Australian-Shepherd-Welpen liegen in Schwarzweiß vor weißem Hintergrund
出生至 4 週

初生哺乳期

生命的第一個階段。 幼犬親密地依偎在母犬身旁，大多時候就是飲奶和睡。

營養

請確保幼犬在初生的頭 8 小時內能夠定時吸吮母乳， 以便他們能夠從母乳中獲得初乳。 初乳提供抗體和成長因子，讓幼犬在出生幾星期內有足夠免疫能力和健康發育。
Jack-Russell-Terrier-Welpen, die drinnen säugen

健康

負責任的繁殖者，一定會在幼犬出生沒多久就請獸醫檢查。 獸醫會檢查幼犬是否有先天缺陷，以及一般健康狀況。 完成健康檢查後，就可以開始驅蟲。
Neugeborener Welpe wird drinnen gehalten

初生哺乳動物的行為

幼犬在成長的第一階段大部分時間都在進食和睡覺， 這對他們有健康的發展至關重要，在這時候請注意避免打擾幼犬或母犬。
Neugeborene Welpen schlafen drinnen

初生哺乳動物發展

幼犬會在出生後的第五天慢慢開眼，而且在第二週之後，耳朵亦會逐漸開始發揮功用。 他們的視力和聽力一開始並不靈敏，但慢慢來到過渡期 (出生後第三週)，這些能力就會逐漸改善。
Neugeborene Welpen schlafen drinnen

初生哺乳動物環境

雖然在這個時期，幼犬大多時間都在爬幾步就能到母親身邊的範圍內活動，但定時與人類溫和接觸，有助幼犬培養日後生活中的抗壓能力，以及加強適應日後與人類的接觸。
Neugeborener Welpe wird drinnen gehalten

Artikel für Neugeborene

labrador puppy standing indoors eating from a red bowl

幼犬一天需要吃多少餐呢？

傑克羅素幼犬在戶外草地坐著，旁邊放著一個銀色大碗。

幼犬所需營養說明

聖伯納幼犬坐在田野上。

幼犬關鍵成長階段

懷孕的芝娃娃犬站在沙灘上。

餵飼懷孕犬的食物種類和方式

成年傑克羅素爹利犬與其新生幼犬躺在狗床上。

你的愛犬： 在家分娩及後續 48 小時的照顧

Maßgeschneiderte Ernährung für Ihren Welpen

為幼犬度身定製的營養配方

這些營養配方可助愛寵建立天然抵抗力，促進健康成長及消化系統良好發育。

幼犬產品
Labrador-Retriever-Welpe sitzt in Schwarzweiß vor weißem Hintergrund
4-8 Wochen

Entwöhnungsphase

Wenn sie ihre Augen öffnen und die ersten Schritte unternehmen, beginnen die Welpen, ihre neue Welt zu erkunden.
下一個階段