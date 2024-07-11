Основы груминга котенка
Если вы с раннего возраста начнете приучать котенка к уходу за шерстью, по мере взросления он будет все легче переносить эту процедуру. Каждая порода обладает уникальными потребностями в уходе за шерстью, понимание которых является главным условием для поддержания здоровья шерсти вашего котенка.
Начинать ухаживать за шерстью котенка лучше с раннего возраста — это поможет укрепить его привязанность к вам и усилит эмоциональную связь между вами и вашим новым питомцем. Кроме того, котенок быстрее привыкнет к физическому контакту, благодаря чему уход за шерстью не будет вызывать неприятных эмоций ни у него, ни у вас.
Особое внимание следует уделять лапам, областям за ушами и под подбородком. В этих местах наиболее часто образуются колтуны, которые очень сложно распутать.