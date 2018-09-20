Как помочь кошке набрать вес

После хирургического вмешательства, перенесенного заболевания или в других тяжелых обстоятельствах вес вашей кошки может стать меньше нормы. Возврат животного к нормальной массе тела необходим, чтобы обеспечить его хорошее самочувствие и эффективную работу жизненно важных органов. Этого можно добиться, верно подобрав для питомца рацион и режим кормления.

Идеальный вес вашей кошки

Прежде чем вы переведете кошку на диету для набора веса, очень важно знать, какой вес является для нее идеальным, поскольку такая диета может привести к перекармливанию вашего питомца и избыточному весу, что влечет за собой ряд осложнений для здоровья животного. Узнайте у ветеринарного врача, какой вес является идеальным для вашей кошки и в течение какого периода времени вам следует предпринимать действия по увеличению массы тела животного.

Внимание к сохранению здоровья пищеварительной системы кошки во время набора веса

Если ваша кошка потеряла в весе из-за перенесенного заболевания, очень важно, чтобы во время набора веса ее пищеварительная система не перегружалась. Пищеварение у кошки более чувствительное, чем у человека, и не может справиться с разнообразным питанием, что приводит к нарушению пищеварения и даже еще большей потере в весе.

Также важно соблюсти правильный баланс нутриентов в диете для набора веса. В противном случае состояние животного может ухудшиться. Например, кошка может набрать вес за счет потребления высококалорийных жиров, но при этом они могут вызвать диарею. Подобным образом белки, необходимые для роста клеток, должны быть высококачественными и легкоусвояемыми. Это позволит снизить нагрузку на организм.