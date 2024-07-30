寵物食品口味鹹就等於不健康？ 專業獸醫：不要用人類的味覺標準去判斷！
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高鹽、高鈉飲食對人體健康會有負面影響，包括增加高血壓、心臟病或中風等疾病風險，因此容易產生「鹹等於不健康」的刻板印象。而為了毛孩的身體健康，飼主也開始關注牠們的鈉攝取量，甚至「以身試法」試吃寵物食品，藉此確認食品會不會太鹹。
但寵物食品吃起來鹹就等於不健康？毛孩愛吃是因為寵物食品加了鹽？寵物食品鹽分過高會直接導致腎病？本文就讓台灣太陽動物醫院院長蔡哲獸醫，帶大家一次過了解寵物食品含鹽量的真相。
真相一：
寵物食品有鹹味就是超標？看成分表的鈉含量最準！
在均衡飲食中，鹽分是重要的礦物質來源之一，適當的鈉攝取能維持寵物正常生理功能，如果無法從日常飲食中適量獲取，可能會引發其他健康問題。
因此，想要拿捏好鹹度標準，最快又可靠的方式還是直接檢視是否符合國際營養標準，例如AAFCO（美國寵物食品管理協會）、FEDIAF（歐洲寵物食品工業協會）、NRC（美國國家研究委員會）...等權威機構的認證。根據FEDIAF資料，成犬糧中納含量安全上限為15g/kg，成貓糧中鈉含量安全上限為15g/kg。
而Royal Canin貓犬寵物食品所有成分的含量，都是依照貓犬所需的獨特營養需求設計調配，其鈉含量約在0.3至1.2%，處於國際營養標準的安全範圍內。Royal Canin遵循國際性的營養標準，除了AAFCO和FEDIAF標準之外，也遵循NRC設立的營養需求。飼主們可以安心選擇Royal Canin的貓犬寵物食品。
蔡哲獸醫小提醒：
真相二：
寵物食品有鹹味所以毛孩才喜歡吃？其實香氣才是重點
熱愛吃香辣味道的人類，容易受到重口味飲食的吸引，甚至罔顧健康「逞一時口舌之快」，因此很多飼主便將這套邏輯套用到寵物身上，認為寵物愛吃某款食品，是因為食品有鹹味。但事實上，寵物食品有鹹味對貓犬來說並沒有那麼大的吸引力。
狗狗和貓咪在判斷眼前的食物好不好吃時，「嗅覺」感知的重要性是大於「味覺」感知的，食物鹹味並非影響適口性的主要原因。對於貓犬而言，寵物食品的香味、口感、顆粒設計，以及完整且均衡的營養，才是更需要注重的關鍵因素。
為何鹹味對貓犬的吸引力較弱？原因在於人類與貓犬「味蕾多寡」的差別。根據研究，人類嘴巴裡面大約有9,000個味蕾，但狗狗只有大約1,700個[1]，而貓咪更少，只有大約500個[2]。
根據美國育犬俱樂部（American Kennel Club），狗狗對於鹹味並不如人類敏銳的另一項原因在於，在演化過程中，牠們可透過肉類獲得足夠維持生理機能的鈉含量，不需要從其他地方另外補充鹽分，因此逐漸淡化了這方面的味蕾功能。[3]
有趣的是，雖然狗狗和人類同樣都能辨認出甜味、酸味、鹹味、苦味，但牠們還具有一種特殊的味蕾：專門用來感受「水」的味蕾，位置在舌頭尖端、也就是牠們飲水時的接觸區塊。因此狗狗喝水時，其實並不像人類一般淡而無味。[4]
蔡哲獸醫小提醒：
真相三：
關於鹽份與寵物疾病的刻板印象
重鹹高鈉的飲食當然不好，會對於心臟、腎臟、甚至神經系統帶來負面影響，尤其是若曾患有心臟、腎臟相關疾病的毛孩，更需要注意鈉的日常攝取量。
不過，鈉其實沒有那麼可怕，某些刻板印象謠傳鹽份會引起幾種貓犬常見疾病，使鹽份被冠上「莫須有」的罪名，以下就讓專業獸醫為您破解錯誤觀念！
（1）掉毛：寵物食品當中的鹽份並不會直接導致掉毛！造成貓犬非正常性脫毛的常見因素為：食物過敏、內分泌問題、環境影響、寄生蟲...等，與鹽份都沒有直接相關。
（2）淚溝：寵物食品當中的鹽份並不會直接導致貓犬產生淚溝！如果發現家中的毛孩出現淚溝，其實大多與天生品種、環境刺激、鼻淚管阻塞...等因素有關。發現貓犬產生淚溝時，最好馬上就診，讓獸醫進行狀況評估。
蔡哲獸醫小提醒：
｜蔡哲 獸醫介紹
- 專長：貓犬家座醫科、軟組織外科
- 工作：尼古拉動物醫院 主治獸醫、太陽動物醫院 院長
- 學歷：台灣嘉義大學 學士
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