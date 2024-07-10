Воспитание котенка

Дрессировка котенка не обязательно означает обучение трюкам. Речь может идти всего лишь о приучении к лотку или когтеточке, или даже о приучении котенка приходить, услышав свою кличку. Все это может помочь вашему питомцу почувствовать себя непринужденно в новом доме.

