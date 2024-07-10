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Maine coon kitten black and white

Воспитание котенка

Котята обучаются двумя разными способами: за счет подражания действиям матери и за счет нового опыта и поощрений. Хотя котята более независимы, чем щенки, важно с раннего возраста работать над их правильным поведением и учить их правилам совместного проживания с другими людьми и животными.

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Это хорошо сказывается на их физическом и психическом состоянии.

Введение в игры с котенком элементов дрессировки поможет направить его избыточную энергию в правильное русло и поддержать его активность. Обучение котенка новым навыкам и упражнения на ловкость также помогают им развивать умственные способности.

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Maine Coon kitten sitting outside on a wooden table
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Это помогает котятам усвоить правила поведения

Многие котята кусаются и царапаются. Игра поможет им понять, какое поведение является приемлемым и неприемлемым, до того, как их когти и зубы окончательно сформируются.

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Grey tabby kitten sat indoors next to a grey sofa
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Это поможет снизить уровень тревожности, связанной с новыми условиями.

Время от времени требуется обрезать котенку когти, посещать с ним ветеринарного врача и давать ему лекарства. Правильное воспитание поможет вашему котенку приспособиться к незнакомым условиям и сориентироваться в новых ситуациях без паники и агрессии.

Two kittens running outside on grass
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Чувство дома

Дрессировка котенка не обязательно означает обучение трюкам. Речь может идти всего лишь о приучении к лотку или когтеточке, или даже о приучении котенка приходить, услышав свою кличку. Все это может помочь вашему питомцу почувствовать себя непринужденно в новом доме.

Grey tabby kitten lying down on a white sheet

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Отдельный лоток в тихом месте

Разместите лоток для котенка в тихом уголке вашего дома. Если у вас есть другие кошки, позаботьтесь о том, чтобы его лоток стоял отдельно.

British Shorthair kitten standing in a litter tray
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Используйте один и тот же наполнитель

Используйте наполнитель, к которому привык котенок. Если вы не уверены в выборе, возможно, придется попробовать несколько вариантов.

Tabby-kitten-standing-in-a-black-litter-tray
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Использование лотка после кормления и сна

Сразу после кормления или сна посадите котенка в лоток. Затем, если котенок будет не против, возьмите его лапу и покажите, как копать наполнитель.

Kitten lying on a grey rug
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Обращайте внимание на движения и реакции вашего питомца

Обязательно следите за котенком в остальное время. Если вам кажется, что котенок хочет в туалет, просто посадите его в лоток.

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Избегайте наказаний

Не наказывайте котенка, если он сходил в туалет вне лотка, так как это вызовет негативную ассоциацию.

Bengal-kitten-sitting-in-a-litter-tray

Поддержание чистоты

Важно ежедневно чистить лоток котенка и досыпать свежий наполнитель, чтобы в доме не было неприятных запахов.

Размеры

Возможно, лоток слишком мал и неудобен для котенка.

Правильное расположение

Если лоток находится в шумном, оживленном месте или слишком близко к мискам с едой и водой, котенок может проявлять беспокойство и не использовать его.

Негативный опыт

Важно не беспокоить котенка и не наблюдать за ним, когда он пользуется лотком, чтобы избежать формирования у него негативных ассоциаций.

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Коррекция поведения с помощью запахов

Котята обладают невероятно острым обонянием — они различают запахи в 14 раз лучше, чем люди. Если распылить на мебель средство с ароматом цитрусовых, это заставит котенка держаться от нее подальше. И напротив, средство с запахом валерианы или кошачьей мяты, нанесенное на новую когтеточку, заставит кошку проявить к ней интерес.

Small kitten playing with a cat tree indoors
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Превратите использование когтеточки в игру

Чтобы приучить котенка к использованию когтеточки, располагайте на ней его любимые игрушки, завлекайте его в игру, проводя по поверхности перышком, или крепите к когтеточке кусочки различных мягких тканей. Это также поможет котенку хорошо запомнить, где находится когтеточка.

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Bengal kitten sitting in a cat tree
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Хвалите котенка, когда он точит когти

В первый раз, когда котенок начнет царапать когтеточку, похвалите и погладьте его. Благодаря этому некоторые впечатлительные котята начинают ассоциировать царапанье с человеческой лаской и похвалой.

Bengal kitten in a cat bed being stroked by owner

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Two kitten cats one lying down one standing up playing with each other indoors with a brown dog lying down behind.

Советы по обучению котенка

Adult cat lying down on a cat tree scratching a pole.

Необходимые предметы для котенка