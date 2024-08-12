出生至 4 週
初生哺乳期
生命的第一個階段。 幼犬親密地依偎在母犬身旁，大多時候就是飲奶和睡。
營養
請確保幼犬在初生的頭 8 小時內能夠定時吸吮母乳， 以便他們能夠從母乳中獲得初乳。 初乳提供抗體和成長因子，讓幼犬在出生幾星期內有足夠免疫能力和健康發育。
健康
負責任的繁殖者，一定會在幼犬出生沒多久就請獸醫檢查。 獸醫會檢查幼犬是否有先天缺陷，以及一般健康狀況。 完成健康檢查後，就可以開始驅蟲。
初生哺乳動物的行為
幼犬在成長的第一階段大部分時間都在進食和睡覺， 這對他們有健康的發展至關重要，在這時候請注意避免打擾幼犬或母犬。
初生哺乳動物發展
幼犬會在出生後的第五天慢慢開眼，而且在第二週之後，耳朵亦會逐漸開始發揮功用。 他們的視力和聽力一開始並不靈敏，但慢慢來到過渡期 (出生後第三週)，這些能力就會逐漸改善。
初生哺乳動物環境
雖然在這個時期，幼犬大多時間都在爬幾步就能到母親身邊的範圍內活動，但定時與人類溫和接觸，有助幼犬培養日後生活中的抗壓能力，以及加強適應日後與人類的接觸。
Artikel für Neugeborene
4-8 Wochen
Entwöhnungsphase
Wenn sie ihre Augen öffnen und die ersten Schritte unternehmen, beginnen die Welpen, ihre neue Welt zu erkunden.