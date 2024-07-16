Забота о здоровье котенка

1. Изучите движения и реакции своего котенка, чтобы, если он вдруг заболеет, сразу понять это. Если вы чувствуете, что что-то идет не так, обратитесь к ветеринарному врачу.

2. Обеспечьте своего котенка правильным питанием, выбрав сбалансированный рацион, соответствующий возрасту котенка.

3. Котятам нужно много спать, поэтому организуйте для своего питомца тихое и удобное место для отдыха.