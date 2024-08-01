Мы работаем ради здоровья кошек и собак, применяя индивидуальный подход к питанию и используя инновационные технологии.

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cat at veterinary office

Ознакомьтесь с нашими ветеринарными диетами

Проблемы со здоровьем требуют особого подхода. Именно поэтому мы разработали серию продуктов, предназначенных для ветеринаров и способствующих выздоровлению.
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Новости

Woman hugging a Labrador Retriever

Собаки и ваше психическое здоровье

Сегодня наши продукты продаются более чем в 100 странах

Откройте для себя наши основные программы развития животных

Питание и активность котят и щенков в первые месяцы влияют на качество их дальнейшей жизни. Мы рядом, чтобы помочь вам на этом этапе.
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Обзор пород

Получите лучшие знания о породах в нашей официальной библиотеке пород.
Породы кошекПороды собак

«Домашние животные», «Планета» и «Люди» – основа всех наших инициатив в области устойчивого развития.

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Сообщество Royal Canin

Сегодня более 8 тысяч специалистов Royal Canin сотрудничают с лучшими мировыми экспертами, чтобы заботиться о здоровье питомцев с помощью питания.
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