Поддержание оптимального веса начинается со здоровых привычек
Оптималый вес — это не только килограммы
Взвешивание кошки — не единственный способ проверить имеется ли у вашей кошки избыточный вес. Вы можете оценить оптимальную кондицию вашей кошки, с помощью определения балльной оценки упитанности, предварительно обратившись за инструкциями к ветеринарному врачу.
Игры — залог здоровой физической активности
Игры необходимы для постоянного развития, физической активности и поддержания нормального веса кошки. Необходимый уровень физических нагрузок зависит от таких факторов, как возраст, вес и порода.
Необходимый размер порций меньше, чем вы думаете
Многие владельцы полагают, что их питомцам нужно больше корма, чем на самом деле. В результате многих кошек перекармливают, провоцируя набор веса и появление других проблем со здоровьем.
Здоровое развитие продолжается всю жизнь
Сбросить вес труднее, чем предотвратить его прибавление, поэтому важно, чтобы здоровые привычки и поведение закладывались с первого дня.
Поддержание тела кошки в форме — это не столько достижение «идеального веса», сколько предотвращение набора лишнего. Однако без изменения плохих привычек, долгосрочная коррекция веса не принесет результатов