Maine Coon Kitten

Maine Coon Kitten

Сухой корм для кошек

Полнорационный сухой корм для котят породы мейн-кун в возрасте до 15 месяцев.

Доступные размеры

400g

2kg

4kg

10kg

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Поддержание здоровья в период длительного роста

В период продолжительного роста у котенка мейн-куна формируется телосложение, характерное для этой уникальной крупной породы. Рацион содержит адаптированное количество энергии и протеинов, сбалансированный комплекс витаминов (в т.ч. витамин D) и минеральных веществ (в т. ч. кальций и фосфор), что способствует поддержанию здорового развития костей и суставов для гармоничного роста.

Здоровое пищеварение

Рацион содержит высокопереваримые протеины (L.I.P.*) и пребиотики, способствующие поддержанию баланса кишечной флоры. *Протеины, отобранные по принципу максимальной усвояемости.

Поддержание иммунитета

Запатентованный комплекс* антиоксидантов, включающий витамин Е, способствует поддержанию системы естественной защиты котенка. *Франция, патент № ЕР1146870

Уникальная крокета: разработана специально для особых больших челюстей

Специально разработанная крокета в форме куба адаптирована по форме и текстуре к большим челюстям котенка породы мейн-кун. Уникальная крокета стимулирует котенка к разгрызанию, помогая поддерживать гигиену ротовой полости. Эксклюзивная формула: кальций и фосфор.

L.I.P.

Специально отобранные протеины со степенью усвояемости свыше 90%.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

<p>Формула продукта ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten разработана с учетом диетологических потребностей вашего котенка породы мейн-кун. Адаптированный рацион с самого раннего возраста – залог здоровья животного на протяжении всей жизни. <p>Пищеварительная система кошек развивается постепенно – у маленьких котят она еще не до конца сформирована. Поэтому им требуется корм, содержащий качественные, хорошо усваиваемые белки. ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten содержит белки очень высокой степени усвояемости (L.I.P.), а также пребиотики, регулирующие баланс микрофлоры кишечника. <p>В процессе роста мейн-куна его иммунная система также развивается. Запатентованный комплекс антиоксидантов (в число которых входит витамин E) в составе ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten поддерживает иммунитет котенка. <p>Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждого животного ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten выпускается также в форме влажного продукта в виде кусочков в соусе. <p>Если Вы выбрали для своего котенка смешанное питание, следуйте нашим рекомендациям в рационных таблицах: это позволит смешивать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья котенка.

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