Как ухаживать за котенком или кошкой
Важные аспекты
К появлению кошки в доме требуется подготовить все самое необходимое. Предлагаем ознакомиться со списком основных предметов, необходимых кошке, и требований к условиям ее содержания.
- Лежанка. Это удобное место для сна, где котенок или кошка будут чувствовать себя комфортно и безопасно. Рекомендуется расположить лежанку повыше, желательно в тихом, безопасном для котенка месте, вдали от сквозняков.
- Лоток. Он должен быть достаточно глубоким, но не слишком, так как высокие стенки могут отпугнуть котенка. Вам также понадобится совок для удаления экскрементов.
- Миски для воды. У кошки всегда должен быть доступ к свежей воде. Можно использовать фонтанчики как альтернативу мискам, поскольку кошкам, как известно, нравится смотреть, как льется вода. Это привлекает их внимание и побуждает пить воду.
- Миски для корма. Вам потребуется небольшая миска для корма. Ее необходимо установить на достаточном расстоянии от миски для воды во избежание загрязнения воды. Кроме того, можно воспользоваться «пищевыми головоломками». Они особенно хорошо подойдут для кошки, постоянно содержащейся в помещении. Такая кормушка станет отличным стимулом для развития умственных способностей, источником физических нагрузок и средством для раскрытия природного охотничьего инстинкта животного. Необходимо дать кошке время привыкнуть к такой кормушке, поэтому не следует сразу же полностью заменять «головоломкой» миску для корма.
- Игровой комплекс для кошек. Это дополнительное приобретение - не просто развлечение. Оно имеет и ряд полезных функций, так как позволяет кошке точить когти, лазать и прятаться в укрытии, а также способствует хорошему самочувствию животного и реализации его природных инстинктов.
Рекомендуется приобрести несколько игровых комплексов для кошек и установить их в разных местах дома, чтобы кошка могла найти тихий уголок вдали от гостей и громкого шума, где она при необходимости может скрыться от посторонних глаз.
Окружающая обстановка
Окружающая обстановка очень важна для здоровья и хорошего самочувствия кошки. Благоприятная обстановка позволяет кошке безопасно социализироваться и привыкнуть к людям и вещам вокруг нее.
Даже если кошка еще очень мала, она будет организовывать свою территорию и обозначать ее границы. На этой территории животное будет спать, играть, охотиться, есть, прятаться, лазать и общаться с людьми. Кошка «делит» свое пространство на четыре различные зоны, и вы должны уважать ее выбор, чтобы избежать проблем с поведением, особенно у кошек, постоянно содержащихся в помещении.
- Зона кормления. Она должна быть обустроена в тихом месте, в удалении от лотка и от зоны, где едите вы сами. Лучше не использовать для этих целей столовую или места, где животное можно потревожить. Кроме того, зона для кормления должна быть достаточно просторной.
- Зона отдыха. Это место будет меняться в течение дня в зависимости от попадания солнечного света и расположения источников тепла. По своей природе кошки предпочитают спать высоко и должны сами выбрать себе место для отдыха, поэтому убедитесь, что в доме есть достаточно свободных уголков, которые могут понравиться вашему питомцу.
- Санитарная зона. Лоток должен быть установлен в тихом и постоянно доступном для кошки месте, в удалении от ее миски с кормом и мест активного перемещения членов семьи. Старайтесь устранять любые источники стресса для вашей кошки: например, животное может перестать пользоваться лотком, если рядом с ним установлена стиральная машина. Рекомендуется предоставить каждой кошке хотя бы один лоток, а также установить один дополнительный лоток, чтобы у каждого питомца был выбор, - это позволит избежать проблем с чистотой.
- Игровая зона. Это самая большая зона, служащая для кошки местом отдыха. Это самая большая зона, служащая для кошки местом отдыха. Очень полезно установить в этой зоне игровой комплекс для кошек: это будет способствовать физической активности кошки, поддерживать ее здоровье и хорошее самочувствие.
Физическая активность
Кошки, которые постоянно содержатся в помещении, нуждаются в регулярных физических нагрузках: это не только поддержит их физическую форму, но и окажет стимулирующее воздействие на ментальные функции. Это означает, что кошкам необходимо следующее.
- Большое количество игрушек (их можно периодически прятать и заменять на другие, чтобы сохранить заинтересованность кошки), место, куда можно забраться и спрятаться, а также ежедневные регулярные игры с членами вашей семьи.
- Поскольку кошки, постоянно содержащиеся в помещении, чаще вылизывают свою шерсть и ведут малоподвижный образ жизни, им необходимо питание, которое поможет им справиться с проблемой образования волосяных комочков (это особенно важно для длинношерстных пород) и будет учитывать их низкий уровень активности.
- Вряд ли вам понравятся царапины, которые кошка может оставлять на мебели или стенах. Тем не менее это естественное поведение кошки, поэтому важно предоставить ей специальные места, где она сможет точить когти. Установите в доме хотя бы одну когтеточку.
Кормление
Для домашних кошек эффективное потребление корма зависит от нескольких факторов. Кошки, которые постоянно содержатся в помещении, нуждаются в регулярных физических нагрузках: это не только поддержит их физическую форму, но и окажет стимулирующее воздействие на ментальные функции.
Только высококачественные корма, специально разработанные для кошек, могут гарантировать поступление в их организм всех питательных веществ, необходимых для поддержания здоровья, независимо от их возраста, породы, образа жизни и особенностей здоровья.
- В то время как люди получают пользу от разнообразного рациона, частые и постоянные изменения рациона кошки отрицательно влияют на ее пищеварение.
- «Пищевые головоломки» - это отличный способ развивать умственные способности кошки, а также побудить ее самостоятельно добывать корм и проявлять охотничьи инстинкты.
- Охотничьи повадки сильно влияют на пищевое поведение кошек, поэтому они склонны питаться небольшими порциями несколько раз в течение дня, а не съедать все содержимое миски за одно или два кормления в день.
- У кошек очень высока потребность в белке, в том числе в незаменимых аминокислотах, одной из которых является таурин, содержащийся только в продуктах животного происхождения.
- Жиры являются важным источником энергии для кошек, которым требуется получать большее количество калорий, по сравнению с рекомендуемым количеством калорий для людей.
- У кошек также есть особые потребности в витаминах и минералах, например в витамине D, который они могут получать только из корма.
- Пищеварительный тракт новорожденного котенка хорошо приспособлен для переваривания молока, если только молоко отвечает потребностям котят. Но с возрастом возможности пищеварения изменятся, и к тому времени, как кошка станет взрослой, ее организм больше не сможет усваивать лактозу.
Уход за шерстью
Помимо того что ухоженная, расчесанная шерсть выглядит красиво, она содержит меньше отмерших волосков, которые кошка может проглотить во время вылизывания, а за этим занятием она проводит в среднем 30% своего времени. Отмершие волоски затем попадают в пищеварительную систему кошки, где могут стать причиной образования волосяных комочков и развития проблем с пищеварением.
- Кошки с более длинной шерстью, например персидские, нуждаются в тщательном ежедневном распутывании и расчесывании шерсти качественной расческой.
- Для короткошерстных и гладкошерстных кошек (например, сиамских или абиссинских) иногда достаточно несколько раз уверенно провести по шерсти рукой, плотно прижимая ладонь к телу животного.
- Кошек с шерстью средней длины или с густым подшерстком (например, мейн-кунов или экзотических короткошерстных) рекомендуется расчесывать мягкой щеткой один раз в неделю.
Здоровье зубов
Необходимо следить за состоянием ротовой полости котенка с самого раннего возраста.
- Когда котенок окажется у вас дома, у него еще будут молочные зубы. Молочные зубы довольно хрупкие, поэтому крокеты корма для котят должны быть более мягкими, чем крокеты корма для взрослых кошек, чтобы котенок мог без труда разгрызать их.
- Некоторые виды влажного корма разработаны специально для котят с учетом их чувствительных зубов. Такой корм отличается превосходной текстурой.
- Чистка зубов является обязательным условием ухода за ротовой полостью. Рекомендуется использовать специальную зубную щетку для кошек и ветеринарную зубную пасту.
Здоровье
Здоровье и хорошее самочувствие кошки зависят от целого ряда факторов — от профилактической вакцинации и применения лекарственных препаратов до страхования здоровья и даже стерилизации. Все это связано с определенными расходами. Некоторые из этих расходов являются единовременными, тогда как другие необходимо рассматривать как часть текущего бюджета на содержание животного, наряду с расходами на питание и уход за шерстью.
- Кошкам делают прививки против вируса панлейкопении кошек, герпесвируса кошек и калицивируса кошек. Схема вакцинации включает в себя две инъекции, проводимые с промежутком в 3–4 недели. Возможно, вашей кошке уже сделали первую инъекцию, поскольку ее делают, начиная примерно с девятинедельного возраста.
- Микрочипирование — это безболезненная процедура по установке микрочипа, который вживляется под кожу в области шеи животного. В дальнейшем информация о кошке может быть считана с микрочипа любым ветеринарным врачом или сотрудником приюта для кошек при помощи портативного сканера. Эту процедуру можно выполнить во время любого планового посещения ветеринарного врача.
- Важно проводить профилактические обработки против блох, клещей и гельминтов. Хороший заводчик начинает проводить противопаразитарную обработку с раннего возраста. В большинстве приютов также принимаются эффективные профилактические меры по защите от блох и гельминтов в отношении всех животных, которые содержатся в приюте. Если вы решили завести котенка или кошку, всегда интересуйтесь, был ли вакцинирован ваш новый питомец и проводились ли противопаразитарные обработки.
- Стерилизация или кастрация — одно из самых ответственных решений в жизни любого владельца домашнего животного. Кошек обычно стерилизуют в любом возрасте старше шести месяцев.
- Чтобы предотвратить развитие заболеваний и иметь возможность отслеживать изменения веса и поведения вашего питомца, важно каждый год показывать его ветеринарному врачу.
Воспитание
Значительная часть обучения котенка происходит в течение первых шести месяцев жизни. Благодаря доминирующей роли матери и взаимодействию с другими котятами основная часть будущей модели поведения кошки закладывается в первые три месяца жизни.
Соответственно, когда котенок оказывается у вас дома, ваши возможности внести вклад в основы его обучения ограничены, но у вас по-прежнему есть ряд обязательств по воспитанию животного. Ваша задача — завершить воспитание вашего питомца в контексте новой среды и устранить его нежелательное поведение.
Страхование
Страхование позволяет сохранять уверенность в том, что вы сможете обеспечивать необходимый уход за своей кошкой даже в случае финансовых трудностей.
Компании по страхованию домашних животных предлагают разные условия страхования, а стоимость зависит от возраста, породы, размеров и типа кошки, а также от региона, в котором вы живете.
Выберите вид страхования, который подходит для вас и вашего котенка:
- воспользуйтесь Интернетом для сравнения пакетов страховых услуг;
- проконсультируйтесь с ветеринарным врачом;
- поищите информацию в тематических журналах о домашних животных.
Иногда кажется, что полностью подготовиться к появлению в доме кошки или котенка просто невозможно. Но помните, что ваши правильные действия помогут вашему питомцу приспособиться к новым условиям содержания, чтобы жить полноценной и здоровой жизнью.
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