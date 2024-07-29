В качестве примера обратите внимание на породные особенности немецких овчарок: всем нравятся эти собаки за их мужество, преданность и ум. Но как бы ни были физически сильны и умны представители этой породы, для них характерно чувствительное пищеварение. В связи с этим для немецких овчарок мы разработали формулу, которая содержит легкоусвояемые белки и специально подобранные виды клетчатки, чтобы внешняя сила собак этой породы была подкреплена отличным здоровьем.