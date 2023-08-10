Поддержание оптимального веса начинается со здоровых привычек

Оптимальный вес — залог общего здоровья и благополучия кошки. Предлагаем вам четыре простых способа для поддержки оптимального веса и здоровья вашего любимца.
British Shorthair adult in black and white with Body Conditioning Score illustration

Оптималый вес — это не только килограммы

Взвешивание кошки — не единственный способ проверить имеется ли у вашей кошки избыточный вес. Вы можете оценить оптимальную кондицию вашей кошки, с помощью определения балльной оценки упитанности, предварительно обратившись за инструкциями к ветеринарному врачу.

Здоровое телосложение
British Shorthair adult jumping in black and white with a red ball with a stop watch illustration behind

Игры — залог здоровой физической активности

Игры необходимы для постоянного развития, физической активности и поддержания нормального веса кошки. Необходимый уровень физических нагрузок зависит от таких факторов, как возраст, вес и порода.

Здоровая физическая активность
British Shorthair adult in black and white eating from a red bowl

Необходимый размер порций меньше, чем вы думаете

Многие владельцы полагают, что их питомцам нужно больше корма, чем на самом деле. В результате многих кошек перекармливают, провоцируя набор веса и появление других проблем со здоровьем.

Правильный размер порций
Maine Coon kitten in black and white lying down in front of a growth curve illustration

Здоровое развитие продолжается всю жизнь

Сбросить вес труднее, чем предотвратить его прибавление, поэтому важно, чтобы здоровые привычки и поведение закладывались с первого дня.

Здоровое развитие

Поддержание тела кошки в форме — это не столько достижение «идеального веса», сколько предотвращение набора лишнего. Однако без изменения плохих привычек, долгосрочная коррекция веса не принесет результатов

Александр Дж. Герман, профессор ветеринарии мелких животных в компании Royal Canin, руководитель клиники Royal Canin по коррекции веса, Ливерпульский университет, Великобритания

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