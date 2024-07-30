СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

<p>Формула продукта ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten разработана с учетом диетологических потребностей вашего котенка породы мейн-кун. Адаптированный рацион с самого раннего возраста – залог здоровья животного на протяжении всей жизни. <p>Пищеварительная система кошек развивается постепенно – у маленьких котят она еще не до конца сформирована. Поэтому им требуется корм, содержащий качественные, хорошо усваиваемые белки. ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten содержит белки очень высокой степени усвояемости (L.I.P.), а также пребиотики, регулирующие баланс микрофлоры кишечника. <p>В процессе роста мейн-куна его иммунная система также развивается. Запатентованный комплекс антиоксидантов (в число которых входит витамин E) в составе ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten поддерживает иммунитет котенка. <p>Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждого животного ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten выпускается также в форме влажного продукта в виде кусочков в соусе. <p>Если Вы выбрали для своего котенка смешанное питание, следуйте нашим рекомендациям в рационных таблицах: это позволит смешивать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья котенка.

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