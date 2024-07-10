Нашим приоритетом является здоровье и благополучие кошек и собак, а также информирование о положительной роли, которую они играют в обществе:

- мы содействуем ответственному разведению домашних животных и владению ими;

- мы делимся своими знаниями, чтобы повысить осведомленность в области ухода за кошками и собаками, а также выступаем в поддержку лечебно-профилактических мероприятий;

- мы распространяем информацию о положительном влиянии кошек и собак на здоровье и благополучие людей через Фонд Royal Canin.