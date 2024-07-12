Здоровье каждого питомца уникально

Ранний период жизни собаки — это очень интересное время для ее владельца, которое тем не менее таит в себе много сложностей и заставляет учиться как животное, так и владельца. Информация и рекомендации на следующих страницах предоставлены ветеринарными врачами Royal Canin, специалистами по вопросам кормления и партнерами из разных уголков мира. Эта информация поможет обеспечить вашему щенку отличное начало жизни с вами.