Симптомы нарушений пищеварения у кошки
Различных заболеваний пищеварительной системы множество, они могут быть вызваны различными причинами — поэтому уметь различать их симптомы может быть очень полезно.
Кошка испытывает трудности при поедании и проглатывании корма
Кошка может испытывать трудности во время кормления или при глотании, если в пищеводе животного образовалось препятствие (например, волосяной комочек) или у него недостаточно хорошо работают мышцы пищевода или желудка.
Вы замечаете, что питомец отказывается есть корм (возможно, из-за болевых ощущений), делает это с трудом или через силу. Кошка может срыгивать корм. Это пассивная реакция, которая, как правило, появляется неожиданно вскоре после кормления. Животное может кашлять из-за остатков непереваренного корма в пищеводе.
У кошки наблюдается рвота или проявляются признаки образования волосяных комочков
У кошек нередко возникает эпизодическая рвота, особенно если они съели что-либо вредное для организма. Частая рвота (дважды в месяц или чаще) может указывать на наличие более серьезного заболевания, например инфекции, воспалительного процесса или язвы, хотя рвота у кошек возникает и по другим причинам. Во время рвоты частично переваренный в желудке корм или желчь с усилием извергаются через рот животного. Рвота чаще всего возникает через некоторое время после еды. Рвоту необходимо отличать от срыгивания, которое является более пассивной и при этом быстрой реакцией.
Если кошка срыгивает небольшой спутанный комочек шерсти, это может свидетельствовать о том, что животное испытывает дискомфорт из-за образования волосяных комочков. Они образуются в результате вылизывания шерсти. Избыток шерсти попадает в пищеварительный тракт и сбивается в комочек. Как правило, шерсть выводится из организма кошки вместе с экскрементами, но если ее слишком много, организм не справляется с выведением шерсти, и образуются волосяные комочки. Особо чувствительны к данной проблеме длинношерстные кошки. Кроме того, эта проблема наиболее распространена среди кошек, постоянно содержащихся в помещении, которые уделяют вылизыванию шерсти намного больше времени, чем кошки, часто бывающие на улице. У некоторых кошек проглоченная шерсть не формирует комочков, но присутствует в рвотных массах.
У вашей кошки диарея
Диарея у кошки, как и рвота, может быть признаком общего заболевания. Ветеринарные врачи различают тонкокишечную и толстокишечную диарею. Эти два типа диареи возникают по различным причинам и проявляются по-разному.
Если диарея у кошки связана с нарушением работы толстого кишечника, объем стула будет таким же или меньшим, чем обычно за одну дефекацию, но дефекации будут происходить чаще. В фекалиях часто можно заметить кровь или слизь. Стул может становиться более мягким к концу дня. Кошка будет испытывать частые и сильные позывы к дефекации.
При тонкокишечной диарее стул кошки, как правило, характеризуется большим количеством каловых масс за одну дефекацию. Могут наблюдаться различные отклонения в цвете фекалий, например зеленый или оранжевый оттенок. Каловые массы могут содержать непереваренный корм. Кроме того, у кошки могут наблюдаться рвота, потеря в весе и метеоризм.
Если ваша кошка привыкла ходить в туалет на улице, рассмотреть ее стул может быть непросто. В этом случае обратите внимание на то, как часто она выходит на улицу, а также посмотрите, не загрязнена ли фекалиями область вокруг ануса, что может указывать на диарею.
Если вы заметили, что у вашей кошки проявляются какие-либо из этих симптомов, важно показать животное ветеринарному врачу, чтобы определить причину проблемы и назначить правильное лечение. Благодаря правильному питанию можно облегчить проявление многих гастроэнтерологических проблем или решить их, поэтому обратитесь к ветеринарному врачу за советом по поводу выбора корма для поддержания здоровья пищеварительной системы вашего питомца.
Поиск ветеринарного врача
Если у вас есть какие-либо опасения по поводу здоровья вашей кошки, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.
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