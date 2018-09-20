Факторы риска для здоровья, связанные с избыточным весом и ожирением у кошек
Ожирение у кошек — такая же актуальная прогрессирующая проблема, как и у людей. Ожирение может в течение всей жизни кошки оказывать негативное воздействие на ее здоровье, качество жизни и работу органов.
Есть ли кошки, предрасположенные к ожирению?
Существует ряд факторов, которые предрасполагают ваше животное к проблеме избыточного веса и ожирения:
- Нечистопородность (короткошерстные кошки европейского типа);
- Возраст от пяти до десяти лет (когда уровень активности животных начинает снижаться);
- Слишком частое кормление и превышение рекомендуемых объемов порций;
- Нервное, подавленное состояние, психологический стресс;
- Мужской пол животного.
Если кошка кастрирована или стерилизована, она с большей вероятностью будет набирать вес. После операции потребности кошки в энергии снижаются почти на треть, тогда как потребление корма, напротив, может возрасти на 18–26%.
Почему избыточный вес или ожирение оказывает влияние на здоровье кошки?
Кошки с избыточным весом или ожирением, как правило, потребляют с кормом больше энергии, чем расходуют. Избыток энергии запасается в виде жира, который проникает в структуры одних органов (например печени) и откладывается на стенках других (например артерий), за счет чего влияет на их работу. Избыточный вес создает нагрузку на внутренние органы и суставы кошки, что приводит к возникновению ряда рисков для здоровья.
Какие существуют факторы риска для кошек с избыточным весом или ожирением?
В целом ожирение может снизить качество и продолжительность жизни кошки: ей становится труднее играть и передвигаться, а также усложняется проведение хирургических процедур или ветеринарных осмотров.
Сахарный диабет
Кошки с ожирением гораздо больше подвержены риску развития диабета — от 80 до 90% кошек с ожирением страдают этим заболеванием, требующим ежедневного введения инсулина. Зачастую кошки излечиваются от диабета при снижении массы тела, так как имеется прямая связь между наличием жировых отложений и неспособностью организма регулировать уровень глюкозы в крови.
Ослабление иммунной системы
У кошек, страдающих ожирением, ослабляется иммунная система, в результате чего повышается риск развития инфекций. В их числе инфекции мочевыводящих путей и образование мочевых камней — проблема, часто возникающая у кошек с избыточным весом, так как они менее активны, часто потребляют меньше воды и совершают мочеиспускание реже, чем здоровые кошки.
Печеночная недостаточность
Серьезный и потенциально смертельный фактор риска для кошек с ожирением — это печеночная недостаточность. Если привычный режим питания кошки нарушается (например, по каким-то причинам она перестает получать корм), жир перемещается в печень из тех мест, где он запасался ранее, для использования в качестве источника энергии. Однако организм кошки не способен эффективно управлять этим процессом, что приводит к нарушению работы печени, а иногда с течением времени развивается смертельно опасная печеночная недостаточность.
Вылизывание шерсти и ментальное здоровье
Кошкам с избыточным весом становится трудно вылизывать шерсть, что может привести к проблемам с кожей. Кроме того, избыточный вес оказывает давление на суставы кошки и может стать причиной возникновения артрита. Также страдают сердечно-сосудистая и дыхательная системы, что приводит к одышке и заболеваниям сердца.
У кошки с избыточным весом или ожирением в конечном итоге могут возникнуть поведенческие проблемы. В случае опасности она не будет убегать или прятаться, поскольку животные с избыточным весом не способны быстро реагировать на опасность. В связи с этим они не могут следовать своим инстинктам, что может причинять им беспокойство.
Правильное питание, физические нагрузки и возможность проявлять естественное поведение защитят вашу кошку от факторов риска, связанных с развитием избыточного веса или ожирения. Для начала обратитесь за советом к ветеринарному врачу, который подскажет вам, как лучше действовать в такой ситуации.
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