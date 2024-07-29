Здоровье каждого питомца уникально
С 1968 года мы в мельчайших подробностях изучаем уникальные потребности кошек и собак, связанные с особенностями их здоровья. За это время мы узнали, что даже небольшая разница в пищевой ценности кормов может значительно влиять на жизнь и здоровье вашего питомца.
Что такое питание, учитывающее особые потребности?
В каждой формуле количество натуральных антиоксидантов, витаминов, клетчатки, пребиотиков и минеральных веществ точно рассчитано для удовлетворения уникальных потребностей вашего питомца, связанных с особенностями его здоровья.
Формула, разработанная с учетом особых потребностей
В качестве примера обратите внимание на породные особенности немецких овчарок: всем нравятся эти собаки за их мужество, преданность и ум. Но как бы ни были физически сильны и умны представители этой породы, для них характерно чувствительное пищеварение. В связи с этим для немецких овчарок мы разработали формулу, которая содержит легкоусвояемые белки и специально подобранные виды клетчатки, чтобы внешняя сила собак этой породы была подкреплена отличным здоровьем.
Питание, отвечающее естественным потребностям
Джек рассел в отличной физической форме способен прыгать на высоту, в шесть раз превышающую его собственный рост. Обратите внимание на уникальные естественные потребности вашей собаки и раскройте ее невероятный природный потенциал с помощью специально подобранного рациона, включающего высокоусвояемые белки и антиоксиданты.
Уникальные формулы, разработанные с учетом уникальных потребностей
Многие питомцы отличаются уникальным строением челюстей и особым поведением, которые создают трудности во время потребления корма. Вот почему мы не только создаем формулы с учетом особых пищевых потребностей, но и разрабатываем форму и текстуру каждой крокеты, что позволяет нам учитывать потребности, связанные с кормлением, которые обусловлены физическими особенностями каждого питомца.
Результат
Результат нашей работы – питание, максимально точно учитывающее особенности здоровья каждого животного. Ваш питомец получает полный и сбалансированный набор питательных веществ, в том числе аминокислот, поддерживающих его мышцы, жизненный тонус и иммунитет. Мы даем ему энергию, позволяющую вести самую активную и здоровую жизнь.
Разработано с учетом потребностей, связанных с особенностями здоровья
Здоровье каждой кошки и собаки так же уникально, как и они сами. Однако потребности, связанные с особенностями здоровья, зачастую определяются размерами, породой или образом жизни животного. Узнайте, как наши гаммы продуктов могут помочь каждому животному поддерживать здоровье и физическую форму.