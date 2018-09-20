Важные аспекты

К появлению кошки в доме требуется подготовить все самое необходимое. Предлагаем ознакомиться со списком основных предметов, необходимых кошке, и требований к условиям ее содержания.

Лежанка. Это удобное место для сна, где котенок или кошка будут чувствовать себя комфортно и безопасно. Рекомендуется расположить лежанку повыше, желательно в тихом, безопасном для котенка месте, вдали от сквозняков.

Лоток. Он должен быть достаточно глубоким, но не слишком, так как высокие стенки могут отпугнуть котенка. Вам также понадобится совок для удаления экскрементов.

Миски для воды. У кошки всегда должен быть доступ к свежей воде. Можно использовать фонтанчики как альтернативу мискам, поскольку кошкам, как известно, нравится смотреть, как льется вода. Это привлекает их внимание и побуждает пить воду.

Миски для корма. Вам потребуется небольшая миска для корма. Ее необходимо установить на достаточном расстоянии от миски для воды во избежание загрязнения воды. Кроме того, можно воспользоваться «пищевыми головоломками». Они особенно хорошо подойдут для кошки, постоянно содержащейся в помещении. Такая кормушка станет отличным стимулом для развития умственных способностей, источником физических нагрузок и средством для раскрытия природного охотничьего инстинкта животного. Необходимо дать кошке время привыкнуть к такой кормушке, поэтому не следует сразу же полностью заменять «головоломкой» миску для корма.

Игровой комплекс для кошек. Это дополнительное приобретение - не просто развлечение. Оно имеет и ряд полезных функций, так как позволяет кошке точить когти, лазать и прятаться в укрытии, а также способствует хорошему самочувствию животного и реализации его природных инстинктов.

Рекомендуется приобрести несколько игровых комплексов для кошек и установить их в разных местах дома, чтобы кошка могла найти тихий уголок вдали от гостей и громкого шума, где она при необходимости может скрыться от посторонних глаз.

Окружающая обстановка

Окружающая обстановка очень важна для здоровья и хорошего самочувствия кошки. Благоприятная обстановка позволяет кошке безопасно социализироваться и привыкнуть к людям и вещам вокруг нее.

Даже если кошка еще очень мала, она будет организовывать свою территорию и обозначать ее границы. На этой территории животное будет спать, играть, охотиться, есть, прятаться, лазать и общаться с людьми. Кошка «делит» свое пространство на четыре различные зоны, и вы должны уважать ее выбор, чтобы избежать проблем с поведением, особенно у кошек, постоянно содержащихся в помещении.

Зона кормления. Она должна быть обустроена в тихом месте, в удалении от лотка и от зоны, где едите вы сами. Лучше не использовать для этих целей столовую или места, где животное можно потревожить. Кроме того, зона для кормления должна быть достаточно просторной.

Зона отдыха. Это место будет меняться в течение дня в зависимости от попадания солнечного света и расположения источников тепла. По своей природе кошки предпочитают спать высоко и должны сами выбрать себе место для отдыха, поэтому убедитесь, что в доме есть достаточно свободных уголков, которые могут понравиться вашему питомцу.

Санитарная зона. Лоток должен быть установлен в тихом и постоянно доступном для кошки месте, в удалении от ее миски с кормом и мест активного перемещения членов семьи. Старайтесь устранять любые источники стресса для вашей кошки: например, животное может перестать пользоваться лотком, если рядом с ним установлена стиральная машина. Рекомендуется предоставить каждой кошке хотя бы один лоток, а также установить один дополнительный лоток, чтобы у каждого питомца был выбор, - это позволит избежать проблем с чистотой.

Игровая зона. Это самая большая зона, служащая для кошки местом отдыха. Это самая большая зона, служащая для кошки местом отдыха. Очень полезно установить в этой зоне игровой комплекс для кошек: это будет способствовать физической активности кошки, поддерживать ее здоровье и хорошее самочувствие.

Физическая активность

Кошки, которые постоянно содержатся в помещении, нуждаются в регулярных физических нагрузках: это не только поддержит их физическую форму, но и окажет стимулирующее воздействие на ментальные функции. Это означает, что кошкам необходимо следующее.

Большое количество игрушек (их можно периодически прятать и заменять на другие, чтобы сохранить заинтересованность кошки), место, куда можно забраться и спрятаться, а также ежедневные регулярные игры с членами вашей семьи.

Поскольку кошки, постоянно содержащиеся в помещении, чаще вылизывают свою шерсть и ведут малоподвижный образ жизни, им необходимо питание, которое поможет им справиться с проблемой образования волосяных комочков (это особенно важно для длинношерстных пород) и будет учитывать их низкий уровень активности.

Вряд ли вам понравятся царапины, которые кошка может оставлять на мебели или стенах. Тем не менее это естественное поведение кошки, поэтому важно предоставить ей специальные места, где она сможет точить когти. Установите в доме хотя бы одну когтеточку.

Кормление

Для домашних кошек эффективное потребление корма зависит от нескольких факторов. Кошки, которые постоянно содержатся в помещении, нуждаются в регулярных физических нагрузках: это не только поддержит их физическую форму, но и окажет стимулирующее воздействие на ментальные функции.

Только высококачественные корма, специально разработанные для кошек, могут гарантировать поступление в их организм всех питательных веществ, необходимых для поддержания здоровья, независимо от их возраста, породы, образа жизни и особенностей здоровья.