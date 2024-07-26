Заботимся о здоровье питомцев. Удовлетворяем их потребности.

Получите советы по питанию и здоровью вашей кошки, чтобы обеспечить ее гармоничное развитие на всех этапах жизни. Ниже вы можете ознакомиться со статьями, информацией и различными руководствами по этой теме.
Sacred Birman kitten sitting down in black and white

Идеальное начало жизни

Узнайте, как позаботиться о здоровье вашего котенка в первые недели и месяцы его жизни, когда он особенно уязвим.
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Нормальный вес начинается со здоровых привычек

Нормальный вес — залог здоровья и благополучия вашей кошки. Узнайте больше о четырех простых способах поддержания нормального веса и хорошего телосложения вашей кошки.
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Узнайте больше о породах кошек

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Перед тем, как завести кошку, вам нужно многое узнать.
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Подберите правильный корм для вашей кошки

Каждый продукт разрабатывается с учетом пищевых потребностей, связанных с особенностями здоровья вашей кошки, в соответствии с ее породой, возрастом и образом жизни.
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Советы по здоровью вашей кошки

Советы о том, как обеспечить кошке качественный уход на всех этапах жизни.
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Питание, учитывающее особые потребности вашей кошки

Наша работа основана на всестороннем и постоянно развивающемся и дополняющемся изучении основ здоровья и правильного питания животных.
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