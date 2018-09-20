От чего зависит здоровье пищеварительной системы кошки?
Пищеварительная система кошки играет решающую роль в поддержании здоровья всего тела. Но что поддерживает здоровье самого пищеварительного тракта?
Принцип работы пищеварительной системы кошки
Пищеварительная система кошки отвечает за переваривание корма и всасывание питательных веществ, необходимых организму. В желудочно-кишечном тракте образуется микрофлора — полезные бактерии. Когда эти бактерии образуются в нужных количествах, то они способствуют перевариванию корма и усвоению питательных веществ, тем самым помогая поддерживать здоровье пищеварительной системы и всего организма. Пищеварительная система также включает в себя большую популяцию клеток иммунной системы. Это значит, что желудочно-кишечный тракт кошки — одно из первых мест, где иммунная система сталкивается с потенциальными болезнетворными микроорганизмами и другими опасными факторами, которые могут потребовать иммунного ответа.
Однако пищеварительная система кошки может быть чувствительной. В этом случае животное остро реагирует на внезапные изменения в рационе, и любое подобное изменение может вызвать нарушение пищеварения. Кроме того, кошки, как правило, едят чаще, чем люди, но маленькими порциями. Кошка подходит к своей миске несколько раз в день, каждый раз съедая небольшое количество корма, которое затем перерабатывается ее пищеварительной системой.
Влияние питания на пищеварительную систему кошки
Здоровая пищеварительная система кошки эффективно усваивает все питательные вещества, необходимые животному для поддержания здоровья. Таким образом, питание (в том числе усвояемость корма и содержание в нем питательных веществ) оказывает непосредственное влияние на здоровье пищеварительной системы и всего организма.
Кошки, в отличие от других млекопитающих, не могут самостоятельно синтезировать некоторые питательные вещества, необходимые для эффективной работы организма. В число таких питательных веществ входит таурин, содержащийся в белке, некоторые жирные кислоты, витамин D и витамин А. Для поддержания здоровья и хорошего самочувствия кошки в ее рацион должны входить эти важные нутриенты.
Потребность в белке у кошек более высока, чем у собаки и человека. Белок используется для выработки антител и регенерации клеток в организме кошки, в том числе в когтях и шерсти. Этот важный для кошек белок содержит 11 незаменимых аминокислот, в том числе таурин, необходимый животному для поддержания здоровья. Дефицит таурина у кошек может привести к дегенерации сетчатки глаз и заболеваниям сердца.
Жиры — это высококалорийная составляющая рациона кошки, которая помогает поддерживать здоровье всего организма и, в частности, здоровье пищеварительной системы. Например, кошке нужны определенные жирные кислоты для обновления клеток кожи и поддержания барьерной функции кожи. Однако количество жиров в рационе должно быть тщательно сбалансировано — потребление слишком большого количества жиров может привести к избыточному весу и другим проблемам, в том числе к нарушениям пищеварения у некоторых кошек.
Одним из ключевых компонентов в питании кошки, который помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы, является клетчатка — как растворимая, так и нерастворимая. Нерастворимая клетчатка регулирует перистальтику кишечника и увеличивает объем стула. Растворимая клетчатка действует как «загуститель», который может замедлять процесс продвижения содержимого в желудке и тонком кишечнике. Сбалансированный, полнорационный готовый корм должен содержать эти виды клетчатки в правильной пропорции для поддержания здоровья желудочно-кишечного тракта.
К другим важным элементам рациона кошки, обеспечивающим здоровье пищеварительной системы и способность усваивать питательные вещества, в которых нуждается ее организм, относятся пребиотики. Они способствуют распространению «полезных» кишечных бактерий, которые помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы кошки. Пребиотики содержат питательные вещества, которые положительно влияют на микрофлору в желудочно-кишечном тракте животного.
Пищеварительный тракт кошки — это чувствительная и сложная система, которая нуждается в правильной поддержке для сохранения ее здорового состояния и эффективной работы. Если у вас есть вопросы, связанные с поддержанием здоровья пищеварительной системы и хорошего самочувствия вашего питомца, обратитесь к ветеринарному врачу.
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