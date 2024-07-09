Здоровье каждого питомца уникально
Ранний период жизни кошки — это время значительных физических и поведенческих изменений. Питание, учитывающее специфические потребности в этот период, поможет уязвимым котятам превратиться в сильных и здоровых кошек.
Период роста котят — удивительное преображение
В первые месяцы жизни котенок будет сильно меняться. Продукты Royal Canin Kitten — это питание, учитывающее его индивидуальные потребности в этот жизненно важный период.
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1.Чувство зрения
Для полного формирования зрения и связанного поведения котенка требуется до четырех недель.
2.Иммунитет и защита
В первые шесть месяцев незрелая иммунная система вашего котенка должна помочь ему защититься от миллионов микробов.
3.Утроение их веса
При рождении большинство котят весят около 100 граммов. Через неделю они удваивают этот вес, а через 21 день - утраивают.
4.Здоровые кости
В первый год жизни кости вашего котенка должны вырасти и стать в четыре раза прочнее бетона.
5.Необыкновенный рост
За первые шесть месяцев жизни котенок вырастет так же, как 10-летний взрослый ребенок.
Питание, учитывающее индивидуальные потребности котенка
Корм ROYAL CANIN® Kitten обогащен витаминами и минералами, необходимыми для поддержания здорового роста котят.
Подробнее о взрослении котенка
Период взросления котенка — интересное, но сложное время и для владельца, и для животного. Информация и рекомендации на следующих страницах предоставлены ветеринарными врачами Royal Canin, специалистами по вопросам кормления и нашими партнерами из разных уголков мира. Они помогут вам и вашему котенку на пути к здоровой жизни.
Подготовка к появлению котенка в доме
Переезд котенка в дом — важный этап и для котенка, и для владельца. Вы можете значительно упростить процесс привыкания, подготовившись к этому событию.
Переезд и первые недели жизни котенка дома
Первые несколько недель котенка в вашем доме могут принести много положительных эмоций, но у этого периода есть свои сложности. Обладание нужными знаниями поможет сделать это время приятным как для котенка, так и для новых хозяев.
Кормление котенка
Питание котенка играет ключевую роль в его физическом и социальном развитии. Правильное сочетание питательных веществ в корме будет способствовать развитию вашего питомца и послужит основой для здоровой жизни.
Этапы роста котенка
Понимание этапов роста котенка поможет вам своевременно распознавать возникающие проблемы и решать их. Для здорового роста котенка очень важен правильный баланс питательных веществ в составе корма.
С рождения до 3 недель
Неонатальный
Когда котята рождаются, они почти не могут двигаться, слышать, а их глаза полностью закрыты. Примерно в возрасте 5 дней они открывают глаза. В это же время котята начинают прибавлять в весе от 10 до 30 граммов в день.
4–8 недель
Отъем от матери
К этому времени полностью формируется обоняние и хорошо развивается слух. У котят начинает формироваться модель сна, характерная для взрослых животных, а также моторика и навыки социального взаимодействия. Основные социальные навыки вырабатываются в процессе общения с однопометниками и матерью.
2–4 месяца
Интенсивный рост
На этом этапе котенок начинает понимать, какое место он занимает в доме, и у него постепенно формируются различные модели поведения в зависимости от полученного воспитания и жизненного опыта.
Старше 4 месяцев
Непрерывный рост
У котенка начнут прорезываться 30 коренных зубов. К восьми месяцам котенок достигает 80 % веса взрослого животного. В зависимости от размера породы, взросление наступает в период от 12 до 15 месяцев.
Социализация и игры для котенка
Социализацию следует начинать как можно раньше, чтобы избежать формирования нежелательных привычек и помочь котенку вырасти уверенной и уравновешенной кошкой. Узнайте, как социализировать котенка.
Воспитание котят
Важно с раннего возраста работать над правильным поведением котенка и учить его правилам совместного проживания с другими животными и людьми.
Основы груминга котенка
Приучайте котенка к уходу за шерстью с раннего возраста, чтобы он лучше переносил груминг в дальнейшем. Каждая порода уникальна, и потребности ухода за шерстью у всех кошек разные. Это важно понимать, чтобы обеспечивать наилучший уход за шерстью вашей кошки.
Контроль состояния котенка
Важно знать режим и повадки своего котенка, чтобы быстро распознавать отклонения от его нормального состояния. Кроме того, важно учитывать ключевые моменты для поддержания здоровья питомца, такие как вакцинация и ревакцинация.
Поведение котенка
Котята общаются с вами разными способами. Наблюдая за их реакциями и поведением, а также прислушиваясь к звукам, которые они издают, вы можете многое узнать о том, что они чувствуют и что им нужно от вас.