Обеспечьте вашему котенку лучшее начало жизни
Поддержите рост и развитие котенка при помощи правильно подобранного питания
Продукты для котят специально разработаны для максимальной поддержки в первые недели жизни. Однако нужно помнить, что по мере роста потребности кошки меняются. Котятам в возрасте 4-5 недель уже можно давать твердый корм. С момента смены зубов до возраста одного года потребности котенка в питательных веществах остаются неизменными.
Кормление котят
Кормите котенка в соответствии с рекомендациями, указанными на упаковке корма. Давайте ему только корм, специально предназначенный для котят, и обеспечьте котенку постоянный доступ к свежей воде. Корм для котят должен содержать все витамины и минеральные вещества, необходимые для правильного развития скелета, антиоксиданты для поддержания естественного иммунитета, а также жирные кислоты EPA и DHA для развития центральной нервной системы.
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