10 токсичных продуктов, которые не следует давать собаке
Многим владельцам собак хорошо известно, что шоколад может вызывать серьезные проблемы у этих животных. Но это еще не все: существует целый ряд обычных продуктов, которые, скорее всего, есть в вашем доме и которые могут стать причиной проблем со здоровьем для вашего питомца. Помимо обычных, есть и другие продукты и вещества, которые нельзя давать собаке, поэтому, прежде чем давать ей что-либо в дополнение к обычному корму, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.
Искусственные подсластители
Ксилит — это искусственный подсластитель, содержащийся в жевательной резинке, арахисовом масле без сахара, зубной пасте и других продуктах. Его получают из древесины лиственных пород. У людей чрезмерное потребление ксилита может вызвать вздутие живота, метеоризм и диарею, но для собак ксилит токсичен. Храните продукты, содержащие ксилит, в недоступном для собаки месте.
Алкоголь
В отличие от человека, почки собак не могут эффективно перерабатывать алкоголь, что может вызвать у них проблемы со здоровьем. Для собаки лучше всего подходит чистая, свежая вода.
Авокадо
Мякоть авокадо безвредна, а вот его косточка, кожура и листья опасны для собаки. Они содержат вещество под названием персин, которое вызывает рвоту и диарею.
Кофеин
Несмотря на то, что кофеин не токсичен для собак, он оказывает на них то же влияние, что и на людей, а поскольку они более чувствительны к подобному воздействию, кофеин может вызывать у них значительный дискомфорт. Даже небольшое количество кофеина может вызвать у собаки гиперактивность или тремор.
Шоколад
Хорошо известно, что шоколад очень токсичен для собак. Это связано с тем, что он содержит теобромин — стимулятор, который оказывает влияние на целый ряд процессов в организме собаки. Темный шоколад и шоколад для кулинарного использования содержат особенно большое количество теобромина, а значит, наиболее опасны для собак. В зависимости от съеденного количества возможны такие последствия, как нарушение пищеварения, нарушения работы сердца, судороги и даже смерть.
Жареная и жирная пища
Подобно тому, как жареная и жирная пища может быть вредна для людей, она может быть вредна и для собак. Пища с высоким содержанием жиров может вызвать у собаки нарушение пищеварения, а также способствовать развитию панкреатита у некоторых собак. Кроме того, регулярное употребление такой пищи может привести к ожирению и связанным с ним заболеваниям.
Чеснок и лук
Многие люди во время приготовления блюд регулярно используют лук и чеснок, но для собак эти популярные кулинарные ингредиенты токсичны. Независимо от того, съест ли собака чеснок и лук в приготовленном или сыром виде, они могут повредить эритроциты в организме вашего питомца, что может привести к анемии.
Виноград и изюм
Эти лакомства достаточно полезны для человека, но токсичны для собак. Виноград и изюм оказывают сильное влияние на здоровье собаки и могут привести к острой и внезапной почечной недостаточности.
Орехи
Хотя орехи могут показаться полезными, не давайте их своей собаке. Их размер создает опасность удушья, кроме того, в них много жира, что может вызвать нарушение пищеварения у вашего питомца. В частности, доказано, что орехи макадамия очень ядовиты для собак, и хотя они, как правило, не приводят к гибели животного, но могут вызвать у собаки паралич, рвоту, вялость и тремор.
Молоко, сливки и сыр
По мере взросления собак их способность к усвоению молочных продуктов снижается, так как организм начинает вырабатывать меньше нужных для этого ферментов. Это означает, что при употреблении молока, сливок или сыра могут проявляться признаки непереносимости лактозы, такие как рвота, диарея и нарушение пищеварения.
Если вы предполагаете, что ваша собака съела что-либо неподходящее, очень важно немедленно обратиться за советом к ветеринарному врачу. Необходимо также позаботиться о том, чтобы токсичные для животного пищевые продукты находились в недоступном для собаки месте. Это позволит ограничить ее рацион только полезными продуктами.
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