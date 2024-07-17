Обучение и игры со щенком

Как только щенок освоит команду «Сидеть», можно обучать его команде «Лежать», опуская угощение между передними лапами, а затем убирая его. Когда щенок ляжет, вознаградите его за послушание. Продолжайте повторять это действие, постепенно исключая угощение, пока ваш щенок не научится выполнять это действие в любой ситуации.

Когда вы будете уверены, что щенок научился выполнять действие, можно ассоциировать с ним словесную команду.