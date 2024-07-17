Качество и пищевая безопасность как абсолютные приоритеты

В своей деятельности по всему миру на протяжении пятидесяти лет компания ROYAL CANIN® отводит приоритетную роль пищевой ценности и безопасности продукции. Благодаря пристальному вниманию к каждой детали мы разрабатываем максимально эффективное здоровое питание для домашних животных, учитывающее их особые потребности.

Контроль качества и пищевой безопасности продуктов ROYAL CANIN®

Высочайшие стандарты производства позволяют ROYAL CANIN® обеспечивать качество и безопасность продукции в любой стране мира.

Завод Royal Canin за деревьями

Глобальные процедуры закупок

Наши специалисты по закупкам во всех странах мира используют одни и те же процессы выбора и закупок сырья. Это гарантирует, что все наши продукты в равной степени соответствуют высоким стандартам в области питания.

Два сотрудника стоят за пределами завода и проверяют информацию на планшете с зажимом для бумаги

Цепи поставок

Многие наши поставщики являются долгосрочными партнерами. Регулярный углубленный аудит всех поставщиков обеспечивает точное соответствие качества сырья, которое мы используем на наших предприятиях по всему миру, нашим спецификациям.

Двое мужчин стоят на улице перед зелеными насаждениями и пожимают друг другу руки

Постоянное проведение тестов

В любой стране мира наши производственные центры перед приемкой каждой партии сырья проводят тщательный контроль его качества. Все заводы располагают современными аналитическими лабораториями. В этих лабораториях оцениваются пищевая ценность сырья и показатели его пищевой безопасности (например отсутствие микотоксинов или признаков окисления).

Сотрудник лаборатории в синих латексных перчатках проводит тесты

Стабильное качество

Все 1800 операторов наших производственных линий в разных уголках мира следуют одним и тем же технологическим инструкциям, обеспечивая повсюду единый уровень качества.

Человек измеряет размеры крокет, выполняя проверку стабильности качества

Систематический контроль качества

В процессе производства наша продукция проходит десять различных процедур контроля качества, обеспечивающих ее соответствие спецификациям и стандартам отслеживаемости. Кроме того, каждый год в наших лабораториях по всему миру проводится около полумиллиона анализов.

Человек на заводе проверяет качество упаковки

Партнеры по дистрибуции

Все наши дистрибьюторы должны соблюдать стандарты безопасности и логистики, принятые в нашей компании. Чтобы обеспечить соответствие стандартам, мы регулярно проверяем их условия складирования и транспортировки.

Автопогрузчик везет стопку продукции по складу

Гарантия качества

Эти строгие стандарты контроля позволяют гарантировать оптимальное качество, безопасность и высокую пищевую ценность наших продуктов.

Ряды образцов крокет, отобранных для проверки качества
A school of fish swimming in the sea

Качественное сырье

При выборе ингредиентов мы обращаем особое внимание на содержание в них ценных питательных веществ и пользу, которую они могут принести здоровью животных. В связи с этим мы используем только мясо и рыбу, пригодные для употребления в пищу человеком. Мы прилагаем все усилия к тому, чтобы закупать сырье у аккредитованных поставщиков в хозяйствах, расположенных поблизости от наших заводов. Это способствует развитию местной экономики, обеспечивает свежесть сырья и снижает количество вредных выбросов в атмосферу.

A woman in a factory checking a clipboard

Строгий отбор поставщиков

При отборе поставщиков мы руководствуемся самыми строгими критерями, позволяющими убедиться, что поставщик действительно соответствует нашим передовым стандартам качества и безопасности. Обязательная часть отбора — тщательная оценка качества сырья, в том числе его пищевой ценности, соблюдения правил отслеживаемости и соответствия принципам устойчивого развития.

A selection of samples in beakers

Полностью отслеживаемые ингредиенты

100% поступающего сырья подвергается анализу, образец каждого сырьевого материала хранится в течение двух лет. Это позволяет отслеживать сырье на всем пути вплоть до его происхождения в течение всего срока годности продукта.

German shepherd puppy sitting in black and white on a white background

Для устойчивого будущего

Устойчивое развитие занимает центральное место в ежедневной работе ROYAL CANIN®.

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Russian Blue Adult sitting in black and white on a white background

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