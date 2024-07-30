寵物食品口味鹹就等於不健康？ 專業獸醫：不要用人類的味覺標準去判斷！

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真相二：寵物食品有鹹味所以毛孩才喜歡吃？其實 香氣才是重點 ！

真相三：關於 鹽份與寵物疾病 的刻板印象





高鹽、高鈉飲食對人體健康會有負面影響，包括增加高血壓、心臟病或中風等疾病風險，因此容易產生「鹹等於不健康」的刻板印象。而為了毛孩的身體健康，飼主也開始關注牠們的鈉攝取量，甚至「以身試法」試吃寵物食品，藉此確認食品會不會太鹹。



但寵物食品吃起來鹹就等於不健康？毛孩愛吃是因為寵物食品加了鹽？寵物食品鹽分過高會直接導致腎病？本文就讓台灣太陽動物醫院院長蔡哲獸醫，帶大家一次過了解寵物食品含鹽量的真相。

真相一：

寵物食品有鹹味就是超標？看成分表的鈉含量最準！

在均衡飲食中，鹽分是重要的礦物質來源之一，適當的鈉攝取能維持寵物正常生理功能，如果無法從日常飲食中適量獲取，可能會引發其他健康問題。



因此，想要拿捏好鹹度標準，最快又可靠的方式還是直接檢視是否符合國際營養標準，例如AAFCO（美國寵物食品管理協會）、FEDIAF（歐洲寵物食品工業協會）、NRC（美國國家研究委員會）...等權威機構的認證。根據FEDIAF資料，成犬糧中納含量安全上限為15g/kg，成貓糧中鈉含量安全上限為15g/kg。



而Royal Canin貓犬寵物食品所有成分的含量，都是依照貓犬所需的獨特營養需求設計調配，其鈉含量約在0.3至1.2%，處於國際營養標準的安全範圍內。Royal Canin遵循國際性的營養標準，除了AAFCO和FEDIAF標準之外，也遵循NRC設立的營養需求。飼主們可以安心選擇Royal Canin的貓犬寵物食品。