嚴重。

3.成熟期

在成熟期，狗狗白內障已經累及整個晶狀體，獸醫在檢查時已經看不到視網膜。這時期的狗隻，已經處於接近失明或完全失明的狀態，但牠們仍然可以感受到光線的變化。在此階段，獸醫會建議給狗狗進行白內障切除手術，以幫助毛孩恢復光明。

4.後期

狗白內障末期，晶狀體開始縮小，晶狀體囊也逐漸出現皺紋，此階段可能會導致狗狗出現葡萄膜炎，並且已經喪失視力。

（二）眼睛白濁≠狗白內障，狗狗核硬化與白內障分別

狗狗出現眼睛白濁的情況，也不一定是白內障，還可能是隨著年齡增長而出現的眼睛核硬化。狗狗核硬化會使得狗狗眼睛呈現出渾濁、發藍的現象，而白內障則白色渾濁情況。

您可以採用比較簡單的小測試：當您在黑暗環境中，用手電筒照射狗狗渾濁的眼睛，毛孩的眼睛出現反光情況時，則說明牠的眼睛所患的是核硬化；相反，狗狗眼睛沒有反光情況，則可能是白內障。不過，為保障測驗的準確性，建議您還是帶毛孩去醫院檢查眼睛。

除此之外，核硬化通常只是影響狗狗眼睛外觀，對狗狗視力影響程度比較小，不會導致毛孩失明，因此您也不用專門帶狗狗去做手術。

注意：眼睛核硬化通常屬於愛犬變老的跡象，包含眼睛老化在內，還存在牙齒疾病、脂肪聚積、消化道變慢、狗狗尿失禁和其他免疫系統以及器官的功能下降等狀況，建議在狗狗步入老年階段時，主人提高對毛孩的關注度，讓狗狗得到相應的保養，以延長壽命。

三、哪些品種狗更容易患上白內障？

某種特定品種的狗狗受遺傳影響，比較容易患上白內障，如果您養的狗狗是以下品種之一，建議您攜帶幼犬去獸醫院進行基因檢測，以排查白內障：

斯塔福郡鬥牛爹利犬 (Staffordshire Bull Terrier)

美國史特富郡爹利犬 (American Staffordshire Terrier)

美國曲架犬 (American Cocker Spaniel)

法國鬥牛犬 (French Bulldog)

拉布拉多尋回犬 (Labrador Retriever)

迷你貴婦狗 (Miniature Poodle)

迷你史立沙 (Miniature Schnauzer)

波士頓㹴犬 (Boston Terrier)

西伯利亞雪橇犬 (Siberian Husky)

約瑟爹利犬 (Yorkshire Terrier)

威爾斯史賓格獵犬 (Welsh Springer Spaniel）

澳洲牧羊犬 (Australian Shepherd)

比熊犬 (Bichon fries)

曲架犬 (Cocker Spaniel)

西高地白爹利犬 (West Highland White Terrier)

四、如何給狗狗治療白內障？

（一）狗白內障治療方法

在大多數情況下，眼科醫生給狗狗治療白內障，會採取手術切除的方式幫助毛孩恢復視力。醫生也會使用先進的儀器，如超聲乳化機，用超聲波分解晶狀體，然後將晶狀體碎片取出來，把人工晶狀體放入眼中，使狗狗的視網膜能重新透過新的晶狀體接收到視線，從而恢復視力。

（二）狗白內障保養小貼士

1.選擇富含抗氧化維他命的狗糧

狗白內障是許多老年犬可能會面臨的健康危機，主人需要給愛犬做好日常的營養規劃，建議攝入富含維他命等抗氧化物的配方，以保養狗狗眼睛及身體各器官。您可以根據犬型大小，選擇適合自家毛孩的營養配方。

2.補充含有氨基酸、肌肽及麩胱甘肽等保養成分的狗食物

改善狗狗視力，主人可以給狗狗餵食富含氨基酸、肌肽及麩胱甘肽等抗氧化劑的狗食物，減緩狗狗眼睛發炎症狀，幫助牠慢慢改善視力。

3.依據建議使用狗白內障眼藥水

如果狗狗的白內障是由糖尿病所引起，您還可以透過獸醫建議，使用相關眼藥水或滴眼液，協助治療狗狗白內障。

五、狗白內障預防措施有哪些？

預防白內障，主人可給狗狗食用富含omega-3脂肪酸的優質飲食，以保護狗狗的視網膜健康，增強狗狗視力。您亦可以跟獸醫進行討論，選擇醫生建議的營養補充劑，給狗狗餵食有益於視力的產品。

如果主人經常帶狗狗出去玩或進行戶外運動，建議您注意預防紫外線，盡量帶愛犬去一些不會直接暴露在陽光下的陰涼地，或給牠們佩戴防護眼鏡以保護狗狗眼睛，預防狗狗白內障。不過，您還需要注意如何照顧年邁狗狗，結合老年犬的身體狀況進行運動，避免讓老年愛犬承受壓力。