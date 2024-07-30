Maine Coon Kitten
Сухой корм для кошек
Полнорационный сухой корм для котят породы мейн-кун в возрасте до 15 месяцев.
Доступные размеры
400g
2kg
4kg
10kg
Поддержание здоровья в период длительного роста
В период продолжительного роста у котенка мейн-куна формируется телосложение, характерное для этой уникальной крупной породы. Рацион содержит адаптированное количество энергии и протеинов, сбалансированный комплекс витаминов (в т.ч. витамин D) и минеральных веществ (в т. ч. кальций и фосфор), что способствует поддержанию здорового развития костей и суставов для гармоничного роста.
Здоровое пищеварение
Рацион содержит высокопереваримые протеины (L.I.P.*) и пребиотики, способствующие поддержанию баланса кишечной флоры. *Протеины, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Поддержание иммунитета
Запатентованный комплекс* антиоксидантов, включающий витамин Е, способствует поддержанию системы естественной защиты котенка. *Франция, патент № ЕР1146870
Уникальная крокета: разработана специально для особых больших челюстей
Специально разработанная крокета в форме куба адаптирована по форме и текстуре к большим челюстям котенка породы мейн-кун. Уникальная крокета стимулирует котенка к разгрызанию, помогая поддерживать гигиену ротовой полости. Эксклюзивная формула: кальций и фосфор.
L.I.P.
Специально отобранные протеины со степенью усвояемости свыше 90%.
|Возраст котенка
|3 - 4 місяці
|5 - 7 місяців
|8 - 11 місяців
|12 -15 місяців
|Вес котенка
|1,5 - 3,6 кг
|2,6 - 4,8 кг
|3,4 - 6, 3 кг
|4,2 - 7,6 кг
|Ежедневное количество
|69-100 г
|77 -109 г
|77 - 93 г
|64 - 80 г
|Ежедневное количество
|45 - 76 г + 1/2 банки Royal Canin Mother and Baby Care
|56 - 87 г + 1 пауч Royal Canin Kitten
|56 -72 г + 1 пауч Royal Canin Kitten
|43 -59 г + 1 пауч Royal Canin Kitten
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
<p>Формула продукта ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten разработана с учетом диетологических потребностей вашего котенка породы мейн-кун. Адаптированный рацион с самого раннего возраста – залог здоровья животного на протяжении всей жизни. <p>Пищеварительная система кошек развивается постепенно – у маленьких котят она еще не до конца сформирована. Поэтому им требуется корм, содержащий качественные, хорошо усваиваемые белки. ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten содержит белки очень высокой степени усвояемости (L.I.P.), а также пребиотики, регулирующие баланс микрофлоры кишечника. <p>В процессе роста мейн-куна его иммунная система также развивается. Запатентованный комплекс антиоксидантов (в число которых входит витамин E) в составе ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten поддерживает иммунитет котенка. <p>Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждого животного ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten выпускается также в форме влажного продукта в виде кусочков в соусе. <p>Если Вы выбрали для своего котенка смешанное питание, следуйте нашим рекомендациям в рационных таблицах: это позволит смешивать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья котенка.