狗狗常見疾病：狗白內障原因、症狀、預防措施
造成狗狗患上白內障的原因比較複雜，可能是先天性遺傳，也可能是後天的外傷或疾病所致，無論是何種原因造成狗狗患上此病，都建議主人先帶毛孩前往醫院進行檢查，配合醫生的診斷進行治療。在此之前，您可以預先了解狗狗白內障相關知識，提前做好預防及保養措施。
透過本⽂您可以了解：
⼀、狗狗為甚麼會得白內障？
⼆、狗狗白內障症狀有哪些？
三、哪些狗狗品種容易患上白內障？
四、如何給狗狗治療白內障？
五、狗白內障預防措施有哪些？
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一、狗狗為甚麼會得白內障？
狗狗眼睛內部的晶狀體，是位於眼球內瞳孔後面的特殊透明球形結構，可以將光線聚焦到的視網膜上，使視網膜感知到光線及影像，由此形成視覺影像。狗狗白內障是指狗狗的晶狀體呈現出渾濁或不透明狀況，導致無法順利將清晰的影像投射到視網膜中，影響或損傷狗狗視力。
狗狗白內障原因有很多，包含先天因素和後天疾病的影響：
而除了白內障之外，熟齡犬的常見疾病還有甲狀腺機能低下症、骨關節炎和認知功能障礙，主人也需要依據狗狗各症狀判斷各種病徵，並做好預防手段。
二、狗狗白內障症狀有哪些？
（一）狗狗白內障各發展階及相關症狀介紹
1.初期
狗狗白內障初期，白內障覆蓋範圍比較小，渾濁的晶狀體面積少於15%，肉眼觀看無法察覺，通常需要醫生用醫療手段放大才能看到，因此不會對狗狗視力造成顯著的影響。在此階段，獸醫很少會建議進行手術。
2.未成熟期
在狗狗白內障未成熟期，白內障的覆蓋範圍是15%~99%，獸醫檢查時，仍可以觀看到視網膜。在此時，不同狗狗會因為白內障覆蓋面積的大小，而遭受程度不一的視力缺陷。當白內障覆蓋晶狀體範圍超過75%，狗狗視力退化情況則比較嚴重。
3.成熟期
在成熟期，狗狗白內障已經累及整個晶狀體，獸醫在檢查時已經看不到視網膜。這時期的狗隻，已經處於接近失明或完全失明的狀態，但牠們仍然可以感受到光線的變化。在此階段，獸醫會建議給狗狗進行白內障切除手術，以幫助毛孩恢復光明。
4.後期
狗白內障末期，晶狀體開始縮小，晶狀體囊也逐漸出現皺紋，此階段可能會導致狗狗出現葡萄膜炎，並且已經喪失視力。
（二）眼睛白濁≠狗白內障，狗狗核硬化與白內障分別
狗狗出現眼睛白濁的情況，也不一定是白內障，還可能是隨著年齡增長而出現的眼睛核硬化。狗狗核硬化會使得狗狗眼睛呈現出渾濁、發藍的現象，而白內障則白色渾濁情況。
您可以採用比較簡單的小測試：當您在黑暗環境中，用手電筒照射狗狗渾濁的眼睛，毛孩的眼睛出現反光情況時，則說明牠的眼睛所患的是核硬化；相反，狗狗眼睛沒有反光情況，則可能是白內障。不過，為保障測驗的準確性，建議您還是帶毛孩去醫院檢查眼睛。
除此之外，核硬化通常只是影響狗狗眼睛外觀，對狗狗視力影響程度比較小，不會導致毛孩失明，因此您也不用專門帶狗狗去做手術。
注意：眼睛核硬化通常屬於愛犬變老的跡象，包含眼睛老化在內，還存在牙齒疾病、脂肪聚積、消化道變慢、狗狗尿失禁和其他免疫系統以及器官的功能下降等狀況，建議在狗狗步入老年階段時，主人提高對毛孩的關注度，讓狗狗得到相應的保養，以延長壽命。
三、哪些品種狗更容易患上白內障？
某種特定品種的狗狗受遺傳影響，比較容易患上白內障，如果您養的狗狗是以下品種之一，建議您攜帶幼犬去獸醫院進行基因檢測，以排查白內障：
四、如何給狗狗治療白內障？
（一）狗白內障治療方法
在大多數情況下，眼科醫生給狗狗治療白內障，會採取手術切除的方式幫助毛孩恢復視力。醫生也會使用先進的儀器，如超聲乳化機，用超聲波分解晶狀體，然後將晶狀體碎片取出來，把人工晶狀體放入眼中，使狗狗的視網膜能重新透過新的晶狀體接收到視線，從而恢復視力。
（二）狗白內障保養小貼士
1.選擇富含抗氧化維他命的狗糧
狗白內障是許多老年犬可能會面臨的健康危機，主人需要給愛犬做好日常的營養規劃，建議攝入富含維他命等抗氧化物的配方，以保養狗狗眼睛及身體各器官。您可以根據犬型大小，選擇適合自家毛孩的營養配方。
2.補充含有氨基酸、肌肽及麩胱甘肽等保養成分的狗食物
改善狗狗視力，主人可以給狗狗餵食富含氨基酸、肌肽及麩胱甘肽等抗氧化劑的狗食物，減緩狗狗眼睛發炎症狀，幫助牠慢慢改善視力。
3.依據建議使用狗白內障眼藥水
如果狗狗的白內障是由糖尿病所引起，您還可以透過獸醫建議，使用相關眼藥水或滴眼液，協助治療狗狗白內障。
五、狗白內障預防措施有哪些？
預防白內障，主人可給狗狗食用富含omega-3脂肪酸的優質飲食，以保護狗狗的視網膜健康，增強狗狗視力。您亦可以跟獸醫進行討論，選擇醫生建議的營養補充劑，給狗狗餵食有益於視力的產品。
如果主人經常帶狗狗出去玩或進行戶外運動，建議您注意預防紫外線，盡量帶愛犬去一些不會直接暴露在陽光下的陰涼地，或給牠們佩戴防護眼鏡以保護狗狗眼睛，預防狗狗白內障。不過，您還需要注意如何照顧年邁狗狗，結合老年犬的身體狀況進行運動，避免讓老年愛犬承受壓力。
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