Ознакомьтесь с великолепными породами
Получите экспертную информацию о темпераменте и потребностях собак более чем 300 пород. Прокрутите страницу или воспользуйтесь поиском, чтобы найти нужную вам породу.
Миниатюрные
для собак весом до 4 кг
Мелкие
для собак весом от 5 до 10 кг
Средние
для собак весом от 11 до 25 кг
Австралийская короткохвостая пастушья собака
Австралийская овчарка
Австралийский келпи
Австрийская гончая
Австрийский пинчер
Альпийский таксообразный бракк
Аляскинский маламут
Американский водный спаниель
Американский кокер спаниель
Американский фоксхаунд
Английский кокер-спаниель
Английский сеттер
Английский спрингер-спаниель
Аппенцелльская пастушья собака
Крупные
Акита
Американская акита
Английский пойнтер
Английский фоксхаунд
Англо-французская малая гончая
Англо-французская трехцветная гончая большая
Аргентинский дог
Афганская борзая
Бассет-хаунд
Белая швейцарская овчарка
Билли
Бладхаунд
Боксер
Большая англо-французская бело-черная гончая
Большая англо-французская рыже-пегая гончая
Очень крупные
для собак весом более 45 кг
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Если ваша собака смешанной породы, она могла унаследовать лучшие уникальные черты от каждой породы своих родителей. Попробуйте узнать, черты каких пород соединились в вашем питомце.
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