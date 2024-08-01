С помощью балльной оценки ветеринарные врачи определяют, имеется ли у кошки избыток или нехватка веса. Однако взвешивания не всегда достаточно, чтобы определить, в хорошей ли форме животное, поэтому этот показатель также включает оценку внешнего вида и самочувствия.

Для оценки степени кондиции используется 9-балльная шкала: от истощения (1) до крайней степени ожирения (9). Три ключевых характеристики, оцениваемых этим показателем, — это ребра, талия и живот. Кошка с оценкой 5 находится в идеальной форме. Это означает, что у нее правильные пропорции тела, легко прощупываются ребра, талия хорошо видна, если смотреть сверху, живот не выступает за грудную клетку, если смотреть сбоку.

Ветеринарный врач может помочь вам определить кондицию кошки по балльной оценке. Кроме того, важно регулярно водить кошку к ветеринарному врачу, чтобы следить за ее телосложением по мере взросления.