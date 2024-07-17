Забота о здоровье вашей кошки

Советы, статьи и информация, разъясняющие, как правильно ухаживать за кошкой.
38 статей

Norwegian Forest Cat sitting in a kitchen eating from a feeding bowl

Руководство по смене корма для кошки

British Shorthair cat lying down on a white rug next to a feeding bowl

Влажный или сухой корм — что выбрать для кормления кошки

Черно-белое изображение сидящих взрослых мэйн-куна и британской короткошерстной

Особые породные потребности, связанные с особенностями здоровья

Узнайте о породных потребностях, связанных с особенностями здоровья, и о том, как обеспечить кошке определенной породы качественный уход.
Найдите породу Вашей кошки

Здоровье кожи и шерсти

Adult British Shorthair sitting down indoors scratching itself.

Почему у моей кошки кожный зуд?

Adult cat lying down looking at a grooming brush with white hair on it.

У моей кошки выпадает шерсть

Adult Norwegian Forest Cat standing in a kitchen next to two silver bowls.

Как питание влияет на здоровье кожи вашей кошки

Adult cat sitting outside in long grass scratching its chin.

Кожные аллергии у кошек

Adult cat sitting outside scratching its ear.

Распространенные заболевания кожи у кошек

Cat lying down indoors

Перхоть и сухая кожа у кошек

Здоровье мочевыделительной системы

Adult cat standing indoors next to a silver bowl.

​Как питание влияет на здоровье мочевыделительной системы вашей кошки

Ветеринарный врач осматривает взрослую кошку, которая лежит на смотровом столе.

​Как лечить кошку с заболеванием мочевыделительной системы

Adult cat lying down indoors.

Недержание мочи у кошек

Взрослая кошка лежит в помещении на темном деревянном полу.

Заболевания мочевого пузыря у кошек

Здоровье пищеварительной системы

Ageing cat lying down asleep on a cushion.

​Какие продукты токсичны для моей кошки?

Adult cat sitting down indoors on a wooden floor eating from a red bowl.

Как питание поддерживает пищеварение кошек

Взрослая кошка лежит в помещении на белом одеяле.

​Симптомы нарушений пищеварения у кошки

Adult cat sitting down outside in a garden next to a silver bowl.

Распространенные нарушения пищеварения у кошек

Взрослая кошка лежит в помещении на кремовом одеяле.

Профилактика нарушения пищеварения у кошек

Взрослая кошка стоит в кабинете ветеринарного врача и ест из серебристой миски.

Восстановительное питание для кошки в послеоперационный период

Нормальный вес

Kitten playing with a red ball

Как помочь котенку оставаться в форме

Взрослая кошка сидит в помещении и ест из серебристой миски.

Как помочь кошке набрать вес

Adult Maine Coon lying down on an examination table being checked over by a vet.

Сколько должна весить кошка?

Adult Scottish Straight sitting on an examination table being checked over by a vet.

Факторы риска для здоровья, связанные с избыточным весом и ожирением у кошек

Ginger cat lying on the floor playing with a cat toy

​Поддержание нормального веса вашей кошки

Взрослая абиссинская кошка стоит в помещении, отворачиваясь от белой миски.

Почему моя кошка теряет вес?

Adult Russian running outside on long grass.

Как помочь кошке сбросить вес

Общее благополучие

Adult cat standing next to a kitten licking its ear.

Что лучше — взять взрослую кошку или купить котенка?

Расходы на содержание кошки

Two adult cats walking together in a field.

​Как взять кошку из приюта

Adult British Shorthair lying down indoors on a windowsill.

Какую кошку выбрать — чистокровной или смешанной породы?

Adult Norwegian Forest Cat walking across a rug in a living room.

Приобретение кошки: информация к размышлению

Cat lying down on a scratching tree

Как ухаживать за котенком или кошкой

Adult cat lying down on a carpet surrounded by grey blankets.

​Как распознать стресс у кошек

Старение

Признаки старения кошек

Ageing cat lying down outside.

Как пожилой возраст влияет на кошек

Ageing cat sitting down being examined by a vet.

​Распространенные заболевания у пожилых кошек

Ageing cat lying down asleep on a cushion.

​Как ухаживать за стареющей кошкой

Ageing cat standing indoors eating from a red bowl.

Пищевые потребности пожилых кошек

Ageing cat lying down indoors on the carpet.

​Уход за кошкой в конце жизни

Черно-белое изображение сидящего котенка мэйн-куна на белом фоне

Поиск ветеринарного врача

Если у вас есть какие-либо опасения по поводу здоровья вашей кошки, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.
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Питание, учитывающее особые потребности

Наша работа основана на всестороннем и постоянно развивающемся и дополняющемся изучении основ здоровья и правильного питания животных.

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