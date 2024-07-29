Забота о здоровье Вашей собаки
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Советы, статьи и информация, которые помогут правильно ухаживать за собакой.
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Нормальный вес — залог здоровья и благополучия вашей собаки. Узнайте больше о четырех простых способах поддержания нормального веса и хорошего телосложения вашей собаки.
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Уникальные породные потребности, связанные с особенностями здоровья
Узнайте о породных потребностях, связанных с особенностями здоровья, и о том, как обеспечить собаке определенной породы качественный уход.
Поиск ветеринарного врача
Если у вас есть какие-либо опасения по поводу здоровья вашей собаки, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.
Питание, учитывающее особые потребности
Наша работа основана на всестороннем и постоянно развивающемся и дополняющемся изучении основ здоровья и правильного питания животных.
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