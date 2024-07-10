Воспитание котенка
Это хорошо сказывается на их физическом и психическом состоянии.
Введение в игры с котенком элементов дрессировки поможет направить его избыточную энергию в правильное русло и поддержать его активность. Обучение котенка новым навыкам и упражнения на ловкость также помогают им развивать умственные способности.
Prev
Это помогает котятам усвоить правила поведения
Многие котята кусаются и царапаются. Игра поможет им понять, какое поведение является приемлемым и неприемлемым, до того, как их когти и зубы окончательно сформируются.
Prev
Это поможет снизить уровень тревожности, связанной с новыми условиями.
Время от времени требуется обрезать котенку когти, посещать с ним ветеринарного врача и давать ему лекарства. Правильное воспитание поможет вашему котенку приспособиться к незнакомым условиям и сориентироваться в новых ситуациях без паники и агрессии.
Чувство дома
Дрессировка котенка не обязательно означает обучение трюкам. Речь может идти всего лишь о приучении к лотку или когтеточке, или даже о приучении котенка приходить, услышав свою кличку. Все это может помочь вашему питомцу почувствовать себя непринужденно в новом доме.
Отдельный лоток в тихом месте
Разместите лоток для котенка в тихом уголке вашего дома. Если у вас есть другие кошки, позаботьтесь о том, чтобы его лоток стоял отдельно.
Используйте один и тот же наполнитель
Используйте наполнитель, к которому привык котенок. Если вы не уверены в выборе, возможно, придется попробовать несколько вариантов.
Использование лотка после кормления и сна
Сразу после кормления или сна посадите котенка в лоток. Затем, если котенок будет не против, возьмите его лапу и покажите, как копать наполнитель.
Обращайте внимание на движения и реакции вашего питомца
Обязательно следите за котенком в остальное время. Если вам кажется, что котенок хочет в туалет, просто посадите его в лоток.
Избегайте наказаний
Не наказывайте котенка, если он сходил в туалет вне лотка, так как это вызовет негативную ассоциацию.
Поддержание чистоты
Важно ежедневно чистить лоток котенка и досыпать свежий наполнитель, чтобы в доме не было неприятных запахов.
Размеры
Возможно, лоток слишком мал и неудобен для котенка.
Правильное расположение
Если лоток находится в шумном, оживленном месте или слишком близко к мискам с едой и водой, котенок может проявлять беспокойство и не использовать его.
Негативный опыт
Важно не беспокоить котенка и не наблюдать за ним, когда он пользуется лотком, чтобы избежать формирования у него негативных ассоциаций.
Коррекция поведения с помощью запахов
Котята обладают невероятно острым обонянием — они различают запахи в 14 раз лучше, чем люди. Если распылить на мебель средство с ароматом цитрусовых, это заставит котенка держаться от нее подальше. И напротив, средство с запахом валерианы или кошачьей мяты, нанесенное на новую когтеточку, заставит кошку проявить к ней интерес.
Превратите использование когтеточки в игру
Чтобы приучить котенка к использованию когтеточки, располагайте на ней его любимые игрушки, завлекайте его в игру, проводя по поверхности перышком, или крепите к когтеточке кусочки различных мягких тканей. Это также поможет котенку хорошо запомнить, где находится когтеточка.
Prev
Хвалите котенка, когда он точит когти
В первый раз, когда котенок начнет царапать когтеточку, похвалите и погладьте его. Благодаря этому некоторые впечатлительные котята начинают ассоциировать царапанье с человеческой лаской и похвалой.