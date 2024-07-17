Обеспечьте вашему котенку лучшее начало жизни

 разработала гамму продуктов для поддержания роста и развития котенка.
Sacred Birman kitten standing in black and white on a white background

Поддержите рост и развитие котенка при помощи правильно подобранного питания 

Продукты для котят специально разработаны для максимальной поддержки в первые недели жизни. Однако нужно помнить, что по мере роста потребности кошки меняются. Котятам в возрасте 4-5 недель уже можно давать твердый корм. С момента смены зубов до возраста одного года потребности котенка в питательных веществах остаются неизменными.

British Shorthair kitten in black and white eating from a red bowl

Кормление котят

Кормите котенка в соответствии с рекомендациями, указанными на упаковке корма. Давайте ему только корм, специально предназначенный для котят, и обеспечьте котенку постоянный доступ к свежей воде. Корм для котят должен содержать все витамины и минеральные вещества, необходимые для правильного развития скелета, антиоксиданты для поддержания естественного иммунитета, а также жирные кислоты EPA и DHA для развития центральной нервной системы.

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Three Maine Coon kittens sitting in black and white on a white background

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