Начинать ухаживать за шерстью котенка лучше с раннего возраста — это поможет укрепить его привязанность к вам и усилит эмоциональную связь между вами и вашим новым питомцем. Кроме того, котенок быстрее привыкнет к физическому контакту, благодаря чему уход за шерстью не будет вызывать неприятных эмоций ни у него, ни у вас.