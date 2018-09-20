​У вашей собаки запор?

Запор — это серьезная проблема. Он не только причиняет собаке дискомфорт, но и может быть признаком скрытого расстройства желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), которым щенок страдает на протяжении некоторого времени.
Взрослый новошотландский ретривер лежит в помещении на коврике.

Запор может быть вызван целым рядом различных заболеваний желудочно-кишечного тракта и иметь серьезные последствия, если его не лечить. Причины запора могут быть различными — от наличия инородного тела в кишечнике и других отделах желудочно-кишечного тракта до нарушения диеты или плохого питания.

Взрослый бигль лежит в помещении на плиточном полу.

Если ваша собака предрасположена к запорам, вам нужно предпринять следующие действия:

  • Позвоните ветеринарному врачу. Когда у вашей собаки наблюдается первый случай запора, неясно, насколько серьезной может быть эта проблема. Запор может быть признаком того, что ваша собака нуждается в особом поддерживающем питании, или симптомом серьезного заболевания желудочно-кишечного тракта. Разговор с ветеринарным врачом может помочь вам установить основную причину запора и облегчить состояние вашей собаки.
  • Перевод собаки на другой корм. Как при первом запоре, так и в случае хронической проблемы, ветеринарный врач может порекомендовать новое диетологическое решение. В зависимости от диагноза и особенностей отдельного случая, новая диета, обогащенная нерастворимой клетчаткой, может помочь справиться с симптомами запора.

Обязательно проконсультируйтесь с ветеринарным врачом, если у вас есть какие-либо вопросы о симптомах заболевания желудочно-кишечного тракта вашей собаки или о том, как помочь ей поддерживать нормальное пищеварение.

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