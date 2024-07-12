Подготовка

Переезд в новый дом

Первые недели жизни

Кормление

Здоровье

Этапы роста

Социализация

Дрессировка и игры

Уход за шерстью

Поведение

Здоровье каждого питомца уникально

Ранний период жизни собаки — это время очень существенных физических и поведенческих изменений. Питание, учитывающее специфические потребности в этот период, поможет вырастить из щенка сильную и здоровую собаку.
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Период роста щенков — удивительное преображение

В первые месяцы своей жизни проходит через удивительные изменения. Корма Royal Canin обеспечивают питание для вашего питомца с учетом его уникальных потребностей в этот жизненно важный период.
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1.Чувства

Глаза щенка остаются закрытыми до конца второй недели. Слух полностью развивается только в возрасте восьми недель. В зрелом возрасте собака может слышать частоты в два с половиной раза выше, чем человеческие уши.

2.Иммунитет и защита

В первые шесть месяцев их незрелая иммунная система должна помочь защитить их от миллионов микробов.

3.Здоровые кости

В первый год жизни кости щенка должны вырасти и стать в четыре раза прочнее бетона.

4.Необыкновенный рост

Обычно в течение первых двух недель щенок ежедневно набирает 5-10% массы своего тела.

Питание, учитывающее индивидуальные потребности щенка

Корм ROYAL CANIN® Puppy обогащен витаминами и минералами, необходимыми для здорового роста щенков.

Подробно о раннем периоде жизни собак

Ранний период жизни собаки — это очень интересное время для ее владельца, которое тем не менее таит в себе много сложностей и заставляет учиться как животное, так и владельца. Информация и рекомендации на следующих страницах предоставлены ветеринарными врачами Royal Canin, специалистами по вопросам кормления и партнерами из разных уголков мира. Эта информация поможет обеспечить вашему щенку отличное начало жизни с вами.

Подготовка к приезду щенка

Переезд щенка в ваш дом — это значительные перемены для вас обоих. Вы можете значительно упростить процесс привыкания, подготовившись к этому событию.

  • Подготовьте для щенка все необходимое 
  • Безопасность вашего дома и сада для щенка 
  • Выбор ветеринарного врача в вашем районе 
  • Выбирайте сбалансированный и полнорационный корм для щенков 
  • Убедитесь, что все члены семьи готовы 

 
Подготовка
Dachshund puppy being held by owner

Переезд щенка в новый дом

Переезд щенка к вам домой — прекрасный, но волнительный момент. Обладание нужными знаниями поможет сделать это время приятным как для котенка, так и для новых хозяев.

Переезд щенка в новый дом
Jack Russell Terrier puppy sleeping on a white rug next to a window

Первые дни в новом доме

Первые несколько дней и недель в новом доме играют ключевую роль в построении прочных отношений между вами и вашим новым питомцем. Необходимо, чтобы щенок освоился, познакомился с вашими родными и друзьями в спокойной обстановке, а также привык к режиму. Это поможет свести к минимуму стресс от перемен для нового члена семьи.

Первые дни и недели
Black Labrador puppy in black and white eating from a red bowl

Кормление щенка

Рацион щенка играет ключевую роль в его физическом и когнитивном развитии. Правильное сочетание питательных веществ в корме будет способствовать развитию щенка и послужит основой для здоровой жизни.

Кормление щенка

Этапы роста щенка

Понимание этапов роста щенка поможет вам своевременно распознавать возникающие проблемы и решать их. Правильный баланс питательных веществ в составе корма имеет ключевое значение для того, чтобы щенок рос здоровым.
Neonatal Labrador Retriever puppy lying down
С рождения до 21 дня

Неонатальный

На первом этапе роста щенки в основном едят и спят. Глаза и уши щенка постепенно начинают работать. Поначалу зрение и слух будут слабыми, но улучшатся в течение третьей недели жизни.

Čiernobiela fotka sediaceho šteňaťa labradorského retrievera na bielom pozadí
3–8 недель

Отъем от матери

На этом этапе щенки начинают вступать в игровые схватки между собой. К концу этого периода они могут начать общаться друг с другом при помощи звуков и движений, например виляния хвостом.

Older Labrador Retriever puppy sitting in black and white on a white background
Старше 8 недель

Период роста щенков

Иерархия, социализация и дрессировка имеют жизненно важное значение, так как они помогают щенку стать уверенной и воспитанной взрослой собакой. Для поддержания непрерывного роста щенкам необходимо давать специальное питание до достижения взрослого возраста.

Наблюдение за ростом щенка
English Cocker Spaniel puppy being held by a young boy

Правила социализации щенка

Социализация — это один из важнейших этапов превращения вашего щенка в уравновешенную и спокойную взрослую собаку. Начинать знакомить вашего питомца с новыми людьми и животными следует как можно раньше.
Социализация щенка
Pembroke Welsh Corgi puppy standing outside being given a treat

Обучение и игры со щенком

Обучение и игры жизненно важны для развития щенка и помогают ему понять правила поведения. Дрессировку щенка следует начинать как можно раньше — в возрасте, когда щенок легче всего поддается обучению.

Обучение щенка
Poodle puppy sitting in black and white on a white background

Основы ухода за шерстью щенка

Если вы с раннего возраста начнете приучать щенка к уходу за шерстью, в дальнейшем он будет лучше переносить груминг. Для каждой породы собак существуют свои требования к уходу за шерстью, которые важно знать и учитывать для поддержания здоровья вашего питомца.

Уход за шерстью вашего щенка

Наблюдение за здоровьем щенка

Важно знать режим и повадки своей собаки, чтобы быстро распознавать отклонения от ее нормального состояния. Кроме того, важно учитывать ключевые моменты для поддержания здоровья питомца, такие как вакцинация и ревакцинация.
Здоровье щенка
Čiernobiela fotka sediaceho šteňaťa nemeckého ovčiaka na bielom pozadí

Поведение вашего щенка

Щенки общаются с вами разными способами. Наблюдая за их реакциями и поведением, а также прислушиваясь к звукам, которые они издают, вы можете многое узнать о том, что они чувствуют и что им нужно от вас.

Поведение щенка