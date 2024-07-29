Забота о здоровье Вашей собаки

Советы, статьи и информация, которые помогут правильно ухаживать за собакой.
37 статей

Keeping your dog entertained during a coronavirus lockdown

Keeping your dog entertained during a coronavirus lockdown

How to socialise a dog after a lockdown

How to socialise a dog after a lockdown

Jack Russel Terrier looking out of a window

Reduce the risk of separation anxiety in dogs after lockdown

Черно-белое изображение взрослых золотистых ретриверов, бегающих на белом фоне

Нормальный вес начинается со здоровых привычек

Нормальный вес — залог здоровья и благополучия вашей собаки. Узнайте больше о четырех простых способах поддержания нормального веса и хорошего телосложения вашей собаки.

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Adult dog lying down in a kitchen.

​10 токсичных продуктов, которые не следует давать собаке

Здоровье кожи и шерсти

Взрослый золотистый ретривер стоит в помещении и ест из серебристой миски.

Как питание влияет на состояние кожи собаки

Щенок цвергшнауцера бегает на свежем воздухе в поле.

Распространенные заболевания кожи у собак

Adult Jack Russell walking through a field with face close to the grass.

Кожные аллергии у собак

Puppy Jack Russell sitting outdoors scratching itself

Почему моя собака расчесывает кожу?

Adult Beagle sitting outdoors scratching its ear

Перхоть и сухая кожа у собак

Adult Irish Terrier lying down by a window being brushed.

​Почему у моей собаки выпадает шерсть?

Здоровье мочевыделительной системы

Adult dog standing outside eating from a red bowl

Сведения о здоровье мочевыделительной системы у собак и соответствующем питании

Young dog lying down on a sofa.

Заболевания мочевого пузыря у собак

Взрослый немецкий дог стоит в саду и пьет из серебристой миски.

​Как лечить заболевания мочевыделительной системы у собак?

Ageing Golden Retriever lying down outdoors in grass.

Недержание мочи у собак

Здоровье пищеварительной системы

Adult dog lying down in a kitchen.

​10 токсичных продуктов, которые не следует давать собаке

Взрослый новошотландский ретривер лежит в помещении на коврике.

​У вашей собаки запор?

Взрослый пудель лежит на диване и облизывает губы.

От каких факторов зависит здоровье пищеварительной системы собаки?

Взрослая такса сидит на смотровом столе, ветеринарный врач проводит ее осмотр.

Выявление у собаки признаков нарушений пищеварения

Adult Golden Retriever standing outdoors eating from a red bowl

Рацион вашей собаки и здоровье ее пищеварительной системы

Взрослая такса стоит на смотровом столе в кабинете ветеринарного врача в присутствии своего владельца.

Распространенные нарушения пищеварения у собак

Щенок сидит в высокой траве и грызет палку.

​Как определить диарею у щенка?

Взрослый золотистый ретривер лежит на полу рядом с серебристой миской.

​Как предотвратить нарушение пищеварения у собаки

Adult Jack Russell lying down indoors on a dog bed with a cone on.

Как кормить собаку после операции

Нормальный вес

Adult Golden Retriever running in a field behind a jogger.

Как поддерживать нормальный вес собаки

Puppy Beagle standing outside eating from a blue bowl.

Как помочь собаке набрать вес

Adult dogs running through a field of long grass

Факторы риска для собаки с ожирением

Adult Jack Russell running on a beach with a ball in its mouth.

Как помочь собаке снизить вес

Adult Golden Retriever lying down inside on a blue dog bed.

Страдает ли моя собака избыточным весом?

Adult Golden Retriever lying down in a kitchen next to a bowl.

Почему моя собака теряет вес?

Общее благополучие

Adult Beagle running in water.

Профилактика перегрева у собак в летнее время

Adult Bernese Mountain Dog standing outdoors on a snow footpath.

​Уход за собакой в холодную погоду

Старение

Ageing German Shepherd standing outdoors in a field.

Как ухаживать за стареющей собакой?

Ageing English Cocker Spaniel lying down outdoors in a field.

Распространенные заболевания у пожилых собак

Ageing dog standing outdoors with a woman

Уход за пожилой собакой

Ageing Irish Setter lying down indoors.

Как меняются с возрастом потребности вашей собаки в питательных веществах

Ageing Golden Retriever lying down in a garden.

​Признаки старения у собак

Уникальные породные потребности, связанные с особенностями здоровья

Узнайте о породных потребностях, связанных с особенностями здоровья, и о том, как обеспечить собаке определенной породы качественный уход.
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Если у вас есть какие-либо опасения по поводу здоровья вашей собаки, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.
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Взрослая такса в положении стоя на белом фоне, черно-белое изображение

Питание, учитывающее особые потребности

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