Хотите завести кошку?

Советы и информация, которые помогут вам принять правильное решение для себя и для благополучия вашей будущей кошки.

Подходит ли Вам кошка как питомец?

Есть много факторов, которые следует учитывать, планируя завести кошку.

Adult cat lying down indoors and being stroked by a child

Обучение детей тому, как ухаживать за кошкой

Adult cat lying down next to an adult Golden Retriever.

Знакомство кошек с другими питомцами

Adult Norwegian Forest Cat walking across a rug in a living room.

Приобретение кошки: информация к размышлению

Cat lying down on a scratching tree

Как ухаживать за котенком или кошкой

Выбираем свою кошку

Каждая порода уникальна, поэтому уделите время выбору породы, которая лучше всего подходит вам и вашему образу жизни.

Adult cat standing next to a kitten licking its ear.

Что лучше — взять взрослую кошку или купить котенка?

Расходы на содержание кошки

Two adult cats walking together in a field.

​Как взять кошку из приюта

Adult British Shorthair lying down indoors on a windowsill.

Какую кошку выбрать — чистокровной или смешанной породы?

Adult cat lying down indoors on top of a cat tree.

​Руководство по покупке котенка

Выбор подходящей кошки

Кошки бывают разных форм и размеров. Узнайте больше о том, какая порода лучше всего соответствует Вашему образу жизни.

Посмотреть все породы кошек

Поставьте лайк и поделитесь этой страницей