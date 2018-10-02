Кастрация подрастающего котенка — распространенная процедура, которая принесет немало пользы и животному, и вашему дому. Тем не менее это решение должно быть взвешенным, ведь операция не позволит вашему животному иметь потомства.

Что такое кастрация?

Кастрация — это термин, используемый для обозначения стерилизации котов. У кошек подобная операция называется стерилизацией, хотя иногда термин «стерилизация» используется для обозначения стерилизации и котов, и кошек.

Как происходит кастрация?

Принцип действия кастрации заключается в лишении кота половых гормонов. У котов удаляют яички, поэтому они больше не вырабатывают сперму, которая может оплодотворить яйцеклетку кошки, и, следовательно, коты больше не могут размножаться. Операция проводится ветеринарным врачом.

Когда лучше всего кастрировать котенка?

Лучше всего кастрировать котенка в период полового созревания, обычно это возраст от 6 до 12 месяцев. Самцы, как правило, достигают половой зрелости и начинают искать самку в возрасте от 7 до 12 месяцев. Кастрация может быть успешно проведена в возрасте от трех месяцев. Ветеринарный врач сможет посоветовать лучшее время для проведения операции вашему котенку.

Зачем кастрировать котенка?

Основным преимуществом кастрации является исключение вероятности появления нежелательных котят, которых сложно вырастить и пристроить в хорошие руки. Кастрация также снижает вероятность заражения рядом заболеваний, которые могут передаваться при спаривании. Кроме того, у животного ослабевает желание драться, что помогает созданию более спокойной и мирной обстановки в доме.

Как изменится рацион моего котенка?

После кастрации пищевые потребности котенка меняются. Потребности в энергии снижаются примерно на 30%, но аппетит возрастает примерно на 20–25%. Поскольку ваш котенок еще растет и нуждается в энергии для развития здоровых мышц и массы тела, важно давать ему корм, который соответствует его новым потребностям в энергии и питательных веществах. Хорошим решением может стать рацион, разработанный специально для стерилизованных кошек. Проконсультируйтесь с ветеринарным врачом, чтобы получить рекомендации по питанию вашего питомца.

Какие еще могут быть осложнения при кастрации?

Коты подвергаются высокому риску ожирения после кастрации, что может привести к развитию определенных заболеваний в долгосрочной перспективе. К таким заболеваниям могут относиться болезни суставов, диабет и заболевания мочевыделительной системы. Если вы решили кастрировать котенка, внимательно следите за его потреблением калорий и активно играйте с ним, чтобы помочь ему поддерживать оптимальный вес.

Кастрация может иметь ряд преимуществ как для животного, так и для обстановки в вашем доме. Чтобы получить дополнительную информацию и принять правильное решение, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.