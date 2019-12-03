Советы по гигиене и уходу за шерстью котенка
Когда котята не спят, они уделяют много времени вылизыванию шерсти, но владельцу также требуется ухаживать за шерстью маленького питомца и следить за его гигиеной.
Уход за котенком не только поддерживает здоровье и благополучие вашего питомца, но и помогает вам сблизиться.
Уход за шерстью вашего котенка
Регулярное расчесывание котенка дает возможность проверять шерсть на наличие паразитов, таких как блохи и клещи, и помогает избежать появления волосяных комочков в желудке.
Как расчесывать шерсть котенка
- Приступайте к процедуре расчесывания очень осторожно, чтобы ваша кошка к ней привыкла.
- Всегда расчесывайте котенка сначала по направлению роста шерсти, а затем против роста, чтобы аккуратно удалить отмершие волоски и образовавшиеся крошечные узелки.
- Если удалить узелок шерсти не удается, будьте спокойны и терпеливы, не тяните сильно, чтобы не повредить шерстный покров.
- Рекомендуется завершить процедуру ухода за шерстью игрой с котенком, чтобы она вызывала у животного положительные эмоции.
- Весной и летом, в сезон линьки, необходимо более регулярно и тщательно расчесывать вашего питомца. Сначала используйте резиновую массажную варежку, а затем — расческу, так вам будет легче избавиться от отмерших волосков.
Как ухаживать за шерстью короткошерстных кошек
Короткошерстных кошек достаточно расчесывать один раз в неделю. Перед расчесыванием вы можете помассировать шерсть питомца против направления ее роста, воспользовавшись перчаткой для груминга, чтобы удалить отмершие волоски и повысить тонус кожи. По возможности используйте мягкую щетку с натуральной шелковой щетиной, чтобы не повредить шерстный покров.
Как ухаживать за шерстью средней длины и шерстью персидских кошек
Ежедневное расчесывание в течение нескольких минут помогает избежать образования узелков и удалить загрязнения. Для этой процедуры лучше всего подходит большая расческа с металлическими зубьями. Следует обратить особое внимание на выбор хорошей расчески и уделить процедуре по уходу за шерстью достаточно времени, так как расческа глубже проникает в шерсть вашего питомца, по сравнению со щеткой, то есть повышается риск раздражения кожи.
Как стричь когти котенку
Котята используют когти, чтобы пометить свою территорию. Если вы хотите избежать ущерба от образования царапин и при этом не допустить отрицательного воздействия на природное поведение кошки, лучший выход из ситуации — стрижка когтей. Это совершенно безболезненная процедура, которая все же может стать потрясением для котенка, поэтому важно начать стричь когти как можно раньше, чтобы ваш питомец мог привыкнуть к стрижке когтей с самого раннего возраста.
- Обратитесь к ветеринарному врачу: прежде чем вы приступите к стрижке когтей, вам следует попросить ветеринарного врача объяснить, какую часть когтя вы можете срезать, не вызывая боли и кровотечения.
- Убедитесь, что вы и ваша кошка чувствуете себя комфортно: для проведения процедуры найдите удобное место и положите котенка на колени, удерживая его между бедер. После срезания каждого коготка следует успокоить котенка, погладив его живот.
- Когтерез — лучший инструмент для стрижки когтей: обрежьте белый кончик когтя, достаточно отступив от края розового треугольника, образованного тканью у основания когтя (живая часть когтя). Если вы подрежете когти слишком близко к живой части, вы рискуете причинить котенку боль и вызвать кровотечение.
- Не торопитесь: лучше обрезать каждый коготь понемногу, в несколько приемов, чем срезать слишком много одним движением.
Когти котенка — хороший показатель его здоровья. Слишком твердые или слишком мягкие когти свидетельствуют о возможном нарушении питания или о бактериальной инфекции, поэтому, если вы заметите любой из этих признаков, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.
Как очищать мордочку котенка
- Очищение глаз котенка. У некоторых кошек, например у пород с плоской мордой, выделяются слезы, которые могут оставлять следы на шерсти под глазами. Шерсть можно очищать стерильной салфеткой, смоченной в лосьоне для глаз, в направлении от внутреннего уголка глаза к внешнему.
- Очищение носа котенка. У здорового котенка нос всегда должен быть влажным и чистым. У некоторых кошек в уголках ноздрей появляются выделения из носа. Их можно легко удалить с помощью салфетки или ткани, смоченной теплой водой.
- Очищение ушей котенка. Уши котенка необходимо регулярно осматривать. Если они грязные, просто брызните внутрь небольшое количество раствора для промывания ушей и помассируйте наружное ухо.
Если вы заметили у котенка выделения из ушей, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом, который поставит диагноз и назначит животному соответствующее лечение.
Гигиена ротовой полости котенка
В возрасте от двух до шести недель у котенка начинают появляться молочные зубы. Важно поддерживать гигиену ротовой полости котенка, так как плохая гигиена может привести к потере зубов, воспалению десен и появлению неприятного запаха из пасти животного.
- Чистка зубов котенка. Рекомендуется использовать специальную зубную щетку для кошек и ветеринарную зубную пасту. Чтобы приучить котенка чистить зубы, следует делать это с раннего возраста. Если проявить умение и настойчивость, котенок быстро привыкнет к чистке зубов.
- Предотвращение образования зубного камня. Выбирайте сухой корм для профилактики образования зубного камня. Этот корм имеет особую текстуру и содержит вещества, которые задерживают кальций в слюне, замедляя образование зубного камня.
Если у вас есть какие-либо опасения по поводу состояния зубов вашего котенка, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом, который может удалить зубной налет при помощи ультразвукового аппарата.
Как купать котенка
Очень мало кошек неравнодушны к воде, но купание остается важной частью поддержания гигиены и ухода за шерстью средней длины и длинной шерстью, поэтому рекомендуется приучать котенка к купанию с раннего возраста.
Важно использовать шампунь для кошек, кислотность которого подходит для кожи и шерсти кошки (ни в коем случае не используйте шампунь, предназначенный для людей, так как он может быть токсичен для котенка).
1. Позвольте кошке привыкнуть к воде, будьте спокойны и в то же время решительны.
2. В начале купания смочите шерсть котенка губкой. Если котенок реагирует враждебно, остановитесь. Повторите попытку искупать питомца через несколько дней, когда он начнет привыкать к воде.
3. Мойте шерсть питомца аккуратно, обращая особое внимание на загрязненные участки.
4. Налейте воду (36–37 °C) на дно ванны и аккуратно поставьте котенка в воду.
5. Нежно разговаривайте с питомцем, поглаживайте его, чтобы успокоить.
6. Смойте шампунь, осторожно наливая воду на спину, при этом следите за тем, чтобы вода не попадала в глаза и уши.
7. Заверните котенка в чистое теплое полотенце. Чтобы полностью просушить шерсть, можно использовать фен. Однако делайте это осторожно, следите за тем, чтобы воздух не был слишком горячим и вы не подносили фен слишком близко к шерсти животного.
Уход за шерстью котенка — это отличный способ подружиться с вашим новым питомцем, одновременно заботясь о его здоровье и благополучии. Ухаживая за шерстью, вы также можете осматривать кожу, глаза, уши, зубы и шерсть кошки, что позволит сразу заметить что-либо необычное. Если вы заметили какие-либо неожиданные изменения или отклонения от нормы, обратитесь к ветеринарному врачу, который назначит лечение.
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