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Забота о здоровье котенка

Первые месяцы жизни котенка — время интенсивного роста и развития. озаботившись о здоровье своего питомца на этом этапе, вы заложите основу для здоровой жизни питомца в будущем.

Семь советов по поддержанию здоровья котенка

Есть много простых способов позаботиться о здоровье и благополучии вашего питомца. Вот некоторые из лучших советов от ветеринарных врачей и специалистов по питанию из компании Royal Canin.

1. Изучите движения и реакции своего котенка, чтобы, если он вдруг заболеет, сразу понять это. Если вы чувствуете, что что-то идет не так, обратитесь к ветеринарному врачу.

2. Обеспечьте своего котенка правильным питанием, выбрав сбалансированный рацион, соответствующий возрасту котенка.

3. Котятам нужно много спать, поэтому организуйте для своего питомца тихое и удобное место для отдыха.

4. Никогда не будите спящего котенка.

5. Котенку также необходимы физические нагрузки и общение, поэтому уделяйте время для совместных игр.

6. Чтобы котенок набрался уверенности, его регулярно должны брать на руки разные люди.

7. Всегда придерживайтесь протокола вакцинации, рекомендованного ветеринарным врачом.

Укрепите иммунитет котенка благодаря питанию, учитывающему его индивидуальные потребности

Для здоровья и благополучия котенка в долгосрочной перспективе жизненно важно сформировать у него сильную иммунную систему в первые месяцы жизни. Наши рационы сформированы на основании научных данных для поддержания стабильного и здорового роста.

Продукты для котят

Первый визит котенка к ветеринарному врачу

Важно посетить ветеринарного врача вскоре после появления котенка в вашем доме. Врач должен провести ряд важных проверок и процедур, таких как вакцинация и дегельминтизация. Это отличная возможность узнать больше о состоянии здоровья котенка и о том, как ухаживать за ним.

Перший візит до ветеринарного лікаря

Вакцинация котенка

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Kitten cat lying down on an examination table being given an injection.

Вакцинация котят

Kitten lying on a veterinary table being given a vaccination

Схема вакцинации кошек

Young cat sitting on an examination table being checked over by a vet.

Калицивирус у кошек

Вирус иммунодефицита кошек

Grey kitten being examined by a vet

Лейкемия кошек

Young cat lying down on an examination table being checked over by a vet.

Хламидиоз кошек

Kitten being held by a vet in a clinic

Чума плотоядных у кошек

Young cat lying down on an examination table in a vets office.

Инфекционный перитонит кошек

Ринотрахеит кошек

Эндопаразиты у кошек

Kitten lying on a table being examined by a vet

Нужно ли кастрировать кота?

Young cat lying down on an examination table being checked over by a vet.

Когда следует стерилизовать кошку?

Дегельминтизация и стерилизация котят

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Профилактика гельминтов у котят

Так как иммунная система котенка еще не сформировалась, он более склонен к заражению гельминтами, чем взрослые кошки. Гельминты относятся к эндопаразитам. У котят и кошек обычно встречается два их типа.

  • Круглые черви живут в тонком кишечнике котенка и образуют скопления, которые могут вызывать непроходимость кишечника.
  • Ленточные черви прикрепляются к стенкам кишечника и вызывают вздутие живота, диарею, а иногда и поражение шерсти котенка.
Ginger kitten
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Каковы симптомы наличия гельминтов?

Есть несколько симптомов присутствия гельминтов в организме котенка: тошнота, диарея, вздутие живота, потеря веса, ухудшение состояния шерсти, слабость, отсутствие энергии, болезненные ощущения в области анального отверстия, рвота и кровь в стуле. Если у котенка легочные нематоды, то могут также наблюдаться кашель, одышка и затрудненное дыхание.

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Дегельминтизация у котят

Котенок должен регулярно проходить дегельминтизацию в рамках стандартной программы вакцинации. На основе информации об образе жизни кошки ветеринарный врач порекомендует схему плановой дегельминтизации, обязательно учитывая, бывает ли животное на улице и вступает ли в контакт с другими кошками.

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Нужно ли стерилизовать котенка?

Кошкам и котам проводят операции по кастрации и стерилизации. Обе эти процедуры предотвращают появление потомства, устраняя возможность вырабатывать яйцеклетки или сперму. Эти процедуры представляют собой небольшую операцию под полной анестезией, которая выполняется ветеринарным врачом.

Tabby kitten being examined by a vet
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Дополнительные преимущества кастрации и стерилизации котенка

Помимо предотвращения появления незапланированного помета, стерилизация котят обеспечивает и некоторые другие преимущества, связанные с их здоровьем и поведением. Например, после кастрации в организме кошки прекратится выделение половых гормонов, привлекающих котов, а симптомы течки исчезнут. Кроме того, уменьшится вероятность побега или агрессивного поведения.

Два котенка стоят на стене на улице
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Некоторые преимущества стерилизации и кастрации для здоровья

После стерилизации у особей женского пола уменьшается риск возникновения опухолей молочных желез, развития пиометры и инфекций яичников, а также заражения паразитами. Стерилизация также снижает риск рака яичек у особей мужского пола. Среди других преимуществ — предотвращение заболеваний, передающихся половым путем, а также менее выраженный запах мочи и меньшее количество меток.

Maine Coon kitten sitting outdoors in long grass
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Лучший возраст для кастрации или стерилизации котенка

Как правило, котенка можно стерилизовать после начала полового созревания (в 6–7 месяцев). Ветеринарный врач может дать индивидуальные рекомендации для вашего котенка.

Kitten sitting on a windowsill looking outside

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Эндопаразиты у кошек

Kitten lying on a table being examined by a vet

Нужно ли кастрировать кота?

Young cat lying down on an examination table being checked over by a vet.

Когда следует стерилизовать кошку?

После стерилизации котята обычно более склонны к набору веса, поскольку их аппетит повышается, а активность снижается. Чтобы котенок не набрал избыточный вес и избежал сопутствующих проблем со здоровьем, важно скорректировать его питание. В этом вам поможет ветеринарный врач.

Обнаружение симптомов заболевания

<p>Знание распространенных проблем со здоровьем, которые могут возникнуть у вашего котенка, и первых симптомов заболеваний, поможет вам чувствовать себя увереннее и лучше заботиться о своем питомце.</p>

Распространенные проблемы со здоровьем
Черно-белое изображение котенка британской короткошерстной кошки в положении стоя на белом фоне

Правильное питание помогает поддерживать здоровье котенка

Одним из важнейших факторов, влияющих на здоровье котенка, является питание. Пищевые потребности котят и кошек меняются в зависимости от возраста. Обеспечение котенка необходимыми питательными веществами, соответствующими его возрасту и индивидуальным потребностям, очень важно для поддержания прочности костей, здоровья кожи и шерсти, работы пищеварительной системы и т. д.

Питание, соответствующее возрасту котенка

Sacred Birman kitten in black and white eating from a white dish

Кормление котенка

Узнайте больше о пищевых потребностях котенка, а также о том, как сформировать у него здоровые пищевые привычки.

Кормление котенка

Питание, учитывающее индивидуальные потребности котенка

Питание, учитывающее потребности котят разного возраста, породы и образа жизни.

Продукты для котят