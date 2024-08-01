Оптимальный вес — это не только килограммы
Взвешивание — не единственный способ проверить, имеется ли у вашей кошки избыточный вес. Вы можете сделать это и с помощью 9-балльной шкалы оценивания, предварительно обратившись за инструкциями к ветеринарному врачу.
Что такое бальная оценка кондиции кошки?
С помощью балльной оценки ветеринарные врачи определяют, имеется ли у кошки избыток или нехватка веса. Однако взвешивания не всегда достаточно, чтобы определить, в хорошей ли форме животное, поэтому этот показатель также включает оценку внешнего вида и самочувствия.
Для оценки степени кондиции используется 9-балльная шкала: от истощения (1) до крайней степени ожирения (9). Три ключевых характеристики, оцениваемых этим показателем, — это ребра, талия и живот. Кошка с оценкой 5 находится в идеальной форме. Это означает, что у нее правильные пропорции тела, легко прощупываются ребра, талия хорошо видна, если смотреть сверху, живот не выступает за грудную клетку, если смотреть сбоку.
Ветеринарный врач может помочь вам определить кондицию кошки по балльной оценке. Кроме того, важно регулярно водить кошку к ветеринарному врачу, чтобы следить за ее телосложением по мере взросления.
Как помочь кошке сбросить вес
К счастью, вы можете помочь своей кошке сбросить вес. Помогая своему питомцу поддерживать оптимальный вес, вы улучшите качество его жизни. Кошки с нормальным весом также живут дольше, чем животные, страдающие ожирением.
Кошки набирают избыточный вес, когда употребляют больше калорий, чем тратят, поэтому в первую очередь следует скорректировать питание. Спросите ветеринарного врача о специальных диетах для кошек с избыточным весом. Если просто уменьшить размер порций текущего корма, это может привести к дефициту питательных веществ. Придерживайтесь размера порции, указанного на упаковке, и давайте кошке возможность поесть в одиночестве. Кошки — одинокие охотники, поэтому кормление совместно с другими животными может привести к стрессу и сопутствующим проблемам, например перееданию.
Регулярная физическая активность также крайне важна для крепкого здоровья и благополучия кошки. Ей нужно много игрушек и поверхностей, по которым можно карабкаться (особенно если она преимущественно содержится в помещении). Кроме того, нужно ежедневно и регулярно играть с питомцем.
Консультации ветеринарного врача
Если у вас есть какие-либо сомнения или вопросы по поводу веса или физического состояния вашей кошки, лучше всего обратиться к ветеринарному врачу. Он сможет подтвердить, есть ли у вашей кошки избыточный вес, и посоветует, что с этим можно сделать.
Кроме того, важно поговорить со своим ветеринарным врачом, прежде чем вносить какие-либо изменения в рацион или образ жизни кошки или принимать любые другие решения, которые могут повлиять на ее здоровье.
Каждая кошка уникальна, поэтому ветеринарный врач может дать вам совет с учетом особенностей вашего питомца. При этом будет учитываться не только порода, возраст и пол кошки, но и такие факторы, как текущее состояние здоровья, стерилизована она или нет и прочие.
Здоровое развитие продолжается всю жизнь
Сбросить вес труднее, чем предотвратить его набор, поэтому важно, чтобы здоровые привычки и поведение закладывались с первого дня.
Игры — залог здоровой физической активности
Игры необходимы для постоянного развития, физической активности и поддержания нормального веса кошки. Необходимый уровень физических нагрузок зависит от таких факторов, как возраст, вес и порода.