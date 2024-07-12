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Миниатюрные

для собак весом до 4 кг

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Мелкие

для собак весом от 5 до 10 кг

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Средние

для собак весом от 11 до 25 кг

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Крупные

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Очень крупные

для собак весом более 45 кг

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Черно-белое изображение сидящих взрослых лабрадора ретривера и португальской большой кроличьей собаки на белом фоне

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