Кормите котенка в соответствии с рекомендациями, указанными на упаковке корма. Давайте ему только корм, специально предназначенный для котят, и обеспечьте котенку постоянный доступ к свежей воде. Корм для котят должен содержать все витамины и минеральные вещества, необходимые для правильного развития скелета, антиоксиданты для поддержания естественного иммунитета, а также жирные кислоты EPA и DHA для развития центральной нервной системы.